Заволоділи 47 земельними ділянками: на Київщині викрито злочинну групу, яка підроблювала документи, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили групу осіб, які за допомогою підроблених документів привласнили 47 земельних ділянок комунальної власності в Обухівському районі.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Серед підозрюваних - мешканці Київської та Львівської областей, а також приватний нотаріус, який сприяв реалізації схеми. Незаконно привласнені земельні ділянки були продані добросовісним покупцям.
Як зазначається, зловмисників викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП у Київській області та Київською обласною прокуратурою. За даними слідства, для махінації вони використовували підроблені витяги з рішень місцевих рад про нібито відчуження землі на користь приватних осіб. Нотаріус зареєстрував право власності на 47 ділянок загальною площею 24 гектари.
Надалі ділянки були продані через довіреності. Експертиза встановила, що громада зазнала збитків на суму понад 11 млн грн.
Трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
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шахрайство (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 190);
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відмивання незаконних доходів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 та ч. 1 ст. 209);
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несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 362).
Повідомляється, що на земельні ділянки накладено арешти, а підозрюваним обирається запобіжний захід. Максимальне покарання, яке їм загрожує, - до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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А зараз цей "нотаріус" занесе кому треба пару-трійку мільйончиків з тих 11, які угруповування "заробило" на тих 47 ділянках, зроблять "заставу" на пару сотень тисяч гривень, далі слідча бригада щось якось забуде працювати за справою, наглядовий прокурор вічно буде на лікарняному, а судді будуть відмовлятись проводити засідання на вимогу всіх постраждалих, бо завалені іншими справами. І, дивишся, вже через 2-3 роки - "баба ягідка знов" - ніяких арештів, ніякої справи...