Птах "миру", солодкі мрії, майстер угод. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
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https://tsn.ua/ato/********-maye-sirovinu-ta-tehnologiyi-dlya-shvidkogo-vigotovlennya-yadernoyi-bombi-viyskoviy-veteran-2702985.html
Для створення ядерної бомби із власної сировини українським фахівцям може знадобитися близько двох місяців.
Таку думкуhttps://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1234138684359313 висловив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У нас є технології, розуміння, фахівці для створення ядерної бомби, потрібен лише фінансовий ресурс, точніше енергетичний, щоб перетворити уран на речовину для вибуху", - зауважив він.
Ядерні відходи від АЕС запихаеш у довгий нептун - це година роботи.
Найбільшу загрозу становить - радіоактивне зараження - брудна бомба дає саме цей самий еффективний еффект.
Брудна бомба це на роки, і діє тільки на ніжних європейців. Лаптям, які серуть під себе під час споживання їжі - до одного місця та радіація, вони й так помруть в 60 від бояри.
А ось 20 мегатон в центрі москви - то усе в радіусі садового кільця перетворюється на скло, а все що у радіусі мкад - на попіл. Але нам до таких технологій, як до Юпітера пішки.
Наш максимум це декілька кілотон, які погоди не зроблять, а про країну тоді можна забути.
А якщо чесно, то формально, він дійсно не відноситься до цієї групи, хоча Літій відносно рідкісний елемент. Рідкоземельні елементи, так назвали, тому що вони зустрічаються рідко. Проте, прикол у тому, що туди прописали тільки дві групи: ітрієву та церієву. Але чомусь не прописали наприклад платинову. А у той час платинова група сама рідкісна!
Тому я б не сильно звертав увагу на формальні, наукові терміни. Це просто історична назва, яка не дуже корелює з реальністю. Достатньо того, що це таки рідкісний елемент, якого потребує *******, високотехнологічна промисловість. І він в нас є!!!!
А саме тому найкращі фотожаби -
3 і 12, підписані - ''Зробимо'' і ''про Нептун''...