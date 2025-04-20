Сирський привітав українців із Великоднем: Ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців зі світлим святом Христового Воскресіння.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Христос воскрес! Дорогі бойові побратими і посестри! У цей радісний, світлий та святий день щиро вітаю вас із найбільшим християнським святом – Воскресінням Господнім", - йдеться в повідомленні.



Окремо він згадав захисників, які нині перебувають на передовій.

"Особливі вітання зі святом спрямовую тим, хто відзначає Великдень не в родинному колі, а на бойовому чергуванні, на передовій нашої війни за волю та незалежність України. Адже саме завдяки вам український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу", - зазначив Головком.

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Також Сирський закликав українців молитися за українських воїнів, які захищають наш спокій і мир та підтримувати Сили оборони України.

"Ми маємо зберігати єдність українського народу, бо тільки разом можемо подолати ворога. Як воскреслий Христос переміг смерть – так і ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників та здобувши справедливий мир.



Благополучних і радісних Великодніх свят! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - підсумував він.

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