Росіяни вдарили по Куп’янському району з РСЗВ, постраждала людина. ФОТО

2 квітня близько 15:00 військові РФ обстріляли село Андріївка Купʼянського району з РСЗВ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, місцевий будинок культури, авто.

Осколкове поранення отримав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання допомоги.

За попередніми даними, російська армія била по населеному пункту з РСЗВ.

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