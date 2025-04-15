Слов’янськ зранку зазнав масованого удару БпЛА, поранено людину. ФОТО
Сьогодні, 15 квітня, ворог здійснив чергову атаку на Слов'янськ. Вона тривала з 8:45 до 9:20.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Як стало відомо, місто атакували шість "шахедів". Удару завдано по промзоні мікрорайону Лісний. Пошкоджено СТО та інші підприємства. Одна людина поранена
"На даний час масштаб пошкоджень зʼясовується", - додав Лях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар15.04.2025 14:34 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль