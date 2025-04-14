Окупанти атакували дроном авто з гуманітарним хлібом на Херсонщині. ФОТОрепортаж
У понеділок, 14 квітня, російські загарбники атакували дроном автомобіль із гуманітарним хлібом у Дудчанах Херсонської області. Транспортний засіб вщент згорів.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли в ОВА, під час доставки хліба староста села наїхав спочатку на російську протипіхотну міну. Авто зазнало пошкоджень, але чоловікові вдалося дістатися до населеного пункту та сховати машину з вантажем.
Через деякий час авто кілька разів атакував російський безпілотник. Внаслідок атаки виникла пожежа, автівка вщент згоріла.
Обійшлося без постраждалих.
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