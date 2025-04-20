Fox News кілька годин транслював богослужіння з Москви та підписав Київ "російським". СКРІНШОТИ
Американський телеканал Fox News кілька годин транслював пасхальне богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, а згодом ще й назвав Київ "російським".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
У "віконці" поряд транслювалося богослужіння з Києва, який редактор титрів назвав "російським".
Кілька годин телеканал транслював богослужіння у московському храмі. Окрім Путіна, там був присутній мер Москви Сергій Собянін.
Очільник Російської православної церкви Кирил (Гундяєв) звернувся до росіян із цинічною заявою: "Молитимемося і працюватимемо, щоб на просторах історичної Русі встановився справедливий і міцний мир. І щоб ніякі сили не змогли зруйнувати духовної єдності народу, який отримав благодать у київській купелі хрещення".
Водночас у малому "віконечку" транслювалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Перший час редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна".
Згодом телеканал оголосив перерву і, після її завершення, повернувся з підписом: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія".
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Згодом телеканал оголосив перерву і, після її завершення, повернувся з підписом: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія". Джерело: https://censor.net/ua/p3547771
Не потрібно шукати зраду там де її не має . Це говорить про дві речі - по перше про низький рівень підготовки кадрів для телебечення та "амерканоцентризм " .
Якщо тупуваті журналісти - недоучки - не бачать різниці між Києвом і Московою, між Каїром і Аддис -абебою , то ,що робить головний редактор ?
Але якщо на американськму канал на 4 рік війни не бачать різниці між Київом і Московю - то це говорить - що американцям глибоко фіолетово - що відбуається за межами штатів
І трампівські журнашлюхи зробили це свідомо .!
Це плювок в обличчя Україні і українському суспільству .