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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Росіяни понад 20 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, - ОВА. ФОТО

14 квітня російські війська понад 20 разів били по Нікопольському району Дніпропетровщини дронами-камікадзе. Також агресор скинув боєприпас з БпЛА та обстріляв район з артилерії. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Під ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктура.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (28435) Дніпропетровська область (3717) Нікопольський район (187) війна в Україні (3839)


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Ну а ми звичайно завдавати ударів у відповідь не будемо, бо можуть постраждати россійські нацисти.
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14.04.2025 18:48 Відповісти
 
 