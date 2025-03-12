"Великий жест людяності й альтруїзму": мер Венеції нагородив українського бійця, який врятував життя пораненому чоловіку. ФОТО

Мер Венеції Луїджі Бруньяро зустрівся з українським військовим Янісом Терещенком, який 11 березня врятував чоловіка після ножового поранення. Бруньяро вручив військовому ЗСУ нагороду.

Про це мер Венеції повідомив у соцмережі Х, інфомує Цензор.НЕТ.

Бруньяро зазначив, що завдяки аптечці, яку військовий завжди носить із собою, та його швидкій реакції, "вдалося зупинити кровотечу і надати допомогу пораненому чоловіку до прибуття медиків".

"Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму Янису, всьому українському народу, друзям в Одесі. Ми знову підтверджуємо нашу солідарність у прагненні до тривалого миру, який забезпечить їхній захист",- написав мер Венеції.

Раніше повідомлялося, що український військовослужбовець під час відпустки у Венеції врятував туриста з північної Африки, який стікав кров'ю після ножового поранення.

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