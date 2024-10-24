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Литва посилить контроль за посилками в поїздах із Росії, щоб не допустити перевезення предметів для російської армії

У Литві пропонують розірвати договори про митне співробітництво з Росією та Білоруссю

Литовська митниця посилить контроль за посилками в поїздах із Росії, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил.

Про це повідомили в Кримінальній службі митниці Литви, передає Європейська правда.

Зокрема, для перевірки поштових вагонів із Калінінградської області литовські митники почали активно використовувати мобільні ручні сканери, котрі використовують для перевірки як посилок, так і самих вагонів.

При цьому використовуються й інші методи перевірки, а надалі планується посилювати контроль.

Як зазначається, це відповідь на постійні спроби перевезти поїздами з Калінінградської області Росії військову продукцію, призначену для російських військових, переважно камуфляжну форму або її частини, маскувальні сітки для військової техніки.

Менш ніж за місяць у Литві виявили шість партій із такими вантажами. Такі конфісковані товари литовська митниця передає Україні.

Наприкінці липня повідомлялося, що Литва отримає фінансування від Європейської Комісії для посилення захисту свого кордону з Росією.

Раніше повідомлялося, що на зміцнення кордонів Литви з Росією та Білоруссю протягом наступного десятиліття потрібно близько 600 млн євро.

На початку травня повідомлялося, що Литва планує на кордоні з Росією розмістити парк інженерних засобів для призупинення можливого пересування противника.

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Литва (492) перевезення (657) перевірка (649) росія (14455) митниця (824)


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