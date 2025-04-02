11 дітей вдалось повернути в Україну з окупації та РФ, - Лубінець. ФОТОрепортаж

За зверненням громадян до Офісу Омбудсмана та у межах реінтеграційних заходів посприяли поверненню 9 дітей з тимчасово окупованої території України, ще двох — з території РФ. Повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Про це розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вік дітей — від 2 до 17 років. Перебуваючи на ТОТ, родини жили під постійним тиском окупаційного режиму через свою проукраїнську позицію, зазнавали переслідувань, залякування та позбавлення базових прав, що створювало серйозні ризики для їхніх дітей.

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Лубінець зазначив, що серед повернутих з окупації — вагітна жінка з маленькою дитиною. Окупаційна влада систематично залякувала сім’ю та відмовляла у медичній допомозі через відсутність російських документів. Після повернення на підконтрольну Уряду України територію жінка нарешті отримала всю необхідну медичну допомогу. І вже за кілька днів після повернення вона народила дівчинку.

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"Також повернули 11-річного хлопчика, батько якого перебував у російському полоні. Хлопчик разом із своєю мамою весь цей час перебував на ТОТ. Тому вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів влади окупанта. Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті — родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається", - сказав Омбудсмен.