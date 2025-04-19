Росіяни вдень атакували з авіації житловий сектор Куп’янська: поранено жінку, зруйновано та пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 квітня, російські війська вчергове завдали авіаційних ударів по житловому сектору Куп'янська на Харківщині, унаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень ворожа авіація завдала ударів по житловому сектору міста Куп'янська. Зруйновані та пошкоджені приватні маєтки. На території одного з домоволодінь сталася пожежа площею 200 м кв. Горіли житловий будинок та надвірні забудови", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки вибухове поранення дістала жінка 1963 р.н.

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Нагадаємо, унаслідок авіаударів російських військ по Куп'янську в ніч проти 19 квітня постраждало 5 людей.









