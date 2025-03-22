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Наш дрон зафільмував самогубство російського солдата на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни батальйону безпілотних систем "MANTICORA" 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської зафільмували самогубство російського солдата на Покровському напрямку.

Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі підрозділу повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тенденція зберігається, підлітаєш дроном, а вони вже самі себе ліквідовують", - додали бійці.

Також дивіться: Нацгвардійці знищили три розвідувальні БпЛА Zala у небі на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852)


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Топ коментарі
+9
Ухилянт.
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22.03.2025 15:03
+9
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22.03.2025 15:24
+8
ай, маладец...
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22.03.2025 15:03
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ай, маладец...
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22.03.2025 15:03 Відповісти
Ухилянт.
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22.03.2025 15:03 Відповісти
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22.03.2025 15:11 Відповісти
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22.03.2025 15:11 Відповісти
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22.03.2025 15:22 Відповісти
вітьков таке дійсно сказав??
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22.03.2025 15:43 Відповісти
так
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22.03.2025 15:48 Відповісти
дійсно.
Концентрація ******** ідіотів у Білому домі, якими маніпулює путін, досягла апогею.
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22.03.2025 15:50 Відповісти
так це ж вітьков, кацап. хоча, не здивуюсь, якщо пуйло і справді таке зробив, невідомомо тільки кому воно молилось і за що.
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22.03.2025 18:04 Відповісти
думаю що не зробив, бо бреше, як і всі росіяни, а тим більше - кедебісти.
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22.03.2025 18:11 Відповісти
молився,але дулю в кишені скрутив
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22.03.2025 21:29 Відповісти
Лапшичка, сер.
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22.03.2025 15:53 Відповісти
Які ж вони підори : віткоф , путін , трумп ! Наймерзенніші !
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22.03.2025 18:16 Відповісти
йому стиралка не досталася
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22.03.2025 15:23 Відповісти
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22.03.2025 15:24 Відповісти
замість б\ч тепер можно вішати якісну стабілізовану камеру, а то погано видно вираз морди ліца.
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22.03.2025 15:42 Відповісти
Там і без камери ясно,що цей ухилянт путєна не любить.Не любив.
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22.03.2025 18:33 Відповісти
та яж не для того, що узнать любив він путіна чи не любив, а тільки заради естетичного задоволення.
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22.03.2025 18:42 Відповісти
Проблема тут в масовому атеїзмі: якби вірили в Божий Суд та пекло, то здавались би. Бо в аду набагато гірше і нема ніякої надії
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22.03.2025 15:52 Відповісти
Треба якось масштабувати цей флеш-моб.
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22.03.2025 15:54 Відповісти
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22.03.2025 15:59 Відповісти
Ну й добре,дрон зберігся,кацапа нема.І є профіт.Бажаю щоби всі,але в себе,на росії.Не загиджували нам землю
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22.03.2025 15:59 Відповісти
Гарна новина - 155-ку вже сцятися почали!!!
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22.03.2025 17:35 Відповісти
Молодцы, вот бы все рашисты так сделали, чтобы нашим ребятам было меньше работы и патроны сэкономили бы!
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22.03.2025 18:38 Відповісти
Маладца ванька!
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22.03.2025 23:17 Відповісти
Здається, він наібав дрона. Постріл не у голову а поряд.
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23.03.2025 08:17 Відповісти
Типовий московіт/члЄновредітєль!!
У себе на московії, воно так, не додумалося зробити! Скотиняка, з окраїн колонії, яких ***** пргнав на 3дня, Київ побачити і здохнути!
Слава Україні! Тримаймося Козаки!! Пам'ятаймо історію України і совдепії ГУЛАГ!
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23.03.2025 10:35 Відповісти
Може хотів, щоб наші дрон не тратили
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23.03.2025 12:41 Відповісти
 
 