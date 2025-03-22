Наш дрон зафільмував самогубство російського солдата на Покровському напрямку. ВIДЕО

Воїни батальйону безпілотних систем "MANTICORA" 155-ої окремої механізованої бригади імені Анни Київської зафільмували самогубство російського солдата на Покровському напрямку.

Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі підрозділу повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тенденція зберігається, підлітаєш дроном, а вони вже самі себе ліквідовують", - додали бійці.

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