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Новини Відео Звернення Зеленського
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Бойові дії на території ворога – один із найбільших українських результатів за час війни, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1135-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дві наші області – Чернігів, Сумщина. Стратегічний напрямок, кордон із Росією.

Почав сьогодні день у Ягідному – днями була річниця звільнення села від окупантів. Важливо, що багато об’єктів у селі відновили, будують нові будинки, працюють над збереженням пам’яті про те, як росіяни утримували все село в підвалі школи. Один із найбільш цинічних і нелюдських злочинів цієї війни. Ніколи цього ми не забудемо. Також я був у Чернігові, зустрівся з представниками всіх наших громад області.

Багато питань. І особливо – у громад, які межують із Росією й фактично постійно перебувають під обстрілами. Вирішили сьогодні спрямувати додаткові кошти для підтримки всіх таких громад – прикордонних, на межі з ворогом, а також прифронтових. Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти – відчутні кошти – на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань.

Дивіться також: Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни тримали людей у підвалі школи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні ж – наша Сумщина, один із напрямків, де багато що вирішується. Я особисто хотів бути тут, особисто хотів подякував нашим воїнам: ДШВ – 80-та бригада, 82-га, морська піхота – 36-та бригада і всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків. Я хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках.

Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога – це один із найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку – основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій. Знаємо, на що розраховує ворог. У будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність, наших людей", - сказав Зеленський.

Також читайте: Членство України в НАТО залишається на столі переговорів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Сумська область (3644) Чернігівська область (901) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+18
А які результати ?
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03.04.2025 19:38
+17
Мудак,єдина мета операції на курщині-твій піар
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03.04.2025 19:53
+16
Якою тільки ціною,недолугийневіглас.
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03.04.2025 19:37
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03.04.2025 19:32 Відповісти
мало тобі, піндоси підсрачників надавали, за такі подвиги?
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03.04.2025 19:35 Відповісти
Мало.Як на мене-занадто мало
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03.04.2025 20:22 Відповісти
Якою тільки ціною,недолугийневіглас.
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03.04.2025 19:37 Відповісти
А які результати ?
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03.04.2025 19:38 Відповісти
дуже потужні
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03.04.2025 19:42 Відповісти
курськ виправдовує...
вдарили, шухеру навели, показали на що здатні і вийшли - було б потужно.
а якого пня сиділи там півроку,
ні оборонних фотіфікацій не будували, ні вперед не йшли.
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03.04.2025 19:41 Відповісти
Нічого випадкового не було,так було задумано: вивести ударні війська з під осн.напрямку на окрему територію,тримати їх там доти,поки касапи не зберуться з силами і не перекриють дорогу назад.
Я ще на початках то писав і...відразу бан.
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03.04.2025 21:10 Відповісти
Где оно бывает,там будет беда
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03.04.2025 19:49 Відповісти
Якби малюку-буданову не забороняли по нпз раzzійським бити, то були б ще більші здобутки.
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03.04.2025 19:49 Відповісти
І ОС.
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03.04.2025 19:53 Відповісти
Crock

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 02.04.2025
І що так тягнув з реєстрацією?
Дані збирав?
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03.04.2025 20:05 Відповісти
І до чого ця інформація,ти коли реєстрував свій акаунт то він напевно був з 15000 читачами,250000 ти читаєш, і він був 1000 років до нашої ери? Всі колись реєструються вперше, чи для тебе це новина?
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03.04.2025 20:20 Відповісти
або після бана )
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04.04.2025 10:11 Відповісти
це місцеві "старожили" без мізків в авторитет граються.. ))
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04.04.2025 10:12 Відповісти
та просто жопа з втратами ..

і це було свідоме знищення ЗСУ рішеннями Верховної Гниди ..сирка з батьками на паРаші .. дєрьмака
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04.04.2025 10:16 Відповісти
І що воно дало?
Касапам дало,бо відвели від них на осн.напрямку ударні війська,поставили на прикордоння курщини на півроку,поки касапи не зібрались силами разом з пч-к армією,щоб...а далі відомо що.
В основному...рубіконами-дронами...
Зовні виглядає,ніби в гш рф розробляли операцію,настільки вона невдала.
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03.04.2025 19:51 Відповісти
Мудак,єдина мета операції на курщині-твій піар
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03.04.2025 19:53 Відповісти
"Главнає нє пабєда, а участіє!"
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03.04.2025 20:07 Відповісти
мудило квартальне, іди на ....й з своїм дєрьмаком
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03.04.2025 20:10 Відповісти
Хай ця ***************** подивиться в очі людям із Сум, Охтирки, Великої Писарівки, Білопілля, Краснопілля, Миропілля, Юнаківки...
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03.04.2025 20:10 Відповісти
Так сумчани відчувать твої "здобутки" цілодобово. Краще скажи скільки через твою курську авнтюри ми втратили своїх територій на Донечині і на Харківщині ,так ні тобі цього виявилось замало ,так ти поліз ще й в білгородську область .
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03.04.2025 20:13 Відповісти
Дивно, що результатом він вважає бойові дії, тобто процес. Було б логічно вважати результатом не сам процес, а наслідки.
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03.04.2025 20:14 Відповісти
Бойові дії на території ворога - один із найбільших моїх антиукраїнських результатів , які мали на меті знищення особового складу добре підготовлених українських підрозділів,та західної техніки,котра мала бути використана для насступу на Південному напрямку ,та для захисту тих територій,котрі (після початку "зелено- рашистської авантюри в курській губернії" були дуже швидко окуповані рашистом,згідно оманських домовленостей...
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03.04.2025 20:22 Відповісти
До цього часу марить !
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03.04.2025 20:22 Відповісти
Вже однієї тої авантюри досить,щоб наступній владі спитати і всією силою закону...
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03.04.2025 20:56 Відповісти
Курська авантюра то пустий злочинний популізм, найбільшим результатом було б звільнення Півдня!
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03.04.2025 21:02 Відповісти
На нари обкуреного ішака! Курська авантюра - черговий приклад безтолковості ішака, який буде оприлюднений, згодом, американцями, як у випадку з контрнаступом 2023р. Недавно спілкувався з живими учасниками цієї авантюри. Колосальні втрати, особливо багато пропалих безвісти, не кажучи вже про втрати техніки та озброєння.
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03.04.2025 21:17 Відповісти
То правда
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03.04.2025 22:01 Відповісти
Хто ще не був на цвинтарі, той побачить ціну цього піару.
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03.04.2025 21:21 Відповісти
 
 