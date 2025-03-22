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Прикордонники атакували піхоту противника, уразили російську техніку на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" на Краматорському напрямку атакували піхоту противника а також уразили російську техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
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