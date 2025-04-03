Вибух пролунав на ринку "Юність" в Києві: загинули 2 людини. ФОТОрепортаж
У Деснянському районі Києва пролунав вибух, внаслідок чого загинули дві людини.
Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Подія трапилася на ринку "Юність". Пораненого чоловіка госпіталізували.
"За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Усі необхідні служби працюють на місці", - додали там.
У поліції Києва заявили про двох загиблих.
Згодом правоохоронці повідомили, що вибух у магазині стався у наслідок підриву гранати.
"У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу. Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років", - додали там.
Топ коментарі
+8 Adrian Boyanov
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+5 Tierre
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+2 Adrian Boyanov
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Ми на фронті маємо повно абсолютно усього. У кожного в хаті чи бліндажі власна оружейка і б/к стільки, що в тротиловому еквіваленті тягне на міні Хіросіму.
Газових балонів та туристичних балончиків повно. Якісь плитки, горілки, паяльні лампи - реально повно.
І постійно користуємося.
Але не буває вибухів газових балонів. Не буває "міні Хіросим", ніхто чомусь не підривається, ніхто не палить хати, все норм.
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А чому ж на гражданці майже щодня тільки й чуєш - там вибухнув гаховий балон, там хтось болгаркою пиляв трофейну міну, там хтось гранату підірвав граючись, там квартира згоріла, люди загинули від недопалка..
РОзумію, що природній відбір, але ж ми, військовослужбовці - теж зріз суспільства. А чомусь ті газові балони у нас не вибухають. Чому?
Щодо саморобних вибухових пристроїв (СВП) така сама фігня. Сам не клав - не підходь і не бери в руки.
За повідомленням влади - є один загиблий, один поранений. На місці працює поліція!