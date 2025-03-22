УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8659 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
6 229 8

Сили оборони знищили російський ЗРК "БУК-М1" разом із боєкомплектом вартістю 10 мільйонів доларів. ВIДЕО

Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" разом із боєкомплектом.

Ворожу техніку вдалося виявити під час ЇЇ переміщення завдяки розвідникам бригади артрозвідки "Чорний ліс", інформує Цензор.НЕТ.

Вартість російського ЗРК - близько 10 мільйонів доларів. Робота українських сил значно знизила можливості окупантів у повітряній обороні.

Дивіться: В окупанта, який валяється поранений у полі на Донеччині, димить зад. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) знищення (7131) ЗРК (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красівоє )

болотний фарш
показати весь коментар
22.03.2025 10:38 Відповісти
Чудова робота. В свинособак лише одна надія - на трампа і його гнид.
показати весь коментар
22.03.2025 10:38 Відповісти
Хоч якась добра новини.
показати весь коментар
22.03.2025 10:46 Відповісти
То ліс для потвор чорний!
показати весь коментар
22.03.2025 11:04 Відповісти
По нашім полям їздять. Гади.
показати весь коментар
22.03.2025 11:20 Відповісти
Веєрічний запуск.
показати весь коментар
22.03.2025 12:49 Відповісти
сіквел вечірнього кварталу 95
показати весь коментар
22.03.2025 19:46 Відповісти
дякуємо
показати весь коментар
22.03.2025 19:44 Відповісти
 
 