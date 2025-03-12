"Великий жест людяності й альтруїзму": мер Венеції нагородив українського бійця, який врятував життя пораненому чоловіку. ФОТО
Мер Венеції Луїджі Бруньяро зустрівся з українським військовим Янісом Терещенком, який 11 березня врятував чоловіка після ножового поранення. Бруньяро вручив військовому ЗСУ нагороду.
Про це мер Венеції повідомив у соцмережі Х, інфомує Цензор.НЕТ.
Бруньяро зазначив, що завдяки аптечці, яку військовий завжди носить із собою, та його швидкій реакції, "вдалося зупинити кровотечу і надати допомогу пораненому чоловіку до прибуття медиків".
"Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму Янису, всьому українському народу, друзям в Одесі. Ми знову підтверджуємо нашу солідарність у прагненні до тривалого миру, який забезпечить їхній захист",- написав мер Венеції.
Раніше повідомлялося, що український військовослужбовець під час відпустки у Венеції врятував туриста з північної Африки, який стікав кров'ю після ножового поранення.
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жаль що світ це не помічає.
- мер Венеції нагородив бійця ЗСУ , який врятував життя мігранту з Африки !
Натяк зрозуміло ?
Далі доля покаже, може цей хлопець стане по іншому дивитись на життя...
Як казали в мультику "...роби добро і кидай його в воду".
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В https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/venezia-mestre/cronaca/25_marzo_10/venezia-accoltellamento-in-centro-storico-tra-i-turisti-gravemente-ferito-un-giovane-c40e7919-8cd2-41d6-9de1-ccd3646d3xlk.shtml оригінальній статті, на яку посилається Цензор, написано, що жертва, - підліток північноафриканського (арабського) походження. Його вдарив ножем інший підліток, з яким у нього стався конфлікт. А щодо туристів, то там згадується тільки, що подія сталася в центрі міста, де багато туристів. Ось так арабський хлопчина-мігрант став "туристом". Зіпсований телефон. )))