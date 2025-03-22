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Нацгвардійці знищили три розвідувальні БпЛА Zala у небі на Херсонщині. ВIДЕО
Воїни 11-ої бригади Нацгвардії України продовжують ефективно нищити ворожі безпілотники на Херсонщині. Завдяки точним ударам українських дронів, російська армія втратила три розвідувальні БПЛА Zala.
Окупанти зазвичай використовують ці дрони для наведення "Ланцетів", керованих авіабомб (КАБ) та артилерії, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар22.03.2025 14:09 Відповісти Мені подобається 5
Ирина Александра
показати весь коментар22.03.2025 14:25 Відповісти Мені подобається 1
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