Нацполіція викрила кількох осіб, які "обіцяли" успішне складання іспиту з водіння. ФОТОрепортаж

Зловмисники діяли за схожими схемами: обіцянки впливу, міфічні зв’язки з працівниками ТСЦ, гарантії успіху в обмін на фінансову винагороду за "послуги".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДВБ.

Так, наприклад, у столиці поліцейські викрили 32-річного чоловіка, який намагався отримати 14 000 гривень від мешканки Києва за позитивну оцінку на практичному іспиті з водіння.

Поліцейські Харківщини викрили 55-річного чоловіка, який обіцяв нібито домовитися з працівниками ТСЦ про складання практичного іспиту для відкриття додаткової категорії "С".

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Аналогічну схему поліцейські припинили й в Одеській області. Щоправда, щоб змусити клієнта погодитися, двоє ділків вдалися до залякувань – у разі відмови пригрозили створити штучні перешкоди при складанні іспитів.

Зловмисникам вже оголосили про підозру.

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