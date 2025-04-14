УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5880 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака по гуманітарному авто на Херсонщині
707 0

Окупанти атакували дроном авто з гуманітарним хлібом на Херсонщині. ФОТОрепортаж

У понеділок, 14 квітня, російські загарбники атакували дроном автомобіль із гуманітарним хлібом у Дудчанах Херсонської області. Транспортний засіб вщент згорів.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли в ОВА, під час доставки хліба староста села наїхав спочатку на російську протипіхотну міну. Авто зазнало пошкоджень, але чоловікові вдалося дістатися до населеного пункту та сховати машину з вантажем.

атака на гуманітарне авто

Через деякий час авто кілька разів атакував російський безпілотник. Внаслідок атаки виникла пожежа, автівка вщент згоріла.

атака на гуманітарне авто

Обійшлося без постраждалих.

атака на гуманітарне авто

атака на гуманітарне авто

Дивіться також: Ворожий БпЛА атакував цивільний автомобіль у Херсоні. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4148) атака (339) гуманітарна допомога (991) Херсонська область (5744) Бериславський район (67) Дудчани (9)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 