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Нацгвардійці знищили три розвідувальні БпЛА Zala у небі на Херсонщині. ВIДЕО

Воїни 11-ої бригади Нацгвардії України продовжують ефективно нищити ворожі безпілотники на Херсонщині. Завдяки точним ударам українських дронів, російська армія втратила три розвідувальні БПЛА Zala.

Окупанти зазвичай використовують ці дрони для наведення "Ланцетів", керованих авіабомб (КАБ) та артилерії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Хижаки" дроном-камікадзе атакували російського солдата на мотоциклі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) безпілотник (4083) знищення (7131) Національна гвардія (1517)


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22.03.2025 14:09 Відповісти
ааа. пілот жжет pu...n pedofil))))
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22.03.2025 14:25 Відповісти
 
 