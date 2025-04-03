Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни тримали людей у підвалі школи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де в 2022 році російські окупанти понад місяць утримували всіх місцевих жителів у підвалі школи.
Він повідомив про це на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на Чернігівщині. Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації. Відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села. Це був один із найбільш цинічних російських злочинів цієї війни, злочин саме проти людей і всього людського й людяного", - написав президент.
Зеленський зазначив, що, попри жахливі переживання, Ягідне сьогодні активно відновлюється, і вже багато об'єктів було відбудовано. Президент також підкреслив, що в селі працюють над меморіалізацією цих трагічних подій, щоб зберегти пам'ять про те, що пережили місцеві жителі.
"Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюсь, він їх визволив?
Кажуть кацапи новий наступ готують, лінія оборони побудована чи як завжди, потужно все вкрали?
А засмучені мармази з людьми, які руйнують місцеве управління це норма диктату
кокса они начнут думать головой, вместо задницы?