Доба на Донеччині: рашисти вбили 2 людей, 3 особи поранено. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом 1 квітня 14 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 2 людини, троє поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Красному Лимані Мирноградської громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 будинки; у Родинському пошкоджено адмінбудівлю. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку і численні приватні будинки.

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Краматорський район

У Лимані зруйновано 3 будинки, пошкоджено 15 будинків, господарчу споруду, лінію електропередач і газогін. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено 19 приватних будинків, лінію електропередач і газогін. У Дружківці пошкоджено нежитлове приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і лінію електропередач.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків, ще 10 — у Серебрянці.

Протягом 1 квітня російські війська 14 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 2 жителів Донеччини: у Покровську і Красному Лимані. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

З лінії фронту евакуйовано 140 людей, зокрема 28 дітей.

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