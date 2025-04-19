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Новини Фото Обстріли Куп’янська
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Росіяни вдень атакували з авіації житловий сектор Куп’янська: поранено жінку, зруйновано та пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 квітня, російські війська вчергове завдали авіаційних ударів по житловому сектору Куп'янська на Харківщині, унаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень ворожа авіація завдала ударів по житловому сектору міста Куп'янська. Зруйновані та пошкоджені приватні маєтки. На території одного з домоволодінь сталася пожежа площею 200 м кв. Горіли житловий будинок та надвірні забудови", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки вибухове поранення дістала жінка 1963 р.н.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти зруйнували Куп’янськ на 85%

Нагадаємо, унаслідок авіаударів російських військ по Куп'янську в ніч проти 19 квітня постраждало 5 людей.

Авіаудар по Куп'янську 19 квітня
Авіаудар по Куп'янську 19 квітня
Авіаудар по Куп'янську 19 квітня
Авіаудар по Куп'янську 19 квітня
Авіаудар по Куп'янську 19 квітня

Автор: 

обстріл (28472) Харківська область (806) Куп’янський район (166) Куп’янськ (760)


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Байден це зупинив би за 24 години
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19.04.2025 21:16 Відповісти
Кстати по Изюму твари ударили в 17-30 вечера, за пол часа до перемирия. А низкорослый с кремля обьявил о перемирии примерно в 17 ч. Какие коменты! Тварьё. И вот последнее прошло, 21--25, вроде сбили кацапы наши дроны над Раменским, москв обл. Ну вот и вся интрига негодяев! А в 21 ч в Харькове тревога прошла, угроза баллистики.
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19.04.2025 21:28 Відповісти
 
 