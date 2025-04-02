Цілеспрямований ракетний удар РФ по Кривому Рогу. Припинити терор можна лише тиском на Москву, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський опублікував фото наслідків російської балістичної атаки по Кривому Рогу у середу, 2 квітня. Серед загиблих усі цивільні люди.
Про це голова держави написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив він.
Президент наголосив, що всюди у світі такі удари називають однаково: це терор.
"Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду. І також усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору. Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України", - резюмував Зеленський.
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Потужного відосика буде!
Но }{уйло запретил Боневтику даже говорить об этом.
Ну то тисни - хто ж тобі не дає?
Ні білих, ні чорних
Це в першу чергу від тебе залежить, а не знову партнери винуваті....
Ну а ти то нам на кой
С вялой піською такой?
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев