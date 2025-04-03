Бойові дії на території ворога – один із найбільших українських результатів за час війни, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1135-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні дві наші області – Чернігів, Сумщина. Стратегічний напрямок, кордон із Росією.
Почав сьогодні день у Ягідному – днями була річниця звільнення села від окупантів. Важливо, що багато об’єктів у селі відновили, будують нові будинки, працюють над збереженням пам’яті про те, як росіяни утримували все село в підвалі школи. Один із найбільш цинічних і нелюдських злочинів цієї війни. Ніколи цього ми не забудемо. Також я був у Чернігові, зустрівся з представниками всіх наших громад області.
Багато питань. І особливо – у громад, які межують із Росією й фактично постійно перебувають під обстрілами. Вирішили сьогодні спрямувати додаткові кошти для підтримки всіх таких громад – прикордонних, на межі з ворогом, а також прифронтових. Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти – відчутні кошти – на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань.
Сьогодні ж – наша Сумщина, один із напрямків, де багато що вирішується. Я особисто хотів бути тут, особисто хотів подякував нашим воїнам: ДШВ – 80-та бригада, 82-га, морська піхота – 36-та бригада і всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків. Я хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках.
Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога – це один із найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку – основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій. Знаємо, на що розраховує ворог. У будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність, наших людей", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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вдарили, шухеру навели, показали на що здатні і вийшли - було б потужно.
а якого пня сиділи там півроку,
ні оборонних фотіфікацій не будували, ні вперед не йшли.
Я ще на початках то писав і...відразу бан.
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Реєстрація: 02.04.2025
І що так тягнув з реєстрацією?
Дані збирав?
і це було свідоме знищення ЗСУ рішеннями Верховної Гниди ..сирка з батьками на паРаші .. дєрьмака
Касапам дало,бо відвели від них на осн.напрямку ударні війська,поставили на прикордоння курщини на півроку,поки касапи не зібрались силами разом з пч-к армією,щоб...а далі відомо що.
В основному...рубіконами-дронами...
Зовні виглядає,ніби в гш рф розробляли операцію,настільки вона невдала.