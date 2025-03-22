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В окупанта, який валяється поранений у полі на Донеччині, димить зад. ВIДЕО

Попри зменшення кількості штурмових дій, окупаційні війська продовжують атакувати позиції Сил оборони. Під Торецьком на Донеччині бійці танкового батальйону 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" успішно відпрацювали по ворогу.

Воїни ліквідували покинутих поодиноких російських солдатів влучними скидами боєприпасів із дрона, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники знищили російську РСЗВ "Ураган" разом з екіпажем. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852) Донецька область (8302) Торецьк (430) Бахмутський район (325)


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Топ коментарі
+11
То із рашиста виходіт ванючій руzкій дух...
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22.03.2025 09:45
+10
В кацапа димить зад - це нормально, природно і скріпно. З медичної точки зору, то "кипить їх разум вазмущьонний".
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22.03.2025 09:55
+5
Последний выдох господина ПЖ
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22.03.2025 10:07
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То із рашиста виходіт ванючій руzкій дух...
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22.03.2025 09:45 Відповісти
Последний выдох господина ПЖ
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22.03.2025 10:07 Відповісти
В кацапа димить зад - це нормально, природно і скріпно. З медичної точки зору, то "кипить їх разум вазмущьонний".
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22.03.2025 09:55 Відповісти
Не хочеш срать - не мучай жопу. Це про твою імбецильну методичку, ваньок.
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22.03.2025 10:11 Відповісти
Можеш не підтверджувати свій діагноз - вірю. ))
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22.03.2025 10:28 Відповісти
лада заслужена! зачьот
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22.03.2025 10:17 Відповісти
Задимлєніє "ліца", тобто тепер - не опознать бойца!
"Лада" відміняється
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22.03.2025 10:29 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ!
Все с какашниками - не инвалиды-коробейники... Но из чего они памперсы делать стали???
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22.03.2025 11:15 Відповісти
Сухпай виявився протермінований, наш дрон відразу виявив просрочену консерву.
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22.03.2025 12:54 Відповісти
Видно те , з якою огидою і злістю наші воїни вбивають кацапів ,
а вони всеодно до нас лізуть , як таргани на тепло 😠
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22.03.2025 13:00 Відповісти
Чим вони їх там годують?
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22.03.2025 13:59 Відповісти
Судя по запущенному метеоризму-исключительно просроченными консервами из бобовых.
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22.03.2025 16:15 Відповісти
СУПЕРНОВИНА ВСЕСВІТНЬОГО МАСШТАБУ!
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22.03.2025 15:49 Відповісти
продувка перед стартом до колбзона.
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22.03.2025 15:57 Відповісти
Продувка-слишком оптимистичный прогноз.Тут скорее всего последняя ступень двигателя отходит
плохо примотанные лапти отстегиваются.
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22.03.2025 16:29 Відповісти
Вата коптить
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22.03.2025 16:14 Відповісти
хлопки, переходящие в овации, и задымление, переходящее в дымовую завесу
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22.03.2025 19:21 Відповісти
та йому вже все паралельно
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22.03.2025 23:28 Відповісти
З московіта виходить, отой, «дух атєчіства, і сладок і приятєн…»
Смерть окупантам московським!
Слава Україні!
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23.03.2025 13:32 Відповісти
 
 