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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 903 480 осіб (+1470 за добу), 10 412 танків, 25 048 артсистем, 21 636 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 903 480 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 903480 (+1470) осіб,

танків - 10412 (+9) од,

бойових броньованих машин - 21636 (+27) од,

артилерійських систем - 25048 (+104) од,

РСЗВ - 1333 (+6) од,

засоби ППО - 1116 (+5) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів - 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30495 (+157),

крилаті ракети - 3121 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 41610 (+185) од,

спеціальна техніка - 3784 (+2)

Також дивіться: Наш дрон зафільмував самогубство російського солдата на Покровському напрямку. ВIДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852)


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Топ коментарі
+36
Минув 4050 день москальсько-української війни.
338!!! одиниць знищеної техніки та 1470! чумардосів за день.
Арта третій день б'є рекорди - 110! Логістика не відстає.
РСЗВ, ППО та спецтехніка теж файно )
Відбита мавована повіртяна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 903 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
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23.03.2025 08:07
+30
Параша готовиться до припиненняя вогню. Молодці наші, набили сволоти.
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23.03.2025 07:56
+28
Браво ЗСУ !
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23.03.2025 07:59
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Параша готовиться до припиненняя вогню. Молодці наші, набили сволоти.
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23.03.2025 07:56 Відповісти
Браво ЗСУ !
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23.03.2025 07:59 Відповісти
Минув 4050 день москальсько-української війни.
338!!! одиниць знищеної техніки та 1470! чумардосів за день.
Арта третій день б'є рекорди - 110! Логістика не відстає.
РСЗВ, ППО та спецтехніка теж файно )
Відбита мавована повіртяна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 903 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Іванівська область.
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23.03.2025 08:07 Відповісти
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23.03.2025 08:15 Відповісти
Ви ж дивіться там у "сводках" з генштабом не перестарайтеся. Залишіть живим хоч одного кацапчика - нікому буде Акт капітуляції підписати. (переможний, звісно...)
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23.03.2025 16:52 Відповісти
Не закінчуються в кацапстані охочі здохнути
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23.03.2025 08:10 Відповісти
Судячи з того, що гонять на штурми і на закрєпи на милицях, а також з того, що імпортують корейців полками-бригадами - реально закінчуються.
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23.03.2025 10:38 Відповісти
Потепліло, підсохло, поперло орків... Кількість знищеної орківської техніки - прийнятно, якщо це насправді.
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23.03.2025 08:23 Відповісти
Наказ китаю про скорочення населення раісі путанін виконує на 5+ території вільні можна заселять азіатами
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23.03.2025 08:23 Відповісти
"Міліон міліон міліон" ждьот Кабзон
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23.03.2025 08:23 Відповісти
фигасе арты намолотили
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23.03.2025 08:25 Відповісти
Теж звернув увагу. А ще подивився на https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ графіки и бачу, що втрати арти в кацапів кратно зросли з грудня. Цікаво, це результат системного розхєрачування засрашиньского ППО, яке ми спостерігаємо останні 2 місяці (і, відповідно, краще і легше стало працювати українським "великим крилам" щодо розвідки та коригування), чи це засрашинські "судоми" в стилі "ну хоч якось какось захопити ще 2-3 квадратних кілометри, хоч і ціною втрат арти, підтягнутої ближче до ЛБЗ"?

При цьому, нагадую, темпи захоплення української території за останні 2 місяці - суттєво знизились.
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23.03.2025 10:43 Відповісти
севкоры оркам дофига сау поставили, а наши кореша наверное подогнали нам нехилые РЛС контрбатарейной борьбы ну и наши РАЗК «Положение-2» скорей всего стали на поток
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23.03.2025 12:11 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.03.2025 08:28 Відповісти
Кількість знищеної техніки збільшується.
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23.03.2025 08:49 Відповісти
Арта новий добовий рекорд, та і взагалі три доби триста стволів, це що, орки на гарматах до ЛБЗ їдуть. Так і логістика вражає, три доби 516 одиниць, сьогодняшні 185 третій результат з початку війни. Березневі 22 року 179 од були чимось неймовірним і недосяжним, а на сьогодні це лише п'ятий показник.
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23.03.2025 09:15 Відповісти
Поэтому оленевод шойгу и поехал к собаководу в Северную Корею, просить арту и стволы для арты.
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23.03.2025 09:35 Відповісти
Все закономірно. Втрати ЗСУ кратно менші. Відповідно, чисто статистично є великий відсоток тих, хто стає тільки злішим і навченішим. А засрашка гонить "з коліс" в м'ясні штурми все, що їм вдається наловити в тенета "контрактів". Безжально. І компетенція більшості офіцерів в них лише в цьому і зростає стрімко - як правильніше гнати на штурми тиждень тому рекрутованих "контрактників". А компетенція солдатів зростає тільки в "пофігізмі" на смерть - вони вже спокійно часто дивляться, як їм дрон-камікадзе в харю летить.
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23.03.2025 10:48 Відповісти
Где-то сейчас бродит по украинской земле 1 000 000 -ый орк, ничего не подозревая.
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23.03.2025 09:32 Відповісти
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23.03.2025 11:28 Відповісти
Можливо,що ще сидить у якомусь мухосранському сізо.
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23.03.2025 12:17 Відповісти
рзсо 6 ппо 5
цікаво... наші своїм інструментом працюють чи підкинули чогось свіжого наші західні партнери
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23.03.2025 09:34 Відповісти
Всім працюють, думаю. А зростання втрат кацапів в ППО - це результат, як завжди, багатьох факторів.

1. Українські екіпажі дроноводів - вчаться.
2. Кацапи для забезпечення штурмів, за відсутності броні, потягли арту до ЛБЗ.
3. Для захисту арти - потягнули ППО ближче до ЛБЗ.
4. Система РЕР/РЕБ засрашки на ЛБЗ, попри насиченість "стандартизованими" засобами - поступово розбалансується і знищується.

Результат: очікування абсолютних рекордів рекордів арті, по логістиці і локальних рекордів по ППО.

Та блін, вже з'явились відоси, як українські МіГ-29 відпрацьовують бомбами по кацапам. А це суттєвий проказник "просідання" системи РЕР/ППО засрашки на ЛБЗ.
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23.03.2025 10:54 Відповісти
Арта-рекорд?
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23.03.2025 10:52 Відповісти
Гарно попрацювали наші Воіни ,
дякуємо Вам, дорогі наші хлопці з дівчатами 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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23.03.2025 13:41 Відповісти
Івановська волосць пішла в "разнос"!
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23.03.2025 13:43 Відповісти
Поширено https://x.com/i/status/1903798453164998785 відео збиття рашистського Су-25 - горить у повітрі.
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23.03.2025 16:59 Відповісти
@ "Герой СВО из Тамбова был вынужден стать блогером, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Судя по контенту, он уже вполне понял, что ни путину, ни местной власти к нему нет никакого дела. Вот только это понимание пришло со значительной задержкой..." - відео - https://x.com/i/status/1903757106878017744 тут.
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23.03.2025 17:51 Відповісти
 
 