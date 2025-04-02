Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: пошкоджено амбулаторію і пошту, через атаку дронів поранено 2 чоловіків у Херсоні. ВIДЕО

Учора вночі російські війська масовано вдарили по Чорнобаївці. Вранці 2 квітня окупанти скинули дрони на Дніпровський район Херсону.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Херсон

Орієнтовно о девʼятій ранку російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсону.

Через скидання вибухівки з дрона двоє чоловіків, 35 та 33 роки, дістали вибухові травми і уламкові поранення кінцівок. Нині потерпілі перебувають у лікарні, де отримують необхідну меддопомогу.

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Чорнобаївка

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок "прильотів" частково зруйновано приміщення місцевої амбулаторії, а також потрощено медичне обладнання. Крім цього, пошкоджено й приватні оселі, пекарню, пошту та будинок культури.

На щастя, минулося без постраждалих серед місцевих жителів.

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