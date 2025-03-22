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Прикордонники атакували піхоту противника, уразили російську техніку на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" на Краматорському напрямку атакували піхоту противника а також уразили російську техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

Також дивіться: Сили оборони знищили російський ЗРК "БУК-М1" разом із боєкомплектом вартістю 10 мільйонів доларів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) Держприкордонслужба ДПСУ (5922) знищення (7131)


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Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
б
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22.03.2025 11:47 Відповісти
Здобрили рашистами Українскі чорноземи!
Молодці! Смерть рашистам!
Слава Україні!
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22.03.2025 11:58 Відповісти
Наши Фениксы))))
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22.03.2025 14:20 Відповісти
трампакс йде за курсом кораБЛЯ
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22.03.2025 20:12 Відповісти
 
 