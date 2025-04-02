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Новини Фото Напад на військового у Києві
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Невідомі напали на військового на дорозі у Києві: поліція встановлює обставини. ФОТО

У Солом'янському районі Києва на дорозі невідомі здійснили напад на військовослужбовця та нанесли йому тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж", - зазначили там. 

Як зауважили правоохоронці, нині заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило. 

"Правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію. Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників конфлікту, вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - додали у поліції.

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Напад на військового у Києві: поліція розслідує інцидент
Напад на військового у Києві: поліція розслідує інцидент

Автор: 

Київ (19443) напад (1118) Нацполіція (15151) військовослужбовці (4733)


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Топ коментарі
+22
А для тебе ТЦК є ворог не те шо кацапи ???
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02.04.2025 20:18
+19
Дебільне запитання, в ТЦК працюють як військові, так і цивільні працівники.
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02.04.2025 19:58
+19
ТЦК ВІДПРАВЛЯЄ ЦИВІЛЬНИХ ЗАХИЩАТИ СВОЇ СІМ"Ї, СВОЇ ДОМІВКИ, СВОЇХ БАТЬКІВ, СВОЇХ ДІТЕЙ.
Бо деякі цивільні таки бояться добровільно піти захищати своїх батьків, жінок, дітей.
ТОЖ ЇМ ПОТРЕБУЄТСЯ ЛЕГЕНЬКИЙ ПОШТОВХ І ПРИМУС.
Саме про це і кажуть мої побратими мобілізовані у 2024 році. Вони визнають шо цей ,,поштовх" і примус був їм необхідний.
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02.04.2025 20:30
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Дебільне запитання, в ТЦК працюють як військові, так і цивільні працівники.
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02.04.2025 19:58 Відповісти
А для тебе ТЦК є ворог не те шо кацапи ???
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02.04.2025 20:18 Відповісти
Всі цивільні бояться ТЦК, тому що вони їх ловлять і відправляють на знайомство з кацапо-бурятами
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02.04.2025 20:23 Відповісти
ТЦК ВІДПРАВЛЯЄ ЦИВІЛЬНИХ ЗАХИЩАТИ СВОЇ СІМ"Ї, СВОЇ ДОМІВКИ, СВОЇХ БАТЬКІВ, СВОЇХ ДІТЕЙ.
Бо деякі цивільні таки бояться добровільно піти захищати своїх батьків, жінок, дітей.
ТОЖ ЇМ ПОТРЕБУЄТСЯ ЛЕГЕНЬКИЙ ПОШТОВХ І ПРИМУС.
Саме про це і кажуть мої побратими мобілізовані у 2024 році. Вони визнають шо цей ,,поштовх" і примус був їм необхідний.
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02.04.2025 20:30 Відповісти
З нашого міста тацаки втекли с поліцією ,тому в мене таке і відношення до них,як до щурів,що уникають винувати свій обовязок згідно конституції!!
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02.04.2025 20:32 Відповісти
щур, це ти.
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02.04.2025 21:53 Відповісти
А ти сам країну захищаєш, чі в підвалі ховаєшся? Хоча я і так знаю хто ти.
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02.04.2025 22:02 Відповісти
Ловлять,щоб їх захищали,дуже цікава ситуація
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02.04.2025 20:33 Відповісти
Олух він іє олух в якщо назад прочитати то ви,вляється що це ху ло кацапсяче
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03.04.2025 14:11 Відповісти
Так чому йти захищати домівки і сім'ї зачасту мають ті, котрі їх не мають, або мають невеличкі. А от хто має багато дітей і дорогі будинки чомусь не підпадають під статус "ухилянта" і ТЦК до них не має претензій. А вони мали бути в ЗСУ ще з 2022 року
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02.04.2025 20:37 Відповісти
А ХТО ТОБІ ВИНЕН ЗА ТЕ ШО ТИ ВИРІС ЛОБУРЯКОЮ ТА НІЧОГО НЕМАЄШЬ ???
ХТО ТОБІ ВИНЕН ШО ТИ ВИРІС НІКЧЕМОЮ І У ТЕБЕ НЕМА НІ РОДИНИ НІ ФЛАГА ???
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02.04.2025 20:45 Відповісти
А я кому вонинен, що маю захищати чиїсь сім'ї і маєтки зі статками? В нас ніби кріпосне право не вводили. Назаробляли статки за часи незалежності, наклепали діточок, а тут ворог вторгся - бігом зброю в руки і захищати своє, а не ловити лохів
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02.04.2025 20:52 Відповісти
ТО чому же ти бездар та лобуряка не виїхав з України до 2022 року ???
Україна ж тобі ніц недала, то шо ж тебе нікчемо в Україні тримало ???
Тим більше на 2022 рік війна вже йшла вісім років і розумним людям було вже зрозуміло шо повномаштабне вторгнення тілко справа часу.
ТО ХТО Ж ТОБІ ВИНЕН ШО ТИ НІКЧЕМА ТА ЩЕ Й БЕЗМОЗГІВ ЯК ІНФУЗОРІЯ ???
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02.04.2025 21:11 Відповісти
А тобі Україна дала автомата в зуби і захищати справжніх її власників, статки яких он зросли вдвічі. Тобі залишили в ній лиш совецкий рудимент "защиту родиы". Поки ти та інші звичайні хлопці гинете в окопах, терпите тяжкості війни в цей час справжні, повноцінні, вільні громадяни цієї країни насолоджуються всією повнотою заможного життя 21 століття.
А чому не виїхав до 2022? Дійсно зараз шкодую про це. Не думав, що така свободолюбива ніби країна докотиться до концтаборної диктатури
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02.04.2025 21:22 Відповісти
Ти так і невідповів на питання - ХТО Ж ТОБІ ВИНЕН ШО ТИ БІДНИЙ БО ДУРНИЙ ???...
І да, РОДИНА ТО НЕ Є СОВКОВИЙ РУДІМЕНТ. РОДИНА ТО Є СІМ"Я І ЦЕ ЗНАЄ КОЖНИЙ УКРАЇНЕЦЬ, А ВИ кацапи БЕЗ РОДіНИ ТА БЕЗ ФЛАГА САМЕ НА ЦЬОМУ ПАЛИТЕСЬ
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02.04.2025 21:37 Відповісти
Ти просто жалюгідний інструмент у руках влади і тих, кому належить вся земля, надра і підприєиства в ній. Таким як ти потрібно просто вдало в голову закласти необхідність захисту сім'ї їхніх статків і посад. Вони тебе такого слухняного гладять по голівонці, хочуть з тебе зробити героя, якщо сам не хочеш ним бути - то за такими відправляють своїх берсерків з ТЦК, поліції, СБУ
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02.04.2025 21:48 Відповісти
Так то влада винна шо ти дурний ???
Чи то влада винна шо ти кацап ???
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02.04.2025 21:50 Відповісти
Дурний ти, а влада таких дурнів звихнула на кацапах, вона зробила так, щоб ти з кацапом вставав і з кацапом лягав. Щоби тобі кацап всюди мерещився і ти рвав на собі сорочку і біг з ним битися. Ти просто ідеальний кріпосний бовдур
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02.04.2025 22:00 Відповісти
На військових ЗСУ брешуть тільки іпсячі кацапи, кицюня. Українці вдячні військовим в будь-якому місті.
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02.04.2025 22:06 Відповісти
А звідки беруться ті військові кицуню не цікавить? А просто йде собі вдячний український громадянин, а тут раз, під'їхав до нього бус ТЦК і вже всі заброньовані і непридатні кицуні мають свіжоспеченого героя-захисника чергового насильного військовослужбовця ЗСУ. Хіба це правильно?
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02.04.2025 22:12 Відповісти
Сотні тисяч цивільних хлопців отримують повістки за адресою обліку і йдуть без всяких "бусів", кицюня ти моя іпсяча. Всього проваджень за ухилянтство до 25 тисяч, це разом ті, до кого вже "підʼїхав бус" і ті, хто щє під спідницею ховається. Я вважаю, що бувають різні люди і акцентувати увагу на маргінальній меншості буде або жертва баранограму, або іпсячий росіянин, в якого це завдання.
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02.04.2025 22:23 Відповісти
Наша кицуня така далека від війни, що вона взагалі не знає про сьогоднішній стан справ. А він такий, що добровільно чи по повістці в ТЦК останні 2 роки йдуть одиниці. А для поповнення мобілізованими ТЦК разом з поліцією і тітушнею щодня прочісують спальні райони міст, їздять по селах, стоять на трасах і беруть в облоги обласні центри, ставлячи блок пости на всіх в'їздах
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02.04.2025 22:44 Відповісти
Не всі такі суки як ти без прапора і батьківщини як кажуть ні кола ні двора х р не стоїть і грошей нема у вас тільки паспорт український а по суті ви ніхто
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03.04.2025 14:41 Відповісти
Такі як ти не підуть захищати чуже бо свого не мають робить не вмію і не хочу а заздрість і дурість в головах тому і переходять на бік ворогів за обіцяні 30 серебряних
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03.04.2025 14:18 Відповісти
Ти дібіл, чі кацапський агент впливу?
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02.04.2025 22:03 Відповісти
Тут кацапська іпсятина з 3-5 акаунтів натужно працює, тужиться обсєрати військових ЗСУ.
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02.04.2025 22:10 Відповісти
Це дебільна відмазка кожен відповіда за себе і захища своє і у кого малі статки тому жалко і з ними розпрощатися а те що накрало чи іншим способом нагребло грошей і майна ще награбує і накраде
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03.04.2025 14:14 Відповісти
Кацапи мабуть правильно роблять що отаких бомжів п,яниць урок аліментщиків наркоманів гонять на забій бо від такого семені народиться такеж плем,я а у нас жаліють дайте кайло лопату і нехай колупають окопи працюютьза пайку в шахтах а не по кабакам вештаються
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03.04.2025 14:36 Відповісти
Так йди до тцк,і вперед захищати рідних,домівки,бо писати херь ви всі дуже добре вмієте,а як коснеться то відразу в штани серети, бачив я таких Хероїв як ти,побратими в нього кажуть,не один який переніс та випробував на собі все що там відбувається,не буде бажати іншим пережита те саме,закрий *****..к свій і не гавкай.
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03.04.2025 18:46 Відповісти
А коли буде поштовх поліцаям ,прокурорам,суддям та депутатам чи ета другое? Чи всі рівні але деякі рівнійші?
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05.04.2025 06:53 Відповісти
А ти кацап чи бурят чи підстилка їхня
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03.04.2025 14:07 Відповісти
У тебе,як і у свинособак,анальний отвір розташований в голові!
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02.04.2025 20:31 Відповісти
А ти схоже кацапсячий висер
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02.04.2025 21:41 Відповісти
Бабло хотіли забрати - знають, що є....
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02.04.2025 19:54 Відповісти
так, скоріш за все рішали захотіли більшу долю з відкупних
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02.04.2025 19:55 Відповісти
що тільки іпсятина не вигадує, аби тільки пьорднути хоч щось в темі про напад на військового...
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02.04.2025 20:00 Відповісти
кицю, а ті хто заїбались брехні слухать з єдиного телелайнофону теж іпсо?
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02.04.2025 20:06 Відповісти
А ти НЕСЛУХАЙ.
ЗВІЛЬНЯЙСЯ З ТІЄЇ РОБОТИ ШО ПРИМУШУЄ ТЕБЕ СЛУХАТИ ТЄЛЄМАРАФОН.
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02.04.2025 20:20 Відповісти
я й і не слухаю і недилюсь вже більше 10років інфопомийним ящиком некористуюсь.
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02.04.2025 21:13 Відповісти
А от зараз ти знов як завжди збрехав.
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02.04.2025 21:18 Відповісти
останній раз пам"ятаю дивився по АЙСІТІВІ програму "антизомбі", в сюжеті йшлось про росспропаганде де різні "віщуни, знахарі, ворожкі і провидці" передбачують майбутнє, і говорить той диктор шо програму озвучує "і ось такім кормлять населення на росій", тут куяк програма закінчується, я переключаю на 1+1, а там "знахарі" "віщуни" і т.д. росказують бредні про від яких щойно мене застерігала програма "антизомбі".
теж я брешу?
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02.04.2025 21:23 Відповісти
"Киця " одна із них
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02.04.2025 21:10 Відповісти
100% те сасаліще десь біля кормушкі, "захащає" тих ********* такіх як сама шо при кормушці.
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03.04.2025 10:36 Відповісти
Як зауважили правоохоронці, нині заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило
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02.04.2025 19:54 Відповісти
А коли цей військовослужбовець, замість заяви виловить із побратимами нападників для виховної бесіди, одразу скиглення про "бусєфікацію мальчікав в трусіках" почнеться...
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02.04.2025 20:03 Відповісти
я бачу що у вас в окопах багато побратимів
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02.04.2025 20:14 Відповісти
Вони самі можливо були "бусифікованими мальчіками в трусиках" - зате ТЦК зробили з них захисників і побратимів
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02.04.2025 20:28 Відповісти
Поїде у в'язницю разом з співучасниками
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02.04.2025 21:50 Відповісти
Тобто киянин, громадянин України, який багато років служив в армії - агент? Киця, зав'язуйте з речовинами. Ваші дописи взагалі нікому не цікаві: ви тут для рєлакса. А всі любителі "виховних бесід" на допиті у прокурора одразу перетворюються на жалюгідних створінь
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02.04.2025 22:26 Відповісти
Це точно син був на реабілітації післяпоранення то настрій я вам скажу якби була зброя чи добряче підпив то узилянтам і кацапським підстилкам булоб мало місця в дніпрі стільки вештається по наливайках мордоворотів що копалиб окопи на раз під наглядом кулемета
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03.04.2025 14:27 Відповісти
спецоперації тилових дєрьмакак ухилянтів в погонах
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02.04.2025 19:56 Відповісти
Виручку забрати вирішили ?
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02.04.2025 20:01 Відповісти
❗️Ого! На болотах розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 русні

Про це вже плаче профільний лайно-канал, який віщає про всі факапи «отєчєствєнной» авіації.
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02.04.2025 20:06 Відповісти
після пуску ракети на Кривий Ріг , екіпаж телепортировав до Кабзона
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02.04.2025 20:09 Відповісти
как говорил сын адвоката из казатина:
... расходимся! нас *******!...
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02.04.2025 20:09 Відповісти
Звідки в Києві військові?
То сцкуни денну касу не поділили. Буває.
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02.04.2025 21:40 Відповісти
Баран, чи шо? Військові в кожному місті країни є.
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02.04.2025 21:55 Відповісти
Сцкуни не рахуються.
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02.04.2025 21:56 Відповісти
Ну так ухилянти підспідничні і не військові. А у нас тут і військові ППО є, і військові, які вчаться в сухопутці, і військові у ротації, і військові ТЦК, і військові медики.
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02.04.2025 22:03 Відповісти
Німців ніхто не заставляв травити євреїв у газових камерах, так само сцкунів ніхто не заставляє вбивати цивільних, вони це роблять самі, по своєму бажанню.
Нагадую для геть тупеньких - згідно чинного законодавства військові з цивільними ніяких стосунків не мають взагалі. Ловити ухилянтів це справа поліції.
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02.04.2025 22:35 Відповісти
Поліції у нас біль ніж достатньо для такої справи.
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02.04.2025 22:37 Відповісти
Іщут пожарниє,
Іщєт поліція,
Іщут на фронтє, -
Вдруг он на позіціі,
Іщут давно,
Но нє могут найті,
Вєдь за бабло, -
Всє открити путі!

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02.04.2025 21:42 Відповісти
Так цікаво спостерігати за темами де хоч якось згадується тцкашня. Зразу виповзає тцкашне лайно, достатньо подивитись на кількість коментів)) Бачу, навіть якась родичка бусифікатора влізло, напевно дружина, сподівається на хатинку в Марбельї її бидло нагоношить, доля жінки екс-воєнкома Борисова не дає спокою
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04.04.2025 14:56 Відповісти
 
 