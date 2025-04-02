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Невідомі напали на військового на дорозі у Києві: поліція встановлює обставини. ФОТО
У Солом'янському районі Києва на дорозі невідомі здійснили напад на військовослужбовця та нанесли йому тілесні ушкодження.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформацію про напад на військового та нанесення йому тілесних ушкоджень поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж", - зазначили там.
Як зауважили правоохоронці, нині заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило.
"Правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію. Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників конфлікту, вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - додали у поліції.
Топ коментарі
+22 LeOnid Tkachenko
показати весь коментар02.04.2025 20:18
+19 anna petrova #587029
показати весь коментар02.04.2025 19:58
+19 LeOnid Tkachenko
показати весь коментар02.04.2025 20:30
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Бо деякі цивільні таки бояться добровільно піти захищати своїх батьків, жінок, дітей.
ТОЖ ЇМ ПОТРЕБУЄТСЯ ЛЕГЕНЬКИЙ ПОШТОВХ І ПРИМУС.
Саме про це і кажуть мої побратими мобілізовані у 2024 році. Вони визнають шо цей ,,поштовх" і примус був їм необхідний.
ХТО ТОБІ ВИНЕН ШО ТИ ВИРІС НІКЧЕМОЮ І У ТЕБЕ НЕМА НІ РОДИНИ НІ ФЛАГА ???
Україна ж тобі ніц недала, то шо ж тебе нікчемо в Україні тримало ???
Тим більше на 2022 рік війна вже йшла вісім років і розумним людям було вже зрозуміло шо повномаштабне вторгнення тілко справа часу.
ТО ХТО Ж ТОБІ ВИНЕН ШО ТИ НІКЧЕМА ТА ЩЕ Й БЕЗМОЗГІВ ЯК ІНФУЗОРІЯ ???
А чому не виїхав до 2022? Дійсно зараз шкодую про це. Не думав, що така свободолюбива ніби країна докотиться до концтаборної диктатури
І да, РОДИНА ТО НЕ Є СОВКОВИЙ РУДІМЕНТ. РОДИНА ТО Є СІМ"Я І ЦЕ ЗНАЄ КОЖНИЙ УКРАЇНЕЦЬ, А ВИ кацапи БЕЗ РОДіНИ ТА БЕЗ ФЛАГА САМЕ НА ЦЬОМУ ПАЛИТЕСЬ
сім'їїхніх статків і посад. Вони тебе такого слухняного гладять по голівонці, хочуть з тебе зробити героя, якщо сам не хочеш ним бути - то за такими відправляють своїх берсерків з ТЦК, поліції, СБУ
Чи то влада винна шо ти кацап ???
ЗВІЛЬНЯЙСЯ З ТІЄЇ РОБОТИ ШО ПРИМУШУЄ ТЕБЕ СЛУХАТИ ТЄЛЄМАРАФОН.
теж я брешу?
Про це вже плаче профільний лайно-канал, який віщає про всі факапи «отєчєствєнной» авіації.
... расходимся! нас *******!...
То сцкуни денну касу не поділили. Буває.
Нагадую для геть тупеньких - згідно чинного законодавства військові з цивільними ніяких стосунків не мають взагалі. Ловити ухилянтів це справа поліції.
Іщєт поліція,
Іщут на фронтє, -
Вдруг он на позіціі,
Іщут давно,
Но нє могут найті,
Вєдь за бабло, -
Всє открити путі!