Павел відвідав виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні за ліцензією чеської компанії. ФОТОрепортаж

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до України відвідав виробництво штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Одне з наших підприємств збирає штурмові гвинтівки Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу. Тож показав пану Президенту, як відбувається процес збірки на різних етапах. А також - перші зібрані гвинтівки", - розповів Сметанін.

Він наголосив, що український ОПК має великі спроможності: "Ми готові розширювати співпрацю аж до повної локалізації виробництва гвинтівок в Україні, включно з її компонентами".

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Також міністр повідомив, що під час зустрічі у присутності президента Чехії Петра Павела й радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна було підписано кілька важливих документів. Вони стосувалися, зокрема, постачання комплектуючих для локалізованого виробництва стрілецьких боєприпасів та збирання штурмових гвинтівок Bren-2.

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Крім того, Сметанін вручив Орден князя Ярослава Мудрого Урядовому уповноваженому з питань відбудови України Томашу Копечному на знак вдячності за все, що він зробив для України.

Міністр додав, що під час візиту разом з делегацією вшанували пам’ять зброярів, які загинули під час російських обстрілів українських підприємств.