Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни тримали людей у підвалі школи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де в 2022 році російські окупанти понад місяць утримували всіх місцевих жителів у підвалі школи.

Він повідомив про це на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Чернігівщині. Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації. Відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села. Це був один із найбільш цинічних російських злочинів цієї війни, злочин саме проти людей і всього людського й людяного", - написав президент.

Зеленський зазначив, що, попри жахливі переживання, Ягідне сьогодні активно відновлюється, і вже багато об'єктів було відбудовано. Президент також підкреслив, що в селі працюють над меморіалізацією цих трагічних подій, щоб зберегти пам'ять про те, що пережили місцеві жителі.

"Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", - додав Зеленський.

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