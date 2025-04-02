Невідомі напали на військового на дорозі у Києві: поліція встановлює обставини. ФОТО

У Солом'янському районі Києва на дорозі невідомі здійснили напад на військовослужбовця та нанесли йому тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж", - зазначили там.

Як зауважили правоохоронці, нині заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило.

"Правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію. Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників конфлікту, вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - додали у поліції.

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