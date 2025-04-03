Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 17. ФОТОрепортаж
Ворожа атака по місту 2 квітня забрала життя чотирьох людей. Поранених – 17, з них 11 досі в лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Через учорашній ракетний удар по Кривому Рогу, за уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо – загинули", - йдеться в повідомленні.
Серед потрощеного також 9 багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі, пошта.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що серед 11 поранених, які перебувають у лікарнях, у тому числі 1 дитина. З них 1 дорослий у тяжкому стані.
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