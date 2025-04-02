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Новини Фото Ракетна атака на Кривий Ріг
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Цілеспрямований ракетний удар РФ по Кривому Рогу. Припинити терор можна лише тиском на Москву, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото наслідків російської балістичної атаки по Кривому Рогу у середу, 2 квітня. Серед загиблих усі цивільні люди. 

Про це голова держави написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив він. 

Президент наголосив, що всюди у світі такі удари називають однаково: це терор.

"Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду. І також усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору. Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України", - резюмував Зеленський. 

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Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня
Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня
Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня
Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня
Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня
Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня
Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня
Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня
Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня
Удар РФ по Кривому Рогу 2 квітня

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Кривий Ріг (1356) обстріл (28365) Дніпропетровська область (3701) Криворізький район (129)


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Топ коментарі
+18
Припинити терор можна лише тиском на Москву, - Зеленський.

Ну то тисни - хто ж тобі не дає?
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02.04.2025 19:12
+17
Відповідь треба давати, а не пізд..и. Де наші Паляниці, Пекла, та довгі Нептуни? Одне піздо...во.
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02.04.2025 19:15
+15
Русня - підари.
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02.04.2025 19:05
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вже 4 роки тиснуть ,а с путина як с гуся вода
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02.04.2025 19:04 Відповісти
Русня - підари.
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02.04.2025 19:05 Відповісти
вони це знають
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02.04.2025 19:06 Відповісти
Не зайве і тут нагадати.
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02.04.2025 19:06 Відповісти
Ні, це вже цілестрямована атака на квартал.
Потужного відосика буде!
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02.04.2025 19:07 Відповісти
Не тиском, а ударами по мацкве, где каждый день должны дохнуть сотни свинособак.
Но }{уйло запретил Боневтику даже говорить об этом.
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02.04.2025 19:09 Відповісти
Для тебя всегда есть, например, асфальтом или шашлычками на майские.
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02.04.2025 19:20 Відповісти
Кацап іди нафуй,!
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02.04.2025 20:01 Відповісти
Ты уже туда сходил? Подскажи адрес, а лучше сходи туда ещё раз.
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02.04.2025 22:42 Відповісти
Припинити терор можна лише тиском на Москву, - Зеленський.

Ну то тисни - хто ж тобі не дає?
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02.04.2025 19:12 Відповісти
здогадайтесь хто не дає
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02.04.2025 19:33 Відповісти
Він би натиснув. Але клавіш не має.
Ні білих, ні чорних
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03.04.2025 23:57 Відповісти
Відповідь треба давати, а не пізд..и. Де наші Паляниці, Пекла, та довгі Нептуни? Одне піздо...во.
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02.04.2025 19:15 Відповісти
таке враження що наша відповідь лише чергові відоси по три на день
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02.04.2025 19:34 Відповісти
Повторюся,але люди від тебе очикують обіцяну тобою надпотужну помсту,а не ще один дебільний,нікому не потрібний відосік.
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02.04.2025 19:16 Відповісти
ти по тотальній корупції вдарь, яку ти очолюєш, Гнида Верховна
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02.04.2025 19:17 Відповісти
це залежить від партнерів - від Америки, від Європи, від інших у світі Джерело: https://censor.net/ua/p354470
Це в першу чергу від тебе залежить, а не знову партнери винуваті....
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02.04.2025 19:17 Відповісти
я вибачаюсь, але де наші балістичні ракети? Чим тобі не тиск на Мацкву?
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02.04.2025 19:25 Відповісти
і знов телеграм...
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02.04.2025 19:29 Відповісти
З Шахадів сміялися... примітивна зброя. Самі за три роки ні..я не зробили, щоб кацапів можна було убавати щоденно, руйнувати їх економіку, що вони успішно роблять з нами. А Шмаркля тільки відосики виставляє і військовий бюджет на дружбанів тіпа Кирющенка розписав. Тому наші дрони і не долітать до Москви, що гроші украдені отеченням Буратіни. З Клоунам тупим нам війну не виграти.
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02.04.2025 19:31 Відповісти
Припинити терор рашистів могли українськи ракети Грім-2 - але ти, гнидво зупинив всі ракетні програми України, та всім доказував шо ти побачив мир в очах вбивці у 19 році - спиш спокіно, зеленский.
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02.04.2025 19:41 Відповісти
Путін Зеленського макає в лайно. Він це ******** після всяких угод. Жаль тількі мешканців.
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02.04.2025 19:44 Відповісти
Так , розміняли " припинення вогню по енергосистемах " на " відкриваємо удари по цивільних об'єктах " .. Краще би вїб@ли по кацапських реакторах що для Галущенка закупили ..
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02.04.2025 20:11 Відповісти
Тут ви ,пане президенти ,схожі на Трампона та його кАманду((будєм даґаваріваста(А може краще в'їбат" вже паляницями,тими чудо-ракетами власного виробництва?(((
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02.04.2025 19:45 Відповісти
А якже зразки озброєння ,котре приймають та виробляють з партнерами?(Чи то лиш пістолети та бєрци?(((
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02.04.2025 19:53 Відповісти
"зеленим словесним поносом" що вечора "зрадник2 рашистів тиснув, і цим же "зеленим словесним поносом" ,у світу він щось вимагав.
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02.04.2025 19:59 Відповісти
Системами ППО на кацапердію тиснути немає сенсу. А от товсті ракети, виробництво яких зе-наркоман усіляко стримував, могли б допомогти. Зе, застрель спершу Їрмака (або в мівіну щось підкинь), а потім застрелься сам. Тоді Україні буде простіше керувати війною.
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02.04.2025 20:03 Відповісти
ще й Татаров там є...
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02.04.2025 21:09 Відповісти
Татарова Їрмак і привів.
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03.04.2025 08:45 Відповісти
і це залежить від партнерів - від Америки, від Європи, від інших у світі Джерело: https://censor.net/ua/p3544704

Ну а ти то нам на кой
С вялой піською такой?
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02.04.2025 20:15 Відповісти
Так-так, тиском. Знову зберуться якісь європейські чиновники і обговорять "тиск", потім про щось запевнять і заявлять. А ти давай воюй, головне ні про що не домовлятись мінімум до 2030-го, а там... ну до того часу створювачі тиску самі переозброяться, і якось воно буде.
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02.04.2025 20:20 Відповісти
Доки мацква та інші москальскі міста не будуть виглядати подібним чином, війна не закінчиться.

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02.04.2025 20:48 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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02.04.2025 21:01 Відповісти
Припинити террор можно лише массованими обстрілами москви. Але ми за 6 років клоунади не виробили жодної власної ракети. Всі ракетні програми надійно заблоковані починнаючи з 2019 р.
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02.04.2025 21:39 Відповісти
Тиск має бути якщо не дзеркальним, то аналогічним. Потрібно знищити всі РЕС, ТЕС, ТЕЦ, водоканали, газорозподільни станції на відстані до 200 км від кордону.
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03.04.2025 18:47 Відповісти
Світла пам'ять усім загиблим....
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05.04.2025 01:04 Відповісти
 
 