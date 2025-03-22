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Новини Фото Виробництво української зброї
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Павел відвідав виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні за ліцензією чеської компанії. ФОТОрепортаж

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до України відвідав виробництво штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Одне з наших підприємств збирає штурмові гвинтівки Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу. Тож показав пану Президенту, як відбувається процес збірки на різних етапах. А також - перші зібрані гвинтівки", - розповів Сметанін.

Він наголосив, що український ОПК має великі спроможності: "Ми готові розширювати співпрацю аж до повної локалізації виробництва гвинтівок в Україні, включно з її компонентами".

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Павел відвідав виробництво гвинтівок
Павел відвідав виробництво гвинтівок

Також міністр повідомив, що під час зустрічі у присутності президента Чехії Петра Павела й радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна було підписано кілька важливих документів. Вони стосувалися, зокрема, постачання комплектуючих для локалізованого виробництва стрілецьких боєприпасів та збирання штурмових гвинтівок Bren-2.

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Павел відвідав виробництво гвинтівок
Павел відвідав виробництво гвинтівок
Павел відвідав виробництво гвинтівок

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Крім того, Сметанін вручив Орден князя Ярослава Мудрого Урядовому уповноваженому з питань відбудови України Томашу Копечному на знак вдячності за все, що він зробив для України.

Павел відвідав виробництво гвинтівок

Міністр додав, що під час візиту разом з делегацією вшанували пам’ять зброярів, які загинули під час російських обстрілів українських підприємств.

Автор: 

Чехія (1606) українська зброя (171) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+34
Ось би нам нам такого призидента державника.
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22.03.2025 18:06
+23
Чехия помнит 68-й год,а Словакия забыла...
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22.03.2025 18:27
+20
а ще право володіти зброєю, як у них.
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22.03.2025 18:17
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Ось би нам нам такого призидента державника.
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22.03.2025 18:06 Відповісти
а ще право володіти зброєю, як у них.
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22.03.2025 18:17 Відповісти
Я уверен,что у нас тоже так будет,но к сожалению не скоро...
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22.03.2025 18:25 Відповісти
Чим швидше - тим краще ... в людей зараз СТІЛЬКИ зброї на руках , що вилучити її взагалі не можливо ... можна лише легалізувати .
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22.03.2025 18:32 Відповісти
Усе можливо - потрібен час і спокійна ситуація у країні.
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23.03.2025 11:00 Відповісти
потрібен запит суспільства та тиск на владу. Спокійний час сам по собі не допоможе. Так само як із антикорупцією: потрібен запит і тиск аж впритул до конкретного тиску. Владне бандформування саме нічого не віддасть.
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23.03.2025 16:19 Відповісти
а легалізувати, якщо не притисне, з огляду на те що це повинне супроводжуватись конверсією зброї на напів авто, ніхто не буде. Бо кому потрібен обрубок калаша замість калаша.
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23.03.2025 16:16 Відповісти
Кожен народ має ту владу , на яку заслуговує
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22.03.2025 18:17 Відповісти
У нас дещо по-іншому: народ заслуговує на ту владу, яка його МАЄ
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22.03.2025 18:50 Відповісти
Какой народ - такая и власть. Можно и так сказать. Власть же из народа, а не с другой планеты или страны.
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22.03.2025 19:58 Відповісти
Ну то згадайте Чехословаччину у 1938 році.
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23.03.2025 11:01 Відповісти
А що згадувати ?
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23.03.2025 12:52 Відповісти
Які там керівники були.
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23.03.2025 15:40 Відповісти
Не заслужили, поки бидло ходить на 95 квартал, діти спілкуються московською, дивляться московські фільми , тіктоки і т п Зеленський еквівалент такого суспільства.
от коли цивільне суспільство стане цивілізованим в ньму і буде відповідний президегт
це правило всесвіту
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22.03.2025 18:33 Відповісти
Дурнй. він чув про Байрактар, наприклад? Про ракетнии програми? Про асфальт,, котриий не зможуть класти якщо...
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22.03.2025 18:10 Відповісти
Павелу і всій Чехії подяка і шана. Це саме те, що трамп називає "козирями". Сподіваюся, що в нас ще багато козирів засекречено, CNN писало, що у 2022 році Україна витратила на виробництво зброї $1млрд, а у 2024 вже $35млрд.
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22.03.2025 18:14 Відповісти
Чехия помнит 68-й год,а Словакия забыла...
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22.03.2025 18:27 Відповісти
Немає чого пам'ятати. У 38-му словаки були з нацистами. У 68-му словаки були з комуняками.
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22.03.2025 19:56 Відповісти
А CNN хто это сказал, елдак?
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22.03.2025 18:44 Відповісти
Шмигаль.
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22.03.2025 19:29 Відповісти
Тепер захований Єрмаком в ОПУ Камишін на "передовій" фотосесії МАРОДЕРАТУ . Той самий котрий вивозячи зерно й не роблячи ДВА РОКИ !!! дронів тільки обіцяв будучи головним міністром стратегічного напрмку...
Павелу треба просто стати первіряльщиком на якість продкуціївід Ахметівсько- кремлівського клану .
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22.03.2025 18:19 Відповісти
... без молотка зброю виробляти складно!!!
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22.03.2025 18:23 Відповісти
Павел зашкварився знаходячись поряд з корупціонерами та мародерами смєтаніними,камишинами та тому подібною швалью.
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22.03.2025 18:28 Відповісти
Думаю Павел, краще знає з ким йому спілкуватися, і кому тиснути руку, а ваші висери, то таке - усім до самої сраки,
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22.03.2025 18:44 Відповісти
Павел точно знає КОГО ТРЕБА КОНТРОЛЮВАтИ у воюючій країні з МАРОДЕРНОЮ ВЛАДОЮ- його візит це лиш показова картинка
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22.03.2025 18:57 Відповісти
Єрмак заховує мародерів та саботажників в своє ОПУзажопу ... Камишін це просто красава- приклад .Умєров та Каишін РОКАМИ з часів Януковича а Умеров ще раніше - менеджери вищого класу батька війни Ахмєтова
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22.03.2025 19:01 Відповісти
О ! То Умеров то є спец вищого класу ? Як і Єрмак ефективний менеджер ? Норм.
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23.03.2025 11:04 Відповісти
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22.03.2025 19:26 Відповісти
Дякую,)
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22.03.2025 19:27 Відповісти
Чекалкин в гостях Бобиренко Діалог Незламності- ютуб зара
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22.03.2025 19:37 Відповісти
Цю шваль йому Зав ОПи спихнув, то з ким йому ходити. Із мародерами, злодіями і ходить. Принесли б свої браковані міни і снаряди показали, та інший брак.
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22.03.2025 20:44 Відповісти
Ну а з ким йому спілкуватися в Україні якщо наверху одні лише ******** та корупціонери?
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23.03.2025 12:14 Відповісти
Клопєнштайн(1%)🇺🇦
@Dicer41101382
·
21 бер.
А нагадайте прізвище того лідора який перед повномасштабним ануліровал аеророзвідку?
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22.03.2025 18:59 Відповісти
Точно - "КАНТРАЛИРАВАТЬ ПРІЄХАЛ" наташа,)
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22.03.2025 19:00 Відповісти
Винтовка.. А чем отличается винтовка от автомата?
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22.03.2025 20:28 Відповісти
Правильною назвою.
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22.03.2025 22:33 Відповісти
Такого поняття як автомат в ******** армії нема. Є штурмова гвинтівка з можливістю вести як одиночний так і автоматичний вогонь. Всі АКМ -оїди за такою класифікацією це теж штурмові гвинтівки. Є ще пістолети-автомати. Такі як скорпіон ,узі ,ппш ,ппд іт.д. Але це інше ,під пістолетний патрон ,для ближнього бою. А автомат це скоріше побутовий сленг.
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22.03.2025 22:36 Відповісти
...не існує "пістолетів-автоматів", є пістолет-кулемет
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23.03.2025 09:10 Відповісти
Звичайно ,це моя обмовка ,замітив коли написав, але з виправленням на цьому форумі складнощі. 100% чекав що "спостережливі" такого мені не пробачать.
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23.03.2025 09:24 Відповісти
...нічого страшного, буває й таке...
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23.03.2025 09:37 Відповісти
камишин і сметанін, це ті "функціонери", які роблять міни, що не влазять в міномети, а якщо влазять,-не летять, а якщо летять- то не розриваються...
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22.03.2025 21:32 Відповісти
 
 