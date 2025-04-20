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Fox News кілька годин транслював богослужіння з Москви та підписав Київ "російським". СКРІНШОТИ

Американський телеканал Fox News кілька годин транслював пасхальне богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, а згодом ще й назвав Київ "російським".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

У "віконці" поряд транслювалося богослужіння з Києва, який редактор титрів назвав "російським".

Кілька годин телеканал транслював богослужіння у московському храмі. Окрім Путіна, там був присутній мер Москви Сергій Собянін.

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Путін у церкві
Путін у церкві

Очільник Російської православної церкви Кирил (Гундяєв) звернувся до росіян із цинічною заявою: "Молитимемося і працюватимемо, щоб на просторах історичної Русі встановився справедливий і міцний мир. І щоб ніякі сили не змогли зруйнувати духовної єдності народу, який отримав благодать у київській купелі хрещення".

Водночас у малому "віконечку" транслювалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Перший час редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна".

Згодом телеканал оголосив перерву і, після її завершення, повернувся з підписом: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія".

Путін у церкві

Автор: 

журналістика (1760) Київ (19466) росія (65162)


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Топ коментарі
+40
а що такого тут дивного, якщо трамп є завербованим агентом лубянки під поганялом "Краснов", а вся його магашиська шобла - прокасапські фріки?
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20.04.2025 10:34
+33
Виродки трамхловські.
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20.04.2025 10:35
+24
Трампонівська сволота вже навіть не соромиться, змушуючи Україну до капітуляції. Давно пора підкидувати в інформпростір відео з обсциканням шльондрами "людини,схожої на Трампа". Як нігери трахають Венса. Як Віткоффа саджають на пляшку.В наш час такі вкиди-не питання. Падло зелене збирається хоча б в інформпросторі щось робити чи так на ************* все і закінчиться?
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20.04.2025 10:37
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Я давно вже переглядаю Fox News і мушу сказати, що це-НАЙОГИДНІША ПОМИЙКА, ЄДИНИЙ ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ в США. Достатньо хоча б Такера Карлсона згадати.
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20.04.2025 11:27 Відповісти
Американська освіта шкільна не лиш диградує в математиці,географій,а й в історії,етиці...
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20.04.2025 11:29 Відповісти
Козломордые это смесь финоугорских племён с монголо татарами, мери, перми, мокши и т.д к словянам этот биомусор не имеет ни какого отношения, на одно ботаксное ***...о посмотрите и всё становится понятно...
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20.04.2025 11:31 Відповісти
Я через це і не хочу "відмічати" православний Пейсах , бо все спаплюжить секта "рпц" .
Всім Люлям божої Благодаті, оркам - до землі, до хтоні і гієнни! Амінь
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20.04.2025 11:31 Відповісти
Їх женуть з порогу, так вони у вікна лізуть. До християнської купелі Руси - Києва. Тепер від них, мацкалів, не відбитись. Бо вони створили продукт, який всі кацапи його споживають і це для них вже шкільні знання. Рус та слов'яни (ані жє россіяни : тувинці, якути, кабардинці, буряти, мокша і інше болотне населення) - це одне суспільство зі столицею на мацквє. Це не переб'є жодна війна. Лише зміна у системі навчання. Лише зацікавленість їх у самоідентифікації. Я - бурят, а не якийсь россіянин. Якось так.
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20.04.2025 11:36 Відповісти
До якої ганьби привів Трам і його оточення колись країну оплоту світової демократії ,ганьба цьому каналу і всім трампістам.
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20.04.2025 11:46 Відповісти
Київ до мордви записали? А, ну тувинці, якути, удмурти, башкіри то всьо рускія... Тепер такая русія...
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20.04.2025 11:49 Відповісти
Fox News--раша тудей по американські.
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20.04.2025 11:51 Відповісти
Перший час редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна".

Згодом телеканал оголосив перерву і, після її завершення, повернувся з підписом: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія". Джерело: https://censor.net/ua/p3547771

Не потрібно шукати зраду там де її не має . Це говорить про дві речі - по перше про низький рівень підготовки кадрів для телебечення та "амерканоцентризм " .
Якщо тупуваті журналісти - недоучки - не бачать різниці між Києвом і Московою, між Каїром і Аддис -абебою , то ,що робить головний редактор ?
Але якщо на американськму канал на 4 рік війни не бачать різниці між Київом і Московю - то це говорить - що американцям глибоко фіолетово - що відбуається за межами штатів
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20.04.2025 11:52 Відповісти
щось до трампа таких помилок не було!
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20.04.2025 23:52 Відповісти
Бо команда Байдена зливала вУкраїну втиху
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20.04.2025 23:55 Відповісти
Мала бути заява МЗС з цього приводу ,але де там вони на таке не спроможні,вони тільки переживають за "найвеличнішого" і його оточеня.
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20.04.2025 11:52 Відповісти
Треьа виграти. Хоч назло х*йлу
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20.04.2025 12:00 Відповісти
******!
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20.04.2025 12:09 Відповісти
Voistinu ******!
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20.04.2025 12:20 Відповісти
в москві "дияволослужіння"
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20.04.2025 12:13 Відповісти
Орда не остановится пока не захвати Украину. Сколько при этом сдохнет ордынцев и какие финансовые потери орда понесет Москве плевать.
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20.04.2025 12:20 Відповісти
Или пока не кончится!
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20.04.2025 13:32 Відповісти
Фокс ньюз ви кляті недоумкі
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20.04.2025 12:26 Відповісти
Фокс-Фейк ньюз
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20.04.2025 12:44 Відповісти
Спочатку ж був напис - Київ Україна , потім навмисно змінили на - Київ кацапський .
І трампівські журнашлюхи зробили це свідомо .!
Це плювок в обличчя Україні і українському суспільству .
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20.04.2025 12:45 Відповісти
Ну хоть Kyiv привильно написали
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20.04.2025 14:40 Відповісти
ржавый и посипакы обрабатывают свой быдлоэлекторат. Там тоже своих 40% техас на колени никто не поставит! услышьте техас!
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20.04.2025 17:28 Відповісти
https://defence-ua.com/news/trampisti_demontuvali_sistemu_zahistu_vid_rosijskih_informatsijnih_atak_do_chogo_varto_buti_gotovim-18584.html проведені статистичні опитування показали, що майже третині американців тепер таке нормально заходить.
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20.04.2025 19:19 Відповісти
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