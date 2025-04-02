Зробив фейкове повідомлення про замінування школи: підозрюється 13-річний хлопець, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція повідомила про викриття 13-річного підлітка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування школи.

Про це повідомляє Національної поліції в Миколаївській області, іформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, хлопець залишив у чаті, створеному в РФ, інформацію про свого однокласника. Після цього від його імені було надіслано електронний лист із погрозами підірвати навчальний заклад.

На місце події прибули правоохоронці, які перевірили будівлю, але жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Під час слідчих дій поліцейські встановили особу підлітка та провели обшук у його помешканні, вилучивши техніку, яка може бути доказом причетності.

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Розслідування триває за статтею "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності" (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України). Санкція передбачає до шести років ув’язнення. Оскільки хлопець не досяг віку кримінальної відповідальності, до нього можуть застосувати примусові виховні заходи.

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