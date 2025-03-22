Сили оборони знищили російський ЗРК "БУК-М1" разом із боєкомплектом вартістю 10 мільйонів доларів. ВIДЕО

Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М1" разом із боєкомплектом.

Ворожу техніку вдалося виявити під час ЇЇ переміщення завдяки розвідникам бригади артрозвідки "Чорний ліс", інформує Цензор.НЕТ.

Вартість російського ЗРК - близько 10 мільйонів доларів. Робота українських сил значно знизила можливості окупантів у повітряній обороні.

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