Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 903 480 осіб (+1470 за добу), 10 412 танків, 25 048 артсистем, 21 636 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 903 480 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 903480 (+1470) осіб,
танків - 10412 (+9) од,
бойових броньованих машин - 21636 (+27) од,
артилерійських систем - 25048 (+104) од,
РСЗВ - 1333 (+6) од,
засоби ППО - 1116 (+5) од,
літаків - 370 (+0) од,
гелікоптерів - 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30495 (+157),
крилаті ракети - 3121 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 41610 (+185) од,
спеціальна техніка - 3784 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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338!!! одиниць знищеної техніки та 1470! чумардосів за день.
Арта третій день б'є рекорди - 110! Логістика не відстає.
РСЗВ, ППО та спецтехніка теж файно )
Відбита мавована повіртяна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 903 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
При цьому, нагадую, темпи захоплення української території за останні 2 місяці - суттєво знизились.
цікаво... наші своїм інструментом працюють чи підкинули чогось свіжого наші західні партнери
1. Українські екіпажі дроноводів - вчаться.
2. Кацапи для забезпечення штурмів, за відсутності броні, потягли арту до ЛБЗ.
3. Для захисту арти - потягнули ППО ближче до ЛБЗ.
4. Система РЕР/РЕБ засрашки на ЛБЗ, попри насиченість "стандартизованими" засобами - поступово розбалансується і знищується.
Результат: очікування абсолютних рекордів рекордів арті, по логістиці і локальних рекордів по ППО.
Та блін, вже з'явились відоси, як українські МіГ-29 відпрацьовують бомбами по кацапам. А це суттєвий проказник "просідання" системи РЕР/ППО засрашки на ЛБЗ.
дякуємо Вам, дорогі наші хлопці з дівчатами 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️