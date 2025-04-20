Рано чи пізно, але зло відступить і життя переможе, - Зеленський привітав українців із Великоднем. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі світлим святом Христового Воскресіння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео-привітання Зеленського.
"Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.
Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну", - зауважив він.
"Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень.
Хай усе це здійсниться.
Хай Бог поможе нам у цьому.
Хай буде мир. Хай буде Україна.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!", - додає глава держави.
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ЯзыкЧисленность, чел.Доля
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Украинский
(«малорусский») 11 676 73,94 %
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Другие 448 2,84 %
Так что углубляясь в историю, видно - какой язык родной......
і так тільки йолопи не розуміють що зараз кожень дурень може стати хоч сомалійцем, та аграться на американців через дурачків під проксі.
піди паски зїси може попустить трохи.