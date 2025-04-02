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Новини Фото Фейкове мінування
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Зробив фейкове повідомлення про замінування школи: підозрюється 13-річний хлопець, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція повідомила про викриття 13-річного підлітка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування школи.

Про це повідомляє Національної поліції в Миколаївській області, іформує Цензор.НЕТ.

У Миколаєві 13-річний підліток підозрюється у хибному мінуванні школи

За даними слідства, хлопець залишив у чаті, створеному в РФ, інформацію про свого однокласника. Після цього від його імені було надіслано електронний лист із погрозами підірвати навчальний заклад.

На місце події прибули правоохоронці, які перевірили будівлю, але жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Під час слідчих дій поліцейські встановили особу підлітка та провели обшук у його помешканні, вилучивши техніку, яка може бути доказом причетності.

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У Миколаєві 13-річний підліток підозрюється у хибному мінуванні школи

Розслідування триває за статтею "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності" (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України). Санкція передбачає до шести років ув’язнення. Оскільки хлопець не досяг віку кримінальної відповідальності, до нього можуть застосувати примусові виховні заходи.

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Автор: 

Нацполіція (15151) школа (2206) міна (339)


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За даними слідства, хлопець залишив у чаті, створеному в РФ, інформацію про свого однокласника.
Як одне дрібне та мстиве підставляє купу людей довкола себе.
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02.04.2025 15:29 Відповісти
Контрольну роботу писать не захотів? У наші часи один придурок просто підпалив целулоїдний м"ячик для пінг-понгу...
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02.04.2025 15:44 Відповісти
Може Сталін щось знав? 13 років - як так????
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02.04.2025 23:41 Відповісти
 
 