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Вибух пролунав на ринку "Юність" в Києві: загинули 2 людини. ФОТОрепортаж

У Деснянському районі Києва пролунав вибух, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Подія трапилася на ринку "Юність". Пораненого чоловіка госпіталізували.

"За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Усі необхідні служби працюють на місці", - додали там.

У поліції Києва заявили про двох загиблих.

Згодом правоохоронці повідомили, що вибух у магазині стався у наслідок підриву гранати.

"У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу. Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років", - додали там.

Читайте: Невідомі напали на військового на дорозі у Києві: поліція встановлює обставини. ФОТО

Вибух пролунав на рику Юність в Києві. Загинула людина
Вибух пролунав на рику Юність в Києві. Загинула людина
Вибух пролунав на рику Юність в Києві. Загинула людина
Вибух пролунав на рику Юність в Києві. Загинула людина

Автор: 

вибух (4444) Київ (19443)


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Топ коментарі
+8
Давно вже помітив тенденцію.
Ми на фронті маємо повно абсолютно усього. У кожного в хаті чи бліндажі власна оружейка і б/к стільки, що в тротиловому еквіваленті тягне на міні Хіросіму.
Газових балонів та туристичних балончиків повно. Якісь плитки, горілки, паяльні лампи - реально повно.
І постійно користуємося.
Але не буває вибухів газових балонів. Не буває "міні Хіросим", ніхто чомусь не підривається, ніхто не палить хати, все норм.
=========
А чому ж на гражданці майже щодня тільки й чуєш - там вибухнув гаховий балон, там хтось болгаркою пиляв трофейну міну, там хтось гранату підірвав граючись, там квартира згоріла, люди загинули від недопалка..
РОзумію, що природній відбір, але ж ми, військовослужбовці - теж зріз суспільства. А чомусь ті газові балони у нас не вибухають. Чому?
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03.04.2025 14:05
+5
На гражданцы балони вибухають приблизно раз на рік. Звідки вам відомо, що на фронті за рік не вибухає жодного балону? Просто на фронті це можуть списати на інше - на той же скид з дрону, бо вибухи на фронті - це звичайне явище, а на гражданці - ні.
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03.04.2025 15:11
+2
а поговорити? Цікава ж тенденція.
Щодо саморобних вибухових пристроїв (СВП) така сама фігня. Сам не клав - не підходь і не бери в руки.
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03.04.2025 14:32
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Давно вже помітив тенденцію.
Ми на фронті маємо повно абсолютно усього. У кожного в хаті чи бліндажі власна оружейка і б/к стільки, що в тротиловому еквіваленті тягне на міні Хіросіму.
Газових балонів та туристичних балончиків повно. Якісь плитки, горілки, паяльні лампи - реально повно.
І постійно користуємося.
Але не буває вибухів газових балонів. Не буває "міні Хіросим", ніхто чомусь не підривається, ніхто не палить хати, все норм.
=========
А чому ж на гражданці майже щодня тільки й чуєш - там вибухнув гаховий балон, там хтось болгаркою пиляв трофейну міну, там хтось гранату підірвав граючись, там квартира згоріла, люди загинули від недопалка..
РОзумію, що природній відбір, але ж ми, військовослужбовці - теж зріз суспільства. А чомусь ті газові балони у нас не вибухають. Чому?
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03.04.2025 14:05 Відповісти
балон був переповненій
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03.04.2025 14:09 Відповісти
а хто ж його так заправляє? На АЗС так не заправляють. Є нормативи.
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03.04.2025 14:10 Відповісти
нормативщик був п'яний
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03.04.2025 14:11 Відповісти
скільки на касі сказав стільки і увімкнуть... ніхто рахувати залишки в балогі не буде...
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03.04.2025 14:15 Відповісти
не знаю, скільки возив 50 літрові шо в Славік шо в Краматорськ - завжди заливали 40 максимум.
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03.04.2025 14:19 Відповісти
заспокойтесь ,це не балон
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03.04.2025 14:22 Відповісти
а поговорити? Цікава ж тенденція.
Щодо саморобних вибухових пристроїв (СВП) така сама фігня. Сам не клав - не підходь і не бери в руки.
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03.04.2025 14:32 Відповісти
На гражданцы балони вибухають приблизно раз на рік. Звідки вам відомо, що на фронті за рік не вибухає жодного балону? Просто на фронті це можуть списати на інше - на той же скид з дрону, бо вибухи на фронті - це звичайне явище, а на гражданці - ні.
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03.04.2025 15:11 Відповісти
Чтобы газовый баллон взорвался, нужно создать необходимые для этого условия, хоть на фронте, хоть в быту. Он не может просто стоять-стоять и взять и взорваться.
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03.04.2025 16:50 Відповісти
люто плюсую. і в нас ніхто не згорів, не учадів, нікого не й...бнуло струмом
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03.04.2025 16:37 Відповісти
❗️На ринку Києва стався вибух - чоловік підняв невстановлений предмет обмотаний дротом і його розірвало

За повідомленням влади - є один загиблий, один поранений. На місці працює поліція!
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03.04.2025 14:10 Відповісти
Шаурма?
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03.04.2025 14:56 Відповісти
Тридцять років пройшли а цей.гадючник і досі не ліквідований.
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03.04.2025 15:58 Відповісти
А може маленький гадючник в великому і не гадючник, а так, нюанс. Тому і не ліквідований
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03.04.2025 17:50 Відповісти
Шаурмишная не выдержала скопившихся в горелом масле концерагенных веществ и взорвалась...
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03.04.2025 21:41 Відповісти
 
 