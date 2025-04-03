Вибух пролунав на ринку "Юність" в Києві: загинули 2 людини. ФОТОрепортаж

У Деснянському районі Києва пролунав вибух, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Подія трапилася на ринку "Юність". Пораненого чоловіка госпіталізували.

"За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Усі необхідні служби працюють на місці", - додали там.

У поліції Києва заявили про двох загиблих.

Згодом правоохоронці повідомили, що вибух у магазині стався у наслідок підриву гранати.

"У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу. Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років", - додали там.

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