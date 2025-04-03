Доба на Донеччині: ворог вбив цивільного у Покровську, ще 7 - дістали поранення. ФОТО

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 175 людей, у тому числі 29 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю і нежитлове приміщення.

2 квітня близько 6:15 росіяни обстріляли Родинське, внаслідок якого пошкоджено багатоповерховий будинок.

Близько 10:30 в результаті ворожого обстрілу західної частини Покровська пошкоджено житловий будинок, поранення дістали 3 місцевих жителі.

Орієнтовно о 12:00 під ударом перебувала центральна частина Покровська. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок. Інші наслідки з'ясовуються.

Близько 14:00 відбувся обстріл приватного сектору західної частини Покровська, загинув чоловік 1971 року народження. Пошкоджено житловий будинок.

Приблизно о 14:05 під обстріл потрапила східна частина Покровська. В результаті удару в житловому будинку виникла пожежа. Сили та засоби ДСНС не залучались через безпекову складову. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Близько 18:00 стався обстріл приватного сектору центральної частини Покровська, внаслідок чого осколкове поранення голови отримав місцевий житель 1976 року народження. Чоловіка доставлено до Добропільської ЛІЛ.



Орієнтовно о 18:30 армія РФ завдала удару по західній частині Покровська. В результаті ворожої атаки поранення зазнали 2 місцеві жителі, пошкоджено приватне домогосподарство.

Краматорський район

У Торському Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 6 будинків і адмінбудівлю.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

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