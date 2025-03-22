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Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 16, пошкоджено 24 багатоповерхівки та понад 20 приватних будинків (оновлено)

обстріл Запоріжжя 21 березня

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю 21 березня постраждали вже 16 осіб, крім того у місті велика кількість пошкоджених будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки ворожої атаки розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"14 постраждалих станом на зараз. До медиків продовжують звертатись мешканці", - написав він.

Крім того, за його даними, в місті пошкоджені щонайменше 24 багатоповерхівки та понад 20 приватних будинків.

"Наразі виконані роботи по закриттю вікон у 8 багатоквартирних житлових будинках та в 3 будинках приватного сектору. Роботи по усуненню наслідків тривають", - розповів він.

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Також зазначається, що п’ятеро постраждалих залишаються у лікарнях міста під наглядом медиків.

"За оновленою інформацією, загиблій дівчині на початку березня виповнилося 17 років. Ворог обірвав життя цілої родини - батьків та їхньої доньки", - додав голова ОВА.

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Оновлена інформація

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 16.

Так, по медичну допомогу звернулися ще двоє постраждалих - 18 річного хлопця госпіталізовано, 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.

Автор: 

Запоріжжя (2258) обстріл (28183) Запорізька область (3558) Запорізький район (94)


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Після візиту Віткоффа до москви путін почав виконувати погоджені з ним пункти мирної угоди про приєднання до росії чотирьох українських областей включно з обласними центрами.
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22.03.2025 21:03 Відповісти
як може якийсь віткофф щось там вирішити за Україну?
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22.03.2025 21:09 Відповісти
Це такого прогресу і миру Тампон з Віткофом добилися від *****
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22.03.2025 21:11 Відповісти
ти чекаєш що якийсь дід з сша тобі мир принесе, клоун?
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22.03.2025 21:12 Відповісти
шо?

ця людина обсирає президента сша під кожною новиною на протязі останніх місяців, і хто бидло? на що ця людина сподівається? ви серйозно?
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22.03.2025 21:33 Відповісти
не знаю, мабуть все потрібно видаляти, нема теми дискусії, лише розчарування штатами. просто не люблю образ. але сам іноді так чиню
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22.03.2025 21:43 Відповісти
ФАБи чи Шахеди?
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22.03.2025 21:50 Відповісти
 
 