Доба на Харківщині: внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще один чоловік постраждав. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог атакував Харків, Ізюмський, Богодухівський, Харківський та Куп’янський райони. Проти мирного населення росіяни застосовували керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню, БпЛА, FPV-дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Куп'янський район

У місті Куп’янськ внаслідок ранкового удару загинули чоловік та жінка. Внаслідок обстрілу у Куп'янській територіальній громаді постраждав 71-річний чоловік.

Через повторний удар військових РФ по місту Куп'янськ зайнялася пожежа гаража. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Загинули 59 та 75-річні жінки.

Ввечері ворог FPV-дроном атакував село Приколотне, зафіксовано влучання у в проїжджу частину автодороги.

Богодухівський район

Російські загарбники атакували Богодухівський район БпЛА та КАБами. У селі Петрівка внаслідок влучання двох БПЛА в огорожу домоволодіння, пошкоджено паркан, вікна та фасад будинку.

Два російські КАБи влучили на відкритій території у селі Уди.

Внаслідок влучання КАБ по відкритій місцевості у селі Турове частково пошкоджено приміщення недіючої конеферми, водонапірна башта та енергомережі.

Ізюмський район

13 квітня окупанти FPV-дроном атакували село Шийківка, виникла пожежа у житловому будинку.

Харківський район

Минулої доби під ворожим вогнем двічі опинилося село Козача Лопань. Ворог атакував населений пункт КАБами. Внаслідок ударів пошкоджені два приватні будинки.

Обстріли Харкова

Вдень 13 квітня БпЛА типу "Молния" влучив перед будівлею дитячого навчального закладу. Також в прилеглих будинках пошкоджено 5 вікон, 15 балконів, скління сходових клітин.

Вранці 14 квітня окупанти поцілили БпЛА на територію непрацюючого цивільного підприємства у місті Харків. Внаслідок обстрілу сталася пожежа складської будівлі. Пошкоджені вікна у прилеглих приватних будинках.

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