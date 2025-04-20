Сирський привітав українців із Великоднем: Ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців зі світлим святом Христового Воскресіння.
Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Христос воскрес! Дорогі бойові побратими і посестри! У цей радісний, світлий та святий день щиро вітаю вас із найбільшим християнським святом – Воскресінням Господнім", - йдеться в повідомленні.
Окремо він згадав захисників, які нині перебувають на передовій.
"Особливі вітання зі святом спрямовую тим, хто відзначає Великдень не в родинному колі, а на бойовому чергуванні, на передовій нашої війни за волю та незалежність України. Адже саме завдяки вам український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу", - зазначив Головком.
Також Сирський закликав українців молитися за українських воїнів, які захищають наш спокій і мир та підтримувати Сили оборони України.
"Ми маємо зберігати єдність українського народу, бо тільки разом можемо подолати ворога. Як воскреслий Христос переміг смерть – так і ми переможемо темряву війни, здолавши російських загарбників та здобувши справедливий мир.
Благополучних і радісних Великодніх свят! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - підсумував він.
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Потроху відступаємо, здаючи території, аж раптом - бац і перемогли!
Нічого дивного! Я чув про такий прийом з бойових мистецтв:
Спочатку даєш пальцям супротивника зануритися в свої очниці, а потім різким рухом голови ламаєш йому ті пальці.
ніяк.
те, що Україна не впала це заслуга і ратний подвиг українця, що не здає свою землю а не ваше мудре керівництво чи керівництво попередника залужного.
4 роки війни а ви все *бланите, воювати не навчилися.
і це я мовчу про зеленського вся заслуга якого помістилася лише в рядок що він сміливий тоді як для перемоги у війни треба мати мудрість та розум, сміливість повинні мати українські вояки.
Все подобные войны побеждались силой - первая/вторая мировые войны и тд.
Все законы внутри государств и негласные законы между государствами созданы лишь для того, что человек не чувствовал себя как на пороховой бочке. Эти "законы" всегда нарушались, попирались и чхали на них. И только реальная сила что-то значила. А мы эту силу похерили в 90ых.
"Мудро сдать" области и Крым? Я против войны, но я не представляю как ты с "мудростью" полезешь против пули. Вот вообще.
Чего воздух сотрясаешь?
Побеждали во времена мечей и дубинок только лучшей позицией, географии, со склона/на возвышении или у рек. Побеждали "инновациями" тех лет, типа римской черепахи.
Кто холм занял, тому против пехоты и легче. И где тут мудрость или ум?
А я тебе говорю - выйди, млять, в поле 100 против 300, вооружись своей мудростью и победи.
Как будто в школе не учились и не знаете какое число больше меньше <>
Втирают про мудрость во времена ядерных ракет, дронов и арты. Дебилы... я будто с депутатами и чиновниками веду беседу.
А твоя фраза была бы уместна, если бы ты вообще прошёл мимо и ничего бы не написал. Это и есть мудрость. Понял? Учи словарики, изучай описание слов, их значение и применение
А то таких послушать, так будто слушаю детей из дет.сада, которые мне сюжеты фантастических фильмов рассказывают.
-"И вооружился он мудростью, и сотней, в чистом поле, без географического преимущества, с одинаковой выучкой, обмундированием, оружием, при прочих равных, смог победить войско в три раза больше. И звали его
суперменмудримен"
Як казав Сунь Цзи Талановиті полководці - перемагають ворога - руйнуючи його замисли і союзи - а посередні воюють в полі .
Але наприклад мені зараз згадується суто військова операція німецьких десантників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C Десант на форт ****-Емаель -
де десант з 85 німецьких десантників взяв форт ,яки вважався найпотужнішою та практично нездоланною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортецею у Європі 1200 захисниками .
В твоём "фор ****" чёрным по белому написано
Однако в обороне гигантского оборонительного сооружения имелось уязвимое место - слабая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 противовоздушная оборона
Я тебе, идиоту, говорю, что без географического преимущества, без оружейного преимущества, без преимущества в подготовке солдат, ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ, ты свою мудрость себе в ОЧКО ЗАСУНЬ. А ты берёшь пример, где преимущество форта равно нулю, так как атаковали сверху тогда, когда была дыра в обороне. Причём тут мудрость? Это здравый смысл и логика бить туда, где нет защиты.
Детский сад, МУДРИМЕН
Є класичний приклад перемоги - Битва при Левктрах де полоководець Епамінонд - суто за рахунок розуму та тактики переміг більш сильнішу армію Спарти . І ця війна - до цих пір вивчається у військових академіях як приклад - як за рахунок концентрації сил у вибраній точці - можна виграти у більш сильнішого ворога
Один твой пример я тебе в глотку засунул, хочешь второй? Чёрным по белому написано "нет точных данных о соотношении сторон". Это первое, а второе - ты говоришь про концентрацию БОЛЬШЕГО количества войск против МЕНЬШЕГО, что полностью подтверждает мои слова. Пофигу на мудрость и ум, когда соотношение не равное, ИДИОТ.
Фрейд бы сказал, что это известная повсеместная метафора, а тот, кто думает о Фрейде - тот имеет с ним одни единственные ассоциации, так как Фрейд анализировал не только тематику секса. Но тебе, ИДИОТУ, это не известно
Стосовно усіляких образ - то навіть початківець психолог знає - що людина наділяє інших тими якостями ,які властиві їй самій
Да пофигу на численность. Я выше говорю, что насрать на мудрость и ум, когда всё дело в силе про прочих равных. Не поможет тебе ни мудрость ни ум, когда против выступают в несколько раз большие войска. Затем ты приводишь пример, где доказываешь, что собрав КУЛАК из БОЛЬШЕГО количества войск и ударим по МЕНЬШЕМУ количеству войск, была выиграна битва. Где ты тут, ИДИОТ, увидел мудрость и ум, если тупо фланг задавили числом? задавили СИЛОЙ??
Початкiвец псiхолог знает, что человек не может придумать что-то, чего не было раньше в каком либо другом виде. Потому твой бред - бред идиота. И ты не путай оскорбления с констатацией факта. Ты два примера уже привёл, и оба тебе в глотку засунули, АРГУМЕНТАМИ, а ты рогом упёрся и что-то там скулишь. Таким людям хоть ссы в глаза, а то божья раса.
На поле боя решает СИЛА в первую очередь. Скорость поступления информации о изменении течения боя -во вторую очередь.
А твои "мудрость и ум" максимум тебе помогут вырвать лучшие условия при переговорах, и не более. Войны всегда побеждались СИЛОЙ. И хоть ты всрись, а так было, так есть, и так будет.