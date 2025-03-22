Росіяни атакували Запорізьку область КАБами: спалахнула пожежа, є проблеми з електропостачанням. ФОТОрепортаж (оновлено)

Війська РФ вдарили КАБами по Запорізькому району Запорізькій області.

Про це повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

Пізніше він додав, що росіяни бʼють по одному із населених пунктів області.

Наслідки ударів встановлюються.

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Також зазначається, що через ворожі удари по області в деяких селищах виникли проблеми з електропостачанням.

"Спеціалісти візьмуться за ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація", - додав голова ОВА.

Згодом Федоров повідомив про повторні вибухи у Запорізькій області.

Пізніше стало відомо, що росіяни завдали щонайменше чотири удари КАБами по Запорізькому району.

Зазначається, що через атаку сталася пожежа. Декілька селищ залишилися без електрики. Екстрені служби виїхали на місце.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Також Федоров показав фото наслідки ворожого удару.



"Атака спричинила пожежу. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних будинків. Попередньо, без постраждалих", - написав він.





