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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Внаслідок російських обстрілів на Харківщині знищені ліцей і Алея пам’яті захисників України. ФОТОрепортаж

У селищі Печеніги Чугуївського району Харківщині внаслідок російської атаки знищені ліцей ім. Г.Семирадського і Алея слави і пам'яті захисників України - мешканців Печенізької громади.

Про це в телеграм повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, інформує Цензор.НЕТ.

обстріли Харківщини

обстріли Харківщини

"Це сьогодні наш опорний заклад освіти - Печенізький ліцей ім. Г.Семирадського. Його більше немає. Його знищили росіяни. Школу, яка була мрією багатьох поколінь печеніжців, яку будували багато років, яка навчила й виховала не одне покоління школярів, - знищив "руський мір"", - написав посадовець.

обстріли Харківщини

обстріли Харківщини

Також він розповів, що внаслідок російських обстрілів знищена Алея Слави і Пам'яті Захисників України - мешканців Печенізької громади.

обстріли Харківщини

обстріли Харківщини

обстріли Харківщини

"Сьогодні російська армія зруйнувала також адмінбудівлю, ряд торговельних павільйонів. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. На щастя, люди не постраждали", - розповів Печенізький селищний голова.

наслідки обстрілів Харківщини

наслідки обстрілів Харківщини

Гусаров опублікував фото наслідків ворожої атаки.

Читайте також: Протягом доби на Харківщині 5 людей дістали поранення, пошкоджено приватні будинки, ліцей і медзаклад

Автор: 

обстріл (28183) Харківська область (674) Чугуївський район (92) Печеніги (3)


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Негуманоидная расса и друзья дональда маска...
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23.03.2025 17:12 Відповісти
Трамп та Маск причому до руйнацій?
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23.03.2025 18:15 Відповісти
При негуманоїдах
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23.03.2025 18:22 Відповісти
Будуть гроші - відбудуємо. Головне, щоб всі були живі! В на розвалини треба військовополонених ставити працювати,та кіно показувати. Ось що треба зараз робити
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23.03.2025 18:00 Відповісти
 
 