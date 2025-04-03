Зеленський заслухав доповіді про перебіг Курської операції та відзначив воїнів нагородами. ФОТОрепортаж
На Сумщині президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, які беруть участь у Курській операції.
Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Заслухав доповіді про перебіг бойових дій у смузі оборони та, зокрема, про тактику північнокорейських підрозділів. Також поспілкувався з командирами щодо підготовки військовослужбовців, розвитку безпілотних систем, застосування дронів на оптоволокні та щодо співпраці в межах проєкту "Лінія дронів", - розповів президент.
Зеленський подякував нашим воїнам та відзначив їх державними нагородами.
"Успішність Курської операції зберегла безліч життів і захистила нашу Сумщину та Харківщину. Вся Україна вдячна за вашу відвагу та стійкість", - наголосив голова держави.
"Передусім хотів би подякувати вам за все, що ви зробили й робите. Дякую за захист наших сімей і України. Я дуже давно хотів особисто подякувати вам і нагородити. За цей напрямок, за Курську операцію. Хоча, безумовно, і те, що бригада робить на Вовчанському напрямку, теж дуже важливо. Але ця операція зберегла багато-багато життів", - зазначив він, цитує пресслужба Офісу президента.
Українських захисників відзначили орденами "За мужність" II та III ступенів і медаллю "За військову службу Україні".
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P.s. А за кадром, наверное толпа охраны стоит в полной боевой?)
Виставляють як перемогу
А як шо ти мав на увазі десятки тисяч дохлих касабів і їх плешивого клоуняку - недомірка на лабутенах серущего у вализу та у мозги касабів то тут ти маєш рацію.
от тільки вихлоп з курської - нуль.
отакий ви, 4 рази верховний головнокомандувачь!
чи в свати незаннонародженим сватом...