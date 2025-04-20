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Новини Великдень
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Сирський привітав українців із Великоднем: Ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників

Сирський привітав українців із Великоднем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців зі світлим святом Христового Воскресіння.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Христос воскрес! Дорогі бойові побратими і посестри! У цей радісний, світлий та святий день щиро вітаю вас із найбільшим християнським святом – Воскресінням Господнім", - йдеться в повідомленні.

Окремо він згадав захисників, які нині перебувають на передовій.

"Особливі вітання зі святом спрямовую тим, хто відзначає Великдень не в родинному колі, а на бойовому чергуванні, на передовій нашої війни за волю та незалежність України. Адже саме завдяки вам український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу", - зазначив Головком.

Також дивіться: Рано чи пізно, але зло відступить і життя переможе, - Зеленський привітав українців із Великоднем. ВIДЕО

Також Сирський закликав українців молитися за українських воїнів, які захищають наш спокій і мир та підтримувати Сили оборони України.

"Ми маємо зберігати єдність українського народу, бо тільки разом можемо подолати ворога. Як воскреслий Христос переміг смерть – так і ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників та здобувши справедливий мир.

Благополучних і радісних Великодніх свят! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - підсумував він.

Також дивіться: Російська армія - одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Великдень (360) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+16
Ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників

Потроху відступаємо, здаючи території, аж раптом - бац і перемогли!
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20.04.2025 10:11
+16
А як здолати російських загарбників коли Головнокомандувач ЗСУ - кацап? Це реально курям на сміх. Все одно що після Перл-Харбора поставити етнічного японця командувати армією США
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20.04.2025 10:30
+12
Під командуванням кацапа переможемо кацапів? Творожок, мля, гуморист...
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20.04.2025 10:45
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Ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників

Потроху відступаємо, здаючи території, аж раптом - бац і перемогли!
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20.04.2025 10:11 Відповісти
Так i наступного разу голосуйте за таку перемогу, або й зовсiм не голосуйте, будуть тi ж самi пасхальнi яйця.
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20.04.2025 10:17 Відповісти
Саме існування України на 11 рік війни - це вже перемога. Хоча і не остаточна. Але встояли. "Борітеся - і поборете"....
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20.04.2025 10:40 Відповісти
"Потроху відступаємо, здаючи території, аж раптом - бац і перемогли!"

Нічого дивного! Я чув про такий прийом з бойових мистецтв:
Спочатку даєш пальцям супротивника зануритися в свої очниці, а потім різким рухом голови ламаєш йому ті пальці.
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20.04.2025 10:47 Відповісти
З кулічами привітав?
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20.04.2025 10:14 Відповісти
...а если еще пойдешь боком, станешь крабом...
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20.04.2025 10:19 Відповісти
ви не купуєте ідеї у цивільних винахідників не на зарплаті то як ви можете перемогти?
ніяк.
те, що Україна не впала це заслуга і ратний подвиг українця, що не здає свою землю а не ваше мудре керівництво чи керівництво попередника залужного.
4 роки війни а ви все *бланите, воювати не навчилися.
і це я мовчу про зеленського вся заслуга якого помістилася лише в рядок що він сміливий тоді як для перемоги у війни треба мати мудрість та розум, сміливість повинні мати українські вояки.
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20.04.2025 10:23 Відповісти
Приведи пример за 2000 лет когда мудрость и ум помогли победить тирана/узурпатора/агрессора.
Все подобные войны побеждались силой - первая/вторая мировые войны и тд.
Все законы внутри государств и негласные законы между государствами созданы лишь для того, что человек не чувствовал себя как на пороховой бочке. Эти "законы" всегда нарушались, попирались и чхали на них. И только реальная сила что-то значила. А мы эту силу похерили в 90ых.
"Мудро сдать" области и Крым? Я против войны, но я не представляю как ты с "мудростью" полезешь против пули. Вот вообще.
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20.04.2025 10:30 Відповісти
Дурницю ви написали - в історії багато прикладів ,коли розумні правителі малими силами перемагали велику. Велика сила в руках дурня - витрачається намарне
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20.04.2025 10:58 Відповісти
НУ ВОТ И ПРИВЕДИ СВОИ "БАГАТО ПРИКЛАДIВ".
Чего воздух сотрясаешь?

Побеждали во времена мечей и дубинок только лучшей позицией, географии, со склона/на возвышении или у рек. Побеждали "инновациями" тех лет, типа римской черепахи.
Кто холм занял, тому против пехоты и легче. И где тут мудрость или ум?

А я тебе говорю - выйди, млять, в поле 100 против 300, вооружись своей мудростью и победи.
Как будто в школе не учились и не знаете какое число больше меньше <>
Втирают про мудрость во времена ядерных ракет, дронов и арты. Дебилы... я будто с депутатами и чиновниками веду беседу.
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20.04.2025 11:12 Відповісти
Для чого ? Як кажуть - не мєчітє бісєр ...Ви не хочете знати - вам важлива ваша правота .
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20.04.2025 11:20 Відповісти
Для того, чтоб подтвердить, что ты не дегенерат. Потому я только что доказал, что ты дегенерат.
А твоя фраза была бы уместна, если бы ты вообще прошёл мимо и ничего бы не написал. Это и есть мудрость. Понял? Учи словарики, изучай описание слов, их значение и применение
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20.04.2025 11:52 Відповісти
Тут я з вами згоден - не потрібно вв'язуватися в коментарі з дурнем )))
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20.04.2025 11:54 Відповісти
Рад, что ты всё понял и признал себя дегенератом.
А то таких послушать, так будто слушаю детей из дет.сада, которые мне сюжеты фантастических фильмов рассказывают.
-"И вооружился он мудростью, и сотней, в чистом поле, без географического преимущества, с одинаковой выучкой, обмундированием, оружием, при прочих равных, смог победить войско в три раза больше. И звали его супермен мудримен"
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20.04.2025 12:15 Відповісти
Мудрість не в тому ,що виходити в поле проти противника в три рази більшого і перемагати - це недалекоглядність .

Як казав Сунь Цзи Талановиті полководці - перемагають ворога - руйнуючи його замисли і союзи - а посередні воюють в полі .

Але наприклад мені зараз згадується суто військова операція німецьких десантників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C Десант на форт ****-Емаель -

де десант з 85 німецьких десантників взяв форт ,яки вважався найпотужнішою та практично нездоланною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортецею у Європі 1200 захисниками .
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20.04.2025 12:34 Відповісти
Тут уже слово дегенерат не подходит. Тут уже слово ИДИОТ.
В твоём "фор ****" чёрным по белому написано
Однако в обороне гигантского оборонительного сооружения имелось уязвимое место - слабая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 противовоздушная оборона

Я тебе, идиоту, говорю, что без географического преимущества, без оружейного преимущества, без преимущества в подготовке солдат, ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ, ты свою мудрость себе в ОЧКО ЗАСУНЬ. А ты берёшь пример, где преимущество форта равно нулю, так как атаковали сверху тогда, когда была дыра в обороне. Причём тут мудрость? Это здравый смысл и логика бить туда, где нет защиты.

Детский сад, МУДРИМЕН
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20.04.2025 13:06 Відповісти
Ніколи не має рівності . Завжди є якась нерівність . І саме використання слабких зон ворога ,нівелювання своїх слабкостей - для цього потрібен розум та геній

Є класичний приклад перемоги - Битва при Левктрах де полоководець Епамінонд - суто за рахунок розуму та тактики переміг більш сильнішу армію Спарти . І ця війна - до цих пір вивчається у військових академіях як приклад - як за рахунок концентрації сил у вибраній точці - можна виграти у більш сильнішого ворога
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20.04.2025 13:24 Відповісти
Я выше уже писал - лезешь в словарик и читаешь значение слов.

Один твой пример я тебе в глотку засунул, хочешь второй? Чёрным по белому написано "нет точных данных о соотношении сторон". Это первое, а второе - ты говоришь про концентрацию БОЛЬШЕГО количества войск против МЕНЬШЕГО, что полностью подтверждает мои слова. Пофигу на мудрость и ум, когда соотношение не равное, ИДИОТ.

Фрейд бы сказал, что это известная повсеместная метафора, а тот, кто думает о Фрейде - тот имеет с ним одни единственные ассоциации, так как Фрейд анализировал не только тематику секса. Но тебе, ИДИОТУ, это не известно
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20.04.2025 14:49 Відповісти
Ви поверхнево ознайомилися - кількість військ була приблизно однакова . А битва було виграна за рахунок рахунок створення "ударного кулака" на одному з флангів -піля прориву якого посипалося все військо .це якщо грубо .
Стосовно усіляких образ - то навіть початківець психолог знає - що людина наділяє інших тими якостями ,які властиві їй самій
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20.04.2025 14:57 Відповісти
Ты смотри какой, историки до сих пор разводят руками о численности, но какому-то Сашке из интернета виднее
Да пофигу на численность. Я выше говорю, что насрать на мудрость и ум, когда всё дело в силе про прочих равных. Не поможет тебе ни мудрость ни ум, когда против выступают в несколько раз большие войска. Затем ты приводишь пример, где доказываешь, что собрав КУЛАК из БОЛЬШЕГО количества войск и ударим по МЕНЬШЕМУ количеству войск, была выиграна битва. Где ты тут, ИДИОТ, увидел мудрость и ум, если тупо фланг задавили числом? задавили СИЛОЙ??

Початкiвец псiхолог знает, что человек не может придумать что-то, чего не было раньше в каком либо другом виде. Потому твой бред - бред идиота. И ты не путай оскорбления с констатацией факта. Ты два примера уже привёл, и оба тебе в глотку засунули, АРГУМЕНТАМИ, а ты рогом упёрся и что-то там скулишь. Таким людям хоть ссы в глаза, а то божья раса.
На поле боя решает СИЛА в первую очередь. Скорость поступления информации о изменении течения боя -во вторую очередь.
А твои "мудрость и ум" максимум тебе помогут вырвать лучшие условия при переговорах, и не более. Войны всегда побеждались СИЛОЙ. И хоть ты всрись, а так было, так есть, и так будет.
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20.04.2025 16:41 Відповісти
До речі згадуання про очко - фрейд би класифікував би це -як ваше таємне бажання до гомофобних стосунків . Тому не радив би на загал афішувати свої схильності)))
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20.04.2025 13:26 Відповісти
А як здолати російських загарбників коли Головнокомандувач ЗСУ - кацап? Це реально курям на сміх. Все одно що після Перл-Харбора поставити етнічного японця командувати армією США
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20.04.2025 10:30 Відповісти
Іди в ж , прости Господи
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20.04.2025 10:41 Відповісти
Під командуванням кацапа переможемо кацапів? Творожок, мля, гуморист...
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20.04.2025 10:45 Відповісти
Забув додати "...і українських зрадників"
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20.04.2025 11:38 Відповісти
 
 