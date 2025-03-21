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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Внаслідок падіння уламків збитого дрона на дах будинку у Подільському районі Києва сталося загоряння, евакуювали чотирьох людей (оновлено)

уламки шахеда впали в Києві

Пізно ввечері 21 березня внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі Києва сталося загоряння.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі сталося загоряння", - написав посадовець.

Він зазначив, що на місце прямують рятувальники.

"Закликаю киян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги", - додав Ткаченко.

Оновлення

О 23:23 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі столиці з будинку, на який упали уламки російського безпілотника, евакуювали чотирьох людей.

"Постраждалих наразі немає. Пожежу екстрені служби локалізували",- написав він в Telegram. 

Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 21 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Також повідомлялося, що Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках у Київській області.

Читайте також: Окупанти запустили ударні БпЛА по території України, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4083) Київська область (4002) пожежа (4310)


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Як не проси, а совдепія так і лізе, щоб фотку зробити, як ота сволота з ВРУ і ОПУ, що призвели до смертей Українців у Яворівському центрі!
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21.03.2025 23:04 Відповісти
і нєкоторим кієвським інстасамочкам, це собитіє, ну очень іспортіло вєчєрніє посіделкі з просєчкою і кальяном )))
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21.03.2025 23:54 Відповісти
Это событие тысячам не помешало продолжить движение в автомобилях. Тысячи продолжали заниматься сексом и тысячи даже не проснулись, привыкнув что за окном бахают каждую ночь
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22.03.2025 07:59 Відповісти
Это ж не єнєргетика, містєр Трамп?
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22.03.2025 00:24 Відповісти
Странно.... Видел разрывы в небе скорее над Печерском....
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22.03.2025 11:20 Відповісти
 
 