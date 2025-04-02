Росіяни вдарили по Куп’янському району з РСЗВ, постраждала людина. ФОТО
2 квітня близько 15:00 військові РФ обстріляли село Андріївка Купʼянського району з РСЗВ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, місцевий будинок культури, авто.
Осколкове поранення отримав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання допомоги.
За попередніми даними, російська армія била по населеному пункту з РСЗВ.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар02.04.2025 22:34 Відповісти Мені подобається 0
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