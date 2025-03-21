Внаслідок падіння уламків збитого дрона на дах будинку у Подільському районі Києва сталося загоряння, евакуювали чотирьох людей (оновлено)
Пізно ввечері 21 березня внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі Києва сталося загоряння.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі сталося загоряння", - написав посадовець.
Він зазначив, що на місце прямують рятувальники.
"Закликаю киян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги", - додав Ткаченко.
Оновлення
О 23:23 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі столиці з будинку, на який упали уламки російського безпілотника, евакуювали чотирьох людей.
"Постраждалих наразі немає. Пожежу екстрені служби локалізували",- написав він в Telegram.
Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 21 березня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Також повідомлялося, що Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках у Київській області.
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