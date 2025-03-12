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Новини Фото Український військовий врятував туриста в Італії
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"Великий жест людяності й альтруїзму": мер Венеції нагородив українського бійця, який врятував життя пораненому чоловіку. ФОТО

Мер Венеції Луїджі Бруньяро зустрівся з українським військовим Янісом Терещенком, який 11 березня врятував чоловіка після ножового поранення. Бруньяро вручив військовому ЗСУ нагороду.

Про це мер Венеції повідомив у соцмережі Х, інфомує Цензор.НЕТ.

Бруньяро зазначив, що завдяки аптечці, яку військовий завжди носить із собою, та його швидкій реакції, "вдалося зупинити кровотечу і надати допомогу пораненому чоловіку до прибуття медиків".

мер Венеції нагородив українського бійця, який врятував життя пораненому чоловіку

"Моя особиста вдячність і подяка всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму Янису, всьому українському народу, друзям в Одесі. Ми знову підтверджуємо нашу солідарність у прагненні до тривалого миру, який забезпечить їхній захист",- написав мер Венеції.

Раніше повідомлялося, що український військовослужбовець під час відпустки у Венеції врятував туриста з північної Африки, який стікав кров'ю після ножового поранення.

Дивіться також: Український військовий, перебуваючи у відпустці, врятував пораненого туриста в Італії. ФОТО

Автор: 

Венеція (27) Італія (1564) нагорода (1258) порятунок (119) військовослужбовці (4706)


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українська армія те саме для усього світу 3 роки робить.
жаль що світ це не помічає.
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12.03.2025 22:45 Відповісти
Вся суть сьогодення -
- мер Венеції нагородив бійця ЗСУ , який врятував життя мігранту з Африки !
Натяк зрозуміло ?
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12.03.2025 22:46 Відповісти
Та ніяких натяків. Український воїн врятував життя людини, ким би ця людина не була.
Далі доля покаже, може цей хлопець стане по іншому дивитись на життя...
Як казали в мультику "...роби добро і кидай його в воду".
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13.03.2025 04:57 Відповісти
Респект Воїнові!
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12.03.2025 22:54 Відповісти
Такмед в школу !!!!!!

.
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12.03.2025 22:56 Відповісти
Наші хлопці самі круті!
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12.03.2025 23:05 Відповісти
Пишуть, що український військовий врятував життя "туристу з Північної Африки".
В https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/venezia-mestre/cronaca/25_marzo_10/venezia-accoltellamento-in-centro-storico-tra-i-turisti-gravemente-ferito-un-giovane-c40e7919-8cd2-41d6-9de1-ccd3646d3xlk.shtml оригінальній статті, на яку посилається Цензор, написано, що жертва, - підліток північноафриканського (арабського) походження. Його вдарив ножем інший підліток, з яким у нього стався конфлікт. А щодо туристів, то там згадується тільки, що подія сталася в центрі міста, де багато туристів. Ось так арабський хлопчина-мігрант став "туристом". Зіпсований телефон. )))

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12.03.2025 23:13 Відповісти
Вивчайте так мед. Кожен може стати героєм, якщо отримає знання.
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12.03.2025 23:28 Відповісти
 
 