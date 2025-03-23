Протягом доби на Харківщині 5 людей дістали поранення, пошкоджено приватні будинки, ліцей і медзаклад

За добу в Харківській області РФ атакувала 4 райони: поранено п'ятеро людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Харківщина, 23 березня. Зведення за добу.

Чугуївський район

01-45 – Печенізька ТГ., с. Печеніги. Влучання двох БпЛА в дах адмінбудівлі РЕМ з подальшим загоранням даху на площі 40 м².

01-45 – Печенізька ТГ., с. Печеніги. Влучання БПЛА в будівлю ліцею. Пошкоджено скління вікон і дверей, підвісна стеля.

23-15 – Слобожанська ТГ., с. Геніївка. Внаслідок влучання БПЛА невстановленого типу пошкоджено приватний будинок.

16-05 – Вовчанська ТГ., м. Вовчанськ. Внаслідок влучання FPV-дрона постраждав 72-річний чоловік.

14-59 – Старосалтівська ТГ., с. Шестакове. Влучання БПЛА "Молнія" в дорогу.

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Ізюмський район

21-14 – Борівська громада, с.Борова. Загорання конструктивних елементів пошкоджених будівель площі 10 м². Внаслідок влучання КАБ пошкоджена модульна медична будівля, дві "швидких", приватний будинок. З пошкодженого будинку врятовано поранену 70-річну жінку, яка була госпіталізована до лікарні.

Богодухівський район

19-12 – Золочівська ТГ., с. Клинова-Новоселівка. Внаслідок влучання чотирьох FPV дронів було пошкоджено житловий будинок. Поранення отримали 57-річна, 54-річна та 67-річна жінки.

Куп'янський район

12-18 – Великобурлуцька ТГ., с. Шипувате, внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено водонапірну башту.

Також на Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки.