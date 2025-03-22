Павел відвідав виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні за ліцензією чеської компанії. ФОТОрепортаж
Президент Чехії Петр Павел під час візиту до України відвідав виробництво штурмових гвинтівок Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
"Одне з наших підприємств збирає штурмові гвинтівки Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу. Тож показав пану Президенту, як відбувається процес збірки на різних етапах. А також - перші зібрані гвинтівки", - розповів Сметанін.
Він наголосив, що український ОПК має великі спроможності: "Ми готові розширювати співпрацю аж до повної локалізації виробництва гвинтівок в Україні, включно з її компонентами".
Також міністр повідомив, що під час зустрічі у присутності президента Чехії Петра Павела й радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна було підписано кілька важливих документів. Вони стосувалися, зокрема, постачання комплектуючих для локалізованого виробництва стрілецьких боєприпасів та збирання штурмових гвинтівок Bren-2.
Крім того, Сметанін вручив Орден князя Ярослава Мудрого Урядовому уповноваженому з питань відбудови України Томашу Копечному на знак вдячності за все, що він зробив для України.
Міністр додав, що під час візиту разом з делегацією вшанували пам’ять зброярів, які загинули під час російських обстрілів українських підприємств.
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от коли цивільне суспільство стане цивілізованим в ньму і буде відповідний президегт
це правило всесвіту
Павелу треба просто стати первіряльщиком на якість продкуціївід Ахметівсько- кремлівського клану .
@Dicer41101382
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21 бер.
А нагадайте прізвище того лідора який перед повномасштабним ануліровал аеророзвідку?