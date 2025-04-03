Доба на Херсонщині: ворог бив по об’єкту критичної інфраструктури, полював на цивільних дронами. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 2 квітня, російські загарбники з артилерії, мінометів і БпЛА били по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонщини.

Артилерійським вогнем пошкоджено три приватні будинки в Дудчанах та Благовіщенському.

У Золотій Балці та Софіївці окупанти скинули вибухівки з дронів на два приватні будинки, які зазнали пошкоджень.

FPV-дронами, з артилерії та міномета російські війська били по Антонівці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Російська армія продовжує цілеспрямований терор мирного населення Херсону. Упродовж минулої доби окупанти атакували дронами жителів обласного центру. Ворожі безпілотники виліковували людей на вулицях, після чого прицільно скидали на них вибухівку.

Так, вранці у Дніпровському районі під удар БпЛа потрапили двоє чоловіків віком 33 і 35 років, в обох вибухові травми й уламкові поранення кінцівок.

А ввечері у Центральному районі військові РФ атакували з безпілотника 64-річного чоловіка. Внаслідок удару він дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення черевної порожнини.

У мікрорайоні "Корабел" російські військові здійснили скид із БпЛА на багатоквартирний будинок, який пошкоджено.

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