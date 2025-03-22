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Наш дрон зафільмував самогубство російського солдата на Покровському напрямку. ВIДЕО
Воїни батальйону безпілотних систем "MANTICORA" 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської зафільмували самогубство російського солдата на Покровському напрямку.
Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі підрозділу повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тенденція зберігається, підлітаєш дроном, а вони вже самі себе ліквідовують", - додали бійці.
Топ коментарі
+9 govtva
показати весь коментар22.03.2025 15:03
+9 олег иванов #434516
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+8 Ирина Александра
показати весь коментар22.03.2025 15:03
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Концентрація ******** ідіотів у Білому домі, якими маніпулює путін, досягла апогею.
не любить.Не любив.
У себе на московії, воно так, не додумалося зробити! Скотиняка, з окраїн колонії, яких ***** пргнав на 3дня, Київ побачити і здохнути!
Слава Україні! Тримаймося Козаки!! Пам'ятаймо історію України і совдепії ГУЛАГ!