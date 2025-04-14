Росіяни понад 20 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, - ОВА. ФОТО
14 квітня російські війська понад 20 разів били по Нікопольському району Дніпропетровщини дронами-камікадзе. Також агресор скинув боєприпас з БпЛА та обстріляв район з артилерії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Під ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.
Пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктура.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар14.04.2025 18:48 Відповісти Мені подобається 1
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