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Новини Фото Операція ЗСУ на Курщині Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський заслухав доповіді про перебіг Курської операції та відзначив воїнів нагородами. ФОТОрепортаж

На Сумщині президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, які беруть участь у Курській операції.

Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухав доповіді про перебіг бойових дій у смузі оборони та, зокрема, про тактику північнокорейських підрозділів. Також поспілкувався з командирами щодо підготовки військовослужбовців, розвитку безпілотних систем, застосування дронів на оптоволокні та щодо співпраці в межах проєкту "Лінія дронів", - розповів президент. 

Зеленський подякував нашим воїнам та відзначив їх державними нагородами.

"Успішність Курської операції зберегла безліч життів і захистила нашу Сумщину та Харківщину. Вся Україна вдячна за вашу відвагу та стійкість", - наголосив голова держави. 

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Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію
Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію

"Передусім хотів би подякувати вам за все, що ви зробили й робите. Дякую за захист наших сімей і України. Я дуже давно хотів особисто подякувати вам і нагородити. За цей напрямок, за Курську операцію. Хоча, безумовно, і те, що бригада робить на Вовчанському напрямку, теж дуже важливо. Але ця операція зберегла багато-багато життів", - зазначив він, цитує пресслужба Офісу президента. 

Українських захисників відзначили орденами "За мужність" II та III ступенів і медаллю "За військову службу Україні".

Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію
Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію
Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію
Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію
Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію
Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію
Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію
Зеленський на Сумщині заслухав доповіді про Курську операцію

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) нагорода (1259) Сумська область (3644) Курськ (1102)


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Топ коментарі
+5
Мне показалось или военные на фото без обойм? Неужели "лидер" так боится их?

P.s. А за кадром, наверное толпа охраны стоит в полной боевой?)
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03.04.2025 23:02
+5
Скільки десятків тисяч положив клоуняка у Курській області... і пі...уй.
Виставляють як перемогу
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03.04.2025 23:08
+5
хлопці, безумовно, заслуговують нагород!
от тільки вихлоп з курської - нуль.
отакий ви, 4 рази верховний головнокомандувачь!
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03.04.2025 23:13
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"Я тримати можна синій кудись кажуть вісім щоб мокрий усім не хтось закон ми," - сказав на завершення наш невтомний Лідор
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03.04.2025 22:57 Відповісти
Мне показалось или военные на фото без обойм? Неужели "лидер" так боится их?

P.s. А за кадром, наверное толпа охраны стоит в полной боевой?)
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03.04.2025 23:02 Відповісти
зеля то таке, а от віцепрезидент реально за свою шкуру переживає, тому справді вся зброя без вставлених магазинів.
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04.04.2025 00:15 Відповісти
Скільки десятків тисяч положив клоуняка у Курській області... і пі...уй.
Виставляють як перемогу
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03.04.2025 23:08 Відповісти
Він вважає інакше----------------ця операція зберегла багато-багато життів", - зазначив він, цитує https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-podyakuvav-*******-brigad-yaki-berut-uch-97037 пресслужба Офісу президента.
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04.04.2025 07:09 Відповісти
При всій неповазі доГовнобородька маю питання - а чому десятки а не сотні тисяч? Не треба соромязливим бути, вже напишить - один мільон. Або півтора.
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04.04.2025 07:21 Відповісти
Ти вважаєшь, що я перебільшую?
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06.04.2025 08:57 Відповісти
Дуже перебільшуєш. Ну дуже дуже дуже перебільшуєш.
А як шо ти мав на увазі десятки тисяч дохлих касабів і їх плешивого клоуняку - недомірка на лабутенах серущего у вализу та у мозги касабів то тут ти маєш рацію.
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06.04.2025 09:35 Відповісти
хлопці, безумовно, заслуговують нагород!
от тільки вихлоп з курської - нуль.
отакий ви, 4 рази верховний головнокомандувачь!
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03.04.2025 23:13 Відповісти
в зад би в квн вас запхати,
чи в свати незаннонародженим сватом...
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03.04.2025 23:19 Відповісти
фу
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04.04.2025 11:47 Відповісти
в Покровськ поїдь Гнида ..з мамкою дєрьмаком
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03.04.2025 23:37 Відповісти
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04.04.2025 01:05 Відповісти
Цікаво- ось та темна зелена клякса на карті і е начало Московії . А далі вони хапали і хапали чужи землі , грабували, мародерили , гвалтували.
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04.04.2025 01:07 Відповісти
Треба було у зародиші прихлопнуть то болотне князівство
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04.04.2025 01:11 Відповісти
Якого хріна таскає за собою дЄрмака?Як не сказати що він "смотрящий" за ЗЕленим.Мабуть в туалет разом і спати лягають в одне ліжко.Сопровождати Зеленського і за це отримувати заробітну плату?Вова,скороти посаду віце-президента.
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04.04.2025 08:16 Відповісти
Таке враження що цьому през... президенту вживили під шкіру невеличкий вибуховий пристрій. А пульт з кнопкою носить єрмак у кишені і не відходить від цього "верховного командира" ні на крок. І попередив - зробиш або пиз.неш щось не те і я натисну на кнопку.
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04.04.2025 09:44 Відповісти
ага ..цей пристрій називається "Оман"
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04.04.2025 09:53 Відповісти
 
 