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"Хижаки" дроном-камікадзе атакували російського солдата на мотоциклі. ВIДЕО

Бійці зведеної бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції дроном-камікадзе атакували російського солдата на мотоциклі.

Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі підрозділу повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники атакували піхоту противника, уразили російську техніку на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) Нацполіція (15129) знищення (7131)


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Чужі програють завжди!
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22.03.2025 13:58 Відповісти
теоретично від семидюймового fpv можно втекти, якщо встигнути вискочити на автобан на Kawasaki Ninja 400, а не ото та китайська газонокосарка. МО рф економить на своїх солдатах.
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22.03.2025 14:37 Відповісти
За порушення ПДР, отими московитам, одразу до 900.000 орків!!
Нехай щастить!
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23.03.2025 10:30 Відповісти
 
 