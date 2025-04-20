Російська армія - одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російська армія становить найбільшу загрозу для християн, додавши, що окупанти вбили 67 українських священників, пасторів та монахів за час повномасштабної війни.

Про це Зеленський розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що "російська армія - одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам".

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Президент повідомив, що за роки повномасштабної війни 67 українських священиків, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Також 640 релігійних об’єктів було знищено, більшість із них - християнські.



"Так само, як ми звільняємо з російського полону священників і пасторів, так само, як ми робимо все, щоб захистити українські міста і села й життя людей у них, ми повертаємо можливість вірити – вірити, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.