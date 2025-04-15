Доба на Донеччині: окупанти вбили людину у Покровську, ще 4 людини дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 15 квітня, ворог накрив вогнем 8 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Покровськ, села Іванопілля, Іллінівка, Красний Лиман, Олександро-Калинове, Степанівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 4 будинки.
14 квітня близько 13:00 під ударом з боку російських окупаційних військ опинилась північна частина м. Покровська, повідомили в МВА.
Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Ще один цивільний чоловік дістав поранення. Пошкоджено приміщення церкви "Пробудження".
У Гродівській громаді зруйновано 11 будинків: 4 у Малинівці і 7 в Новоекономічному.
Є поранений внаслідок обстрілу Красного Лиману Мирноградської громади.
Краматорський район
По Лиману окупанти били з артилерії та РСЗВ "Ураган" - поранили мирного жителя, пошкодили газопровід. У Зарічному зруйновано будинок.
У Степанівці Іллінівської громади російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль – травмовано одну людину. Ше 1 об'єкт пошкоджено в Іллінівці.
Внаслідок влучання бомб "КАБ-250" в Олександро-Калиновому руйнувань зазнали 4 приватних будинки, в Іванопіллі – 7 приватних будинків і гараж.
По Костянтинівці Росія вдарила двома бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250" та артилерією. Пошкоджено приватний будинок, заклад освіти, адмінбудівлю, нежитлові приміщення, критичну інфраструктуру. Сьогодні вночі близько 01:20 ворог також поцілив по місту з артилерії – пошкоджено щонайменше три домогосподарства.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 8 будинків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль