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В окупанта, який валяється поранений у полі на Донеччині, димить зад. ВIДЕО
Попри зменшення кількості штурмових дій, окупаційні війська продовжують атакувати позиції Сил оборони. Під Торецьком на Донеччині бійці танкового батальйону 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" успішно відпрацювали по ворогу.
Воїни ліквідували покинутих поодиноких російських солдатів влучними скидами боєприпасів із дрона, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.03.2025 09:45
+10 Luka Lukich #363772
показати весь коментар22.03.2025 09:55
+5 Василь Воробець
показати весь коментар22.03.2025 10:07
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"Лада" відміняється
Все с какашниками - не инвалиды-коробейники... Но из чего они памперсы делать стали???
а вони всеодно до нас лізуть , як таргани на тепло 😠
последняя ступень двигателя отходит
плохо примотанные лапти отстегиваются.
Смерть окупантам московським!
Слава Україні!