Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 16, пошкоджено 24 багатоповерхівки та понад 20 приватних будинків (оновлено)
Унаслідок російської атаки по Запоріжжю 21 березня постраждали вже 16 осіб, крім того у місті велика кількість пошкоджених будинків.
Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки ворожої атаки розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.
"14 постраждалих станом на зараз. До медиків продовжують звертатись мешканці", - написав він.
Крім того, за його даними, в місті пошкоджені щонайменше 24 багатоповерхівки та понад 20 приватних будинків.
"Наразі виконані роботи по закриттю вікон у 8 багатоквартирних житлових будинках та в 3 будинках приватного сектору. Роботи по усуненню наслідків тривають", - розповів він.
Також зазначається, що п’ятеро постраждалих залишаються у лікарнях міста під наглядом медиків.
"За оновленою інформацією, загиблій дівчині на початку березня виповнилося 17 років. Ворог обірвав життя цілої родини - батьків та їхньої доньки", - додав голова ОВА.
Оновлена інформація
Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до 16.
Так, по медичну допомогу звернулися ще двоє постраждалих - 18 річного хлопця госпіталізовано, 52-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.
Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.
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