Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: пошкоджено амбулаторію і пошту, через атаку дронів поранено 2 чоловіків у Херсоні. ВIДЕО
Учора вночі російські війська масовано вдарили по Чорнобаївці. Вранці 2 квітня окупанти скинули дрони на Дніпровський район Херсону.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Херсон
Орієнтовно о девʼятій ранку російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсону.
Через скидання вибухівки з дрона двоє чоловіків, 35 та 33 роки, дістали вибухові травми і уламкові поранення кінцівок. Нині потерпілі перебувають у лікарні, де отримують необхідну меддопомогу.
Чорнобаївка
За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок "прильотів" частково зруйновано приміщення місцевої амбулаторії, а також потрощено медичне обладнання. Крім цього, пошкоджено й приватні оселі, пекарню, пошту та будинок культури.
На щастя, минулося без постраждалих серед місцевих жителів.
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