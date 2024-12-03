У Литві не прийматимуть іспит з водіння російською мовою. Але зроблять виняток для українців

Із січня 2025 року іспити з водіння в Литві проводитимуться виключно литовською чи іншими офіційними мовами Євросоюзу, за винятком випадків, що стосуються громадян України.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, передає LRT.



Зазначається, що відповідний наказ міністерки внутрішні справ Агне Білотайте має на меті підтримувати використання державної мови, сприяти інтеграції іноземців у суспільне життя та покращити співпрацю з іншими країнами-членами ЄС.



"Ми дотримуємося чіткої та ціннісної позиції: державні послуги в Литві не повинні надаватися мовою країни-агресора. Як країна ЄС, ми забезпечуємо доступ до послуг усіма офіційними мовами Союзу. Виняток передбачено для українців, які проживають у Литві та мають тимчасовий захист ЄС", – заявила міністерка.

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Згідно з наказом, теоретичний іспит з водіння проводитиметься литовською чи будь-якою іншою офіційною мовою ЄС. Під час практичного іспиту кандидати, які не володіють жодною з цих мов, зможуть скористатися послугами перекладача, який перекладатиме з обраної офіційної мови ЄС або нею. Для осіб, які розпочали підготовку до іспиту за старими правилами, буде встановлено перехідний період.



За даними державної компанії Regitra, у 2022 році іспити з теорії водіння російською мовою складали 10 381 раз, а за перші 11 місяців 2023 року – 11 560 разів.

Як повідомлялося, у жовтні Литовська митниця оголосила про плани посилити контроль за посилками в поїздах із Росії, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил.