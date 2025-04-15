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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Слов’янськ зранку зазнав масованого удару БпЛА, поранено людину. ФОТО

Сьогодні, 15 квітня, ворог здійснив чергову атаку на Слов'янськ. Вона тривала з 8:45 до 9:20.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Як стало відомо, місто атакували шість "шахедів". Удару завдано по промзоні  мікрорайону Лісний. Пошкоджено СТО та інші підприємства. Одна людина поранена

"На даний час масштаб пошкоджень зʼясовується", - додав Лях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: окупанти вбили людину у Покровську, ще 4 людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Слов'янськ
Слов'янськ

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447) Краматорський район (227) Слов’янськ (599)


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Ударів у відповідь як завжди не буде.
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15.04.2025 14:34 Відповісти
 
 