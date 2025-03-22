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Атака російських дронів на Київ: у ДСНС показали наслідки. ФОТОрепортаж
Увечері 21 березня через атаку російських дронів на Київ загорівся житловий будинок у Подільському районі. Пожежу наразі ліквідовано, постраждалих немає.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, публікуючи наслідки ворожої атаки, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли у ДСНС, пожежа сталася на третьому поверсі житлової триповерхівки, вогонь також перекинувся на мансарду.
"Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Пожежу ліквідували о 23:29 на площі 100 кв. м. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 21 березня внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі Києва сталося загоряння.
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Volodymyr audio
показати весь коментар22.03.2025 12:26 Відповісти Мені подобається 0
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