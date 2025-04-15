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Нацполіція викрила кількох осіб, які "обіцяли" успішне складання іспиту з водіння. ФОТОрепортаж

Зловмисники діяли за схожими схемами: обіцянки впливу, міфічні зв’язки з працівниками ТСЦ, гарантії успіху в обмін на фінансову винагороду за "послуги".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДВБ.

Так, наприклад, у столиці поліцейські викрили 32-річного чоловіка, який намагався отримати 14 000 гривень від мешканки Києва за позитивну оцінку на практичному іспиті з водіння.

Поліцейські Харківщини викрили 55-річного чоловіка, який обіцяв нібито домовитися з працівниками ТСЦ про складання практичного іспиту для відкриття додаткової категорії "С".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онлайн-іспит на водійське посвідчення може з’явитися в "Дії", - Федоров

Аналогічну схему поліцейські припинили й в Одеській області. Щоправда, щоб змусити клієнта погодитися, двоє ділків вдалися до залякувань – у разі відмови пригрозили створити штучні перешкоди при складанні іспитів.

Зловмисникам вже оголосили про підозру.

Також читайте: У Литві не прийматимуть іспит з водіння російською мовою. Але зроблять виняток для українців

ДВБ про зловживання на складанні іспитів з водіння
ДВБ про зловживання на складанні іспитів з водіння
ДВБ про зловживання на складанні іспитів з водіння
ДВБ про зловживання на складанні іспитів з водіння
ДВБ про зловживання на складанні іспитів з водіння
ДВБ про зловживання на складанні іспитів з водіння
ДВБ про зловживання на складанні іспитів з водіння
ДВБ про зловживання на складанні іспитів з водіння

Автор: 

Нацполіція (15163) посвідчення водія (229)


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і права вже не купиш нормально за свиню. шо за діла...
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15.04.2025 19:17 Відповісти
потрібно 2 свині тепер....?
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15.04.2025 19:39 Відповісти
Забули таблицю ділення, от і попалися.
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15.04.2025 19:20 Відповісти
Нацполіція не протирає штани в тилу
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15.04.2025 19:26 Відповісти
Маємо 360+ видів дорожних знаків, 60 видів дорожної розмітки! Хвала і слава нашому сервісному центру МВС!
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15.04.2025 19:41 Відповісти
Слідство проводити не можна! Можуть вийти на себе чи на своїх- і що тоді?
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16.04.2025 09:05 Відповісти
 
 