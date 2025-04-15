Рашисти скинули авіабомбу на Слатине: зруйновано будинки. ФОТОрепортаж
Війська РФ завдали авіаудару по житловому сектору прикордонного населеному пункту на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, ворожа авіація та артилерія щодня завдає ударів по селищу Слатине Дергачівської громади.
Сьогодні вранці внаслідок влучання авіабомби по прифронтовому населеному пункту сталися часткові руйнації і пошкодження двоповерхових та приватних житлових будинків. Виникла пожежа на площі 40 м кв. Горіли надвірні забудови, гаражі та автомобіль.
Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар15.04.2025 11:39 Відповісти Мені подобається 0
Борис Дородный #516688
показати весь коментар15.04.2025 13:38 Відповісти Мені подобається 0
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