Окупанти атакували дроном авто з гуманітарним хлібом на Херсонщині. ФОТОрепортаж

У понеділок, 14 квітня, російські загарбники атакували дроном автомобіль із гуманітарним хлібом у Дудчанах Херсонської області. Транспортний засіб вщент згорів.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли в ОВА, під час доставки хліба староста села наїхав спочатку на російську протипіхотну міну. Авто зазнало пошкоджень, але чоловікові вдалося дістатися до населеного пункту та сховати машину з вантажем.

Через деякий час авто кілька разів атакував російський безпілотник. Внаслідок атаки виникла пожежа, автівка вщент згоріла.

Обійшлося без постраждалих.

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