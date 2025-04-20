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Рано чи пізно, але зло відступить і життя переможе, - Зеленський привітав українців із Великоднем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі світлим святом Христового Воскресіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео-привітання Зеленського.

"Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе.

Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія - одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам, - Зеленський. ВIДЕО

"Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень.
Хай усе це здійсниться.
Хай Бог поможе нам у цьому.
Хай буде мир. Хай буде Україна.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!", - додає глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Великдень (360)


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Топ коментарі
+34
В смысле ты решил не баллотироваться на второй срок?
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20.04.2025 09:20
+20
Він же не лох щоб були вибори. Вибори тільки після перемоги і кордонів 1991.
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20.04.2025 09:32
+17
"Рано чи пізно, але зло відступить". Це він про себе?
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20.04.2025 09:42
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В смысле ты решил не баллотироваться на второй срок?
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20.04.2025 09:20 Відповісти
Він же не лох щоб були вибори. Вибори тільки після перемоги і кордонів 1991.
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20.04.2025 09:32 Відповісти
а це станеться тільки коли х...ло здохне і падарасія розвалиться.
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20.04.2025 09:54 Відповісти
Родной язык населения по данным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897) переписи 1897 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA#cite_note-56 [56]:

ЯзыкЧисленность, чел.Доля
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Украинский
(«малорусский») 11 676 73,94 %
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA Русский («великорусский») 3 668 23,22 %
Другие 448 2,84 %

Так что углубляясь в историю, видно - какой язык родной......
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20.04.2025 10:48 Відповісти
Тобто ніколи?
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20.04.2025 14:20 Відповісти
ти що з сектантів, що вірять в безмертного пуйла? типа як члєжнін жив, то так і пуйло, ні воно здохне, більш за все, що власною смертю, нажаль.
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21.04.2025 14:03 Відповісти
Ще ніколи небуло - щоб якось небуло
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20.04.2025 09:26 Відповісти
2-3 неділі, ну максимум 10-15 років українці згодні потерпіти, щоб потім вступити в НАТО і ЄС.
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20.04.2025 09:30 Відповісти
а, зепоц чим краще? добре хоч тепер про шишличгі не говорило.
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20.04.2025 10:01 Відповісти
"Рано чи пізно, але зло відступить". Це він про себе?
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20.04.2025 09:42 Відповісти
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20.04.2025 09:44 Відповісти
Воiстину воскрес !
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20.04.2025 09:49 Відповісти
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20.04.2025 09:45 Відповісти
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20.04.2025 09:51 Відповісти
налаштуй впн, і через декілька хвилин також станеш "американцем"
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20.04.2025 09:59 Відповісти
питання не про впн, а про лайно, чи налаштувавши впн, стаєш лайном, ти це мало на увазі?
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20.04.2025 10:02 Відповісти
почитай що ти написало лайно під українським прапорцем.
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20.04.2025 10:20 Відповісти
так я написав лайно, це про тебе.
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20.04.2025 13:21 Відповісти
ти наглядний приклад того що щоб бути лайном не потрібно ховатись під іншим прапорцем.
і так тільки йолопи не розуміють що зараз кожень дурень може стати хоч сомалійцем, та аграться на американців через дурачків під проксі.
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20.04.2025 13:35 Відповісти
шмат лайна, ти в чому хочеш мене переконати, що ти лайно, незалежно від прапора, я це зрозумів, гуляй далі.
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21.04.2025 14:05 Відповісти
дуже самокритично.
піди паски зїси може попустить трохи.
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21.04.2025 14:18 Відповісти
Як завжди - кожне слово це брехня! Вже давно не вірю в щирість ЗЕблазня!
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20.04.2025 10:23 Відповісти
"зло відступить і життя переможе" - сподіваюся, "зло" не відступить, а отримає довічний термін.
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20.04.2025 11:03 Відповісти
Хамелеон.🤮
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20.04.2025 11:10 Відповісти
В Україні це Зло вже відомо. Оцей Віслюк та його банда шулерів. Вони крали з 2019 року, і не ЗУПИНИЛИСЬ. Це Зло треба зупиняти. А не чекати .... "само розсосется".
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20.04.2025 11:40 Відповісти
Ці обстріли Херсону, Запорріжжя, Миколаєва, Покровська, Слов'янська, Костнятинівки і навіть Новопавлівської громади Дніпропетровщини - наслідки недолугої політики Боневтіка Потужно-Брехливого шляхом розмінування Чонгара і відведеннім наших військ. Я вже не пишу про знищені ракетні програми. А ще, сьогодні розделений владою український народ йшов на острівок росії( УПЦ МП, бо де РПЦ там частинка росії, заявляв сатаніст Кирило). Чому Богневтік і йому підконтролдьна Рада не винесла закон про заборону УПЦ в Україні? Вигідні та керовані зрадники, які будуть голосувати за Бубочку?
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20.04.2025 12:00 Відповісти
Паска-сімейне свято.Де твоя родина,малоросе?P.S.Єрмак не рахується
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20.04.2025 12:08 Відповісти
У нього свято коли він наші площі свічками заставляє замість ялинок
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20.04.2025 16:51 Відповісти
«Зло має свою годину» - це очевидно зеленський про своє рішення дозволити проведення сатанинського збіговиська гомодрил лгбт в кінотеатрі «жовтень» в Страсну п´ятницю. Ще і нац. гвардію на охорону виділив. Це «аукнеться» важкими поразками і втратами на фронті.
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20.04.2025 20:22 Відповісти
Зеленський наразі і до кінця війни є Президентом України, якого вибрав мудрий нарід, Зрадниками є ті, хто проти тих слів, який сказав Президент. Що не так у тих словах, мудачьЁ кацапское!?
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20.04.2025 21:30 Відповісти
 
 