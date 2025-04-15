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Рашисти скинули авіабомбу на Слатине: зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Війська РФ завдали авіаудару по житловому сектору прикордонного населеному пункту на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, ворожа авіація та артилерія щодня завдає ударів по селищу Слатине Дергачівської громади.

Сьогодні вранці внаслідок влучання авіабомби по прифронтовому населеному пункту сталися часткові руйнації і пошкодження двоповерхових та приватних житлових будинків. Виникла пожежа на площі 40 м кв. Горіли надвірні забудови, гаражі та автомобіль.

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Дергачі після скидання КАБа
Дергачі після скидання КАБа
Дергачі після скидання КАБа
Дергачі після скидання КАБа

Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Автор: 

ДСНС (5105) КАБ (355) Харківська область (780) Харківський район (229) Слатине (12)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Вже 11 рік ми турбуємось про мир і спокій россійських нацистів. Саме тому війна іде так довго.
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15.04.2025 11:39 Відповісти
Весь северовосток харьковской обл сплошной излом. Туда не вернутся--- жить негде. Но до Шебекино у кацапов что 25 км. Уютно, спокойно, все работает, Лафа.
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15.04.2025 13:38 Відповісти
 
 