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Новини Фото Зеленський відвідав Ягідне
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Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни тримали людей у підвалі школи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де в 2022 році російські окупанти понад місяць утримували всіх місцевих жителів у підвалі школи.

Він повідомив про це на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський у Ягідному

"Сьогодні на Чернігівщині. Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації. Відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села. Це був один із найбільш цинічних російських злочинів цієї війни, злочин саме проти людей і всього людського й людяного", - написав президент.

Зеленський зазначив, що, попри жахливі переживання, Ягідне сьогодні активно відновлюється, і вже багато об'єктів було відбудовано. Президент також підкреслив, що в селі працюють над меморіалізацією цих трагічних подій, щоб зберегти пам'ять про те, що пережили місцеві жителі.

"Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", - додав Зеленський.

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Зеленський у Ягідному
Зеленський у Ягідному
Зеленський у Ягідному
Зеленський у Ягідному
Зеленський у Ягідному
Зеленський у Ягідному
Зеленський у Ягідному

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Автор: 

візит (1580) Зеленський Володимир (23764) Чернігівська область (901) Чернігівський район (34) Ягідне (1)


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Топ коментарі
+19
На нари "путєшєствєнніка" тупорилого!
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03.04.2025 13:27
+17
Це ті, яких він відмовляв готуватись до війни, не пропонував евакуюватись, і обіцяв, що все закінчиться за два-три дні, а на майскіє уже будєм праздновать дєнь пабєди.
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03.04.2025 13:37
+16
Криворагуль приїхав подивитись на свою роботу.
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03.04.2025 13:40
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Жахливі були події...
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03.04.2025 13:26 Відповісти
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03.04.2025 13:39 Відповісти
На нари "путєшєствєнніка" тупорилого!
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03.04.2025 13:27 Відповісти
Как там в подвале, шашлычки вкусные были?
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03.04.2025 13:32 Відповісти
Треба блазня посадити на цеп у тому підвалі до кінця його днів
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03.04.2025 13:34 Відповісти
Зеленський відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де росіяни тримали людей у підвалі школи

Сподіваюсь, він їх визволив?
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03.04.2025 13:36 Відповісти
Це ті, яких він відмовляв готуватись до війни, не пропонував евакуюватись, і обіцяв, що все закінчиться за два-три дні, а на майскіє уже будєм праздновать дєнь пабєди.
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03.04.2025 13:37 Відповісти
Шашлик до травневих свят він туди привіз, а верещучка шатли напевне привезла? Стоїть рожу сумну зробив,він хоч усвідомлює що в цій трагедії є немала частка результату його керування?
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03.04.2025 13:37 Відповісти
Криворагуль приїхав подивитись на свою роботу.
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03.04.2025 13:40 Відповісти
Як там шашлики? Наїлияся?
Кажуть кацапи новий наступ готують, лінія оборони побудована чи як завжди, потужно все вкрали?
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03.04.2025 13:45 Відповісти
скоро вибори, чмо покидати крісло навіть не думає
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03.04.2025 13:46 Відповісти
"выборы выборы ..кандидаты пи.... ры" (с)
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03.04.2025 13:50 Відповісти
клоун йбнй
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03.04.2025 14:07 Відповісти
Зато без паники морду грустную делать.Лицемер.
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03.04.2025 14:28 Відповісти
Є таке слова евакуація, але мародери пів року турбувались про своє награбоване і інші справи були так само далекі як і совість та відповідальність.
А засмучені мармази з людьми, які руйнують місцеве управління це норма диктату
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03.04.2025 14:36 Відповісти
Як кажуть, злодій повертається на місце злочину!
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03.04.2025 14:38 Відповісти
трампа и его дебильную команду посадить бы в этот подвал хотя бы на месяц, может быть без

кокса они начнут думать головой, вместо задницы?
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03.04.2025 20:26 Відповісти
а шо он сам может ездить? или старшой поводок потерял?
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03.04.2025 20:49 Відповісти
Переживання? Клята ти зесрань що дружила з рашкою і купувала бітум у лукашенка, це ти здав людей. Висіти тобі на Хрещатику. Там старі люди від задухи мерли і сходили з розуму, а молодих жінок виводили гвалтувати рашисти.
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04.04.2025 01:10 Відповісти
Падлюки, піаряться навіть на горі і крові людей. До чого самі же і призвели. Мерзота...
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04.04.2025 08:41 Відповісти
 
 