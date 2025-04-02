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Росіяни вдарили по Куп’янському району з РСЗВ, постраждала людина. ФОТО

2 квітня близько 15:00 військові РФ обстріляли село Андріївка Купʼянського району з РСЗВ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, місцевий будинок культури, авто.

Наслідки обстрілу Андріївки

Осколкове поранення отримав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання допомоги.

За попередніми даними, російська армія била по населеному пункту з РСЗВ.

Читайте: Цілеспрямований ракетний удар РФ по Кривому Рогу. Припинити терор можна лише тиском на Москву, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28365) Харківська область (751) Куп’янський район (153) Андріївка (1) війна в Україні (3738)


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Знову безкарні обстріли.
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02.04.2025 22:34 Відповісти
 
 