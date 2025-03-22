Прикордонники атакували піхоту противника, уразили російську техніку на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" на Краматорському напрямку атакували піхоту противника а також уразили російську техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Також дивіться: Сили оборони знищили російський ЗРК "БУК-М1" разом із боєкомплектом вартістю 10 мільйонів доларів. ВIДЕО