Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 17. ФОТОрепортаж

Ворожа атака по місту 2 квітня забрала життя чотирьох людей. Поранених – 17, з них 11 досі в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через учорашній ракетний удар по Кривому Рогу, за уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо – загинули", - йдеться в повідомленні.

Серед потрощеного також 9 багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що серед 11 поранених, які перебувають у лікарнях, у тому числі 1 дитина. З них 1 дорослий у тяжкому стані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цілеспрямований ракетний удар РФ по Кривому Рогу. Припинити терор можна лише тиском на Москву, - Зеленський. ФОТОрепортаж











