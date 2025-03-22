Росіяни атакували Запорізьку область КАБами: спалахнула пожежа, є проблеми з електропостачанням. ФОТОрепортаж (оновлено)
Війська РФ вдарили КАБами по Запорізькому району Запорізькій області.
Про це повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.
Пізніше він додав, що росіяни бʼють по одному із населених пунктів області.
Наслідки ударів встановлюються.
Також зазначається, що через ворожі удари по області в деяких селищах виникли проблеми з електропостачанням.
"Спеціалісти візьмуться за ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація", - додав голова ОВА.
Згодом Федоров повідомив про повторні вибухи у Запорізькій області.
Пізніше стало відомо, що росіяни завдали щонайменше чотири удари КАБами по Запорізькому району.
Зазначається, що через атаку сталася пожежа. Декілька селищ залишилися без електрики. Екстрені служби виїхали на місце.
За попередніми даними, люди не постраждали.
Також Федоров показав фото наслідки ворожого удару.
"Атака спричинила пожежу. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних будинків. Попередньо, без постраждалих", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
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І ніяк не розуміють , що ми їх будемо вбивати до тих пір ,
поки вони не залишать в покої нашу краіну
А от доморощені дебіли Говновоїтели бісять не менше!
Грають сцуки у секретність тримаючи на зарплаті в Офісі Прізіндента цілу стаю промоскальського лайна, а от по якому населеному пункту влучив КАБ чи ракета - бальшой воєнний секрет. Дебіли грьобані - росіяни точно знають куди влучили, як і коли. ВСя молодіжна тусовка місцевої дискотеки вже віддзвонилася через тТелеграм російським кураторам і запитала вже що ще треба підпалити і скільки за це заплатять.
А от я, живу зараз далеко від війни, але в мене саме в Запорзському районі друзі дитинства і остання рідня. А ці зелені підараси, які вирядилися у військовий стрій роздмухують щьоки сучі хомячі і вдають із себе наполеонів мухосранських. Я вас козлів не питаю координати українських єнергетичних обʼєктів, список яких ви повезли кацапам у Саудівську Аравію - я благаю тільки сказати, що КАБами вдарили наприклад по селищу А, і щоб я міг заспокоїтися сьогодня, бо мої проживають у селищі Б.
Їхній дебілізм у всьому - від походу на Москву через КУрськ до їхнього нічного світомаскування, щоб та фігня, яка сидить у Шахеді світло з будинку не побачило.
Найсумніше те, що за кермом літака УКраїна сидить недоучка і невіглас разом із дружками...