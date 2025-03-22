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Сили оборони знищили російський ЗРК "БУК-М1" разом із боєкомплектом вартістю 10 мільйонів доларів. ВIДЕО
Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" разом із боєкомплектом.
Ворожу техніку вдалося виявити під час ЇЇ переміщення завдяки розвідникам бригади артрозвідки "Чорний ліс", інформує Цензор.НЕТ.
Вартість російського ЗРК - близько 10 мільйонів доларів. Робота українських сил значно знизила можливості окупантів у повітряній обороні.
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