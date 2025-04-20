Рано чи пізно, але зло відступить і життя переможе, - Зеленський привітав українців із Великоднем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі світлим святом Христового Воскресіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео-привітання Зеленського.

"Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.



Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну", - зауважив він.

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"Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень.

Хай усе це здійсниться.

Хай Бог поможе нам у цьому.

Хай буде мир. Хай буде Україна.

Христос воскрес!

Воістину воскрес!", - додає глава держави.