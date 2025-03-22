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Новини Фото Атака шахедів на Київ
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Атака російських дронів на Київ: у ДСНС показали наслідки. ФОТОрепортаж

Увечері 21 березня через атаку російських дронів на Київ загорівся житловий будинок у Подільському районі. Пожежу наразі ліквідовано, постраждалих немає.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, публікуючи наслідки ворожої атаки, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у ДСНС, пожежа сталася на третьому поверсі житлової триповерхівки, вогонь також перекинувся на мансарду.

дронова атака на Київ

дронова атака на Київ

"Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Пожежу ліквідували о 23:29 на площі 100 кв. м. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

дронова атака на Київ

дронова атака на Київ

дронова атака на Київ

дронова атака на Київ

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 21 березня внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі Києва сталося загоряння.

Читайте також: Внаслідок падіння уламків збитого дрона на дах будинку у Подільському районі Києва сталося загоряння, евакуювали чотирьох людей (оновлено)

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безпілотник (4083) Київ (19405) ДСНС (5083)


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22.03.2025 12:26 Відповісти
 
 