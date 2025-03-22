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Птах "миру", солодкі мрії, майстер угод. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Солодкі мрії

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...гучно

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Різниця є...

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У теплій ванні

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Автор: 

політика (4333) путін володимир (23746) фотожаба (13791) Маск Ілон (632) Трамп Дональд (5444)


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Топ коментарі
+10
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22.03.2025 10:37
+8
Йшов другий місяць 24-х годинного припинення вогню...
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22.03.2025 10:34
+8
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22.03.2025 10:40
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Йшов другий місяць 24-х годинного припинення вогню...
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22.03.2025 10:34 Відповісти
Пішов третій ....
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22.03.2025 13:26 Відповісти
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22.03.2025 10:37 Відповісти
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22.03.2025 10:40 Відповісти
може ті хто зробив ,хвильову електроно нейроно, машину впливу на маси ...неврахували шо і самі підпадають під цей вплив ... ...чи вони ходють з фольгою та чипами не тільки в голові , а і на яйцях ? Бо майже повальна дегродація світу ...
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22.03.2025 10:45 Відповісти
Про ядерку дуже смішно. Країна, яка 30 років "виробляла" кругляк, зерно та катанку, отак взяла і пішла збагачувати уран)
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22.03.2025 11:01 Відповісти
Владислав Александрович #602971

Ловіть, читайте:
https://tsn.ua/ato/********-maye-sirovinu-ta-tehnologiyi-dlya-shvidkogo-vigotovlennya-yadernoyi-bombi-viyskoviy-veteran-2702985.html

Для створення ядерної бомби із власної сировини українським фахівцям може знадобитися близько двох місяців.

Таку думкуhttps://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1234138684359313 висловив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У нас є технології, розуміння, фахівці для створення ядерної бомби, потрібен лише фінансовий ресурс, точніше енергетичний, щоб перетворити уран на речовину для вибуху", - зауважив він.
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22.03.2025 11:29 Відповісти
Взагалі не проблема.
Ядерні відходи від АЕС запихаеш у довгий нептун - це година роботи.
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22.03.2025 12:31 Відповісти
це буде не ЯЗ.це буде т.з. брудна бомба. ядерна бомба могла б бути з плутонію,який виробляли реактори РБМК у Чорнобилі але ці реактори також заборонили на догоду Заходу...
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22.03.2025 12:45 Відповісти
Радіус ураження ЯЗ - не більше двух кілометрів - така зброя мало єффективна.
Найбільшу загрозу становить - радіоактивне зараження - брудна бомба дає саме цей самий еффективний еффект.
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22.03.2025 12:48 Відповісти
Ніколи не сперечайтеся з людьми грамотнішими,досвідченішими і освіченішими від вас. Особливо в темах, в яких ви ні в зуб ногою. І не треба щоб ви писали ТАКИМ людям дурниці
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22.03.2025 13:25 Відповісти
Який еФективний еФект? У нас вже жахнула така "бомба" у Чорнобилі. Забруднила все навколо - так, завадила руху ворожим військам? Ні.
Брудна бомба це на роки, і діє тільки на ніжних європейців. Лаптям, які серуть під себе під час споживання їжі - до одного місця та радіація, вони й так помруть в 60 від бояри.
А ось 20 мегатон в центрі москви - то усе в радіусі садового кільця перетворюється на скло, а все що у радіусі мкад - на попіл. Але нам до таких технологій, як до Юпітера пішки.
Наш максимум це декілька кілотон, які погоди не зроблять, а про країну тоді можна забути.
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22.03.2025 14:18 Відповісти
Литий вроде не редкоземельный
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22.03.2025 11:50 Відповісти
Звісно! Він рІдкоземельний!!!
А якщо чесно, то формально, він дійсно не відноситься до цієї групи, хоча Літій відносно рідкісний елемент. Рідкоземельні елементи, так назвали, тому що вони зустрічаються рідко. Проте, прикол у тому, що туди прописали тільки дві групи: ітрієву та церієву. Але чомусь не прописали наприклад платинову. А у той час платинова група сама рідкісна!
Тому я б не сильно звертав увагу на формальні, наукові терміни. Це просто історична назва, яка не дуже корелює з реальністю. Достатньо того, що це таки рідкісний елемент, якого потребує *******, високотехнологічна промисловість. І він в нас є!!!!
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22.03.2025 13:30 Відповісти
Make Ukraine nuclear again - MUNA
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22.03.2025 14:03 Відповісти
В кожному жарті є лише доля жарту.
А саме тому найкращі фотожаби -
3 і 12, підписані - ''Зробимо'' і ''про Нептун''...
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22.03.2025 15:58 Відповісти
 
 