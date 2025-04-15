Затримано агентів російського ГРУ, які збиралися підірвати військову автівку та адмінбудівлю поліції у Вінниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим спробам рашистів здійснити серію вибухів у Вінниці. За результатами спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, спочатку фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно.









Для активації СВП російські спецслужбісти планували зробити виклик на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку.

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Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали виконавців замовлення РФ, коли вони облаштовували приховану камеру поблизу місця запланованого підриву.

Затриманими виявилися дві безробітні мешканки Київщини, яких окупанти завербували у Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей".

Підготовка до злочинів

Агентки прибути до Вінниці і за гроші російського гру орендували квартиру. Згодом вони отримали геолокацію схрону від куратора та забрали звідти два СВП.

За матеріалами справи, виготовленням вибухівки займався третій учасник групи - 33-річний місцевий житель. За інструкцією окупантів він заклав вибухову речовину у термоси і додатково начинив їх шурупами.

У разі підриву військового авто з його власником агентки мали готувати новий теракт біля будівлі місцевого райвідділу поліції. Втім, СБУ зірвала їхні плани.

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Затримання агентів РФ

Під час обшуку у затриманих вилучено два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з російським гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.