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"Хижаки" дроном-камікадзе атакували російського солдата на мотоциклі. ВIДЕО
Бійці зведеної бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції дроном-камікадзе атакували російського солдата на мотоциклі.
Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі підрозділу повідомляє Цензор.НЕТ.
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