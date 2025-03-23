Внаслідок російських обстрілів на Харківщині знищені ліцей і Алея пам’яті захисників України. ФОТОрепортаж

У селищі Печеніги Чугуївського району Харківщині внаслідок російської атаки знищені ліцей ім. Г.Семирадського і Алея слави і пам'яті захисників України - мешканців Печенізької громади.

Про це в телеграм повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Це сьогодні наш опорний заклад освіти - Печенізький ліцей ім. Г.Семирадського. Його більше немає. Його знищили росіяни. Школу, яка була мрією багатьох поколінь печеніжців, яку будували багато років, яка навчила й виховала не одне покоління школярів, - знищив "руський мір"", - написав посадовець.

Також він розповів, що внаслідок російських обстрілів знищена Алея Слави і Пам'яті Захисників України - мешканців Печенізької громади.

"Сьогодні російська армія зруйнувала також адмінбудівлю, ряд торговельних павільйонів. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. На щастя, люди не постраждали", - розповів Печенізький селищний голова.

Гусаров опублікував фото наслідків ворожої атаки.

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