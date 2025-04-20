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Новини Відео Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Російська армія - одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російська армія становить найбільшу загрозу для християн, додавши, що окупанти вбили 67 українських священників, пасторів та монахів за час повномасштабної війни.

Про це Зеленський розповів у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що "російська армія - одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально, - Зеленський

Президент повідомив, що за роки повномасштабної війни 67 українських священиків, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Також 640 релігійних об’єктів було знищено, більшість із них - християнські.

"Так само, як ми звільняємо з російського полону священників і пасторів, так само, як ми робимо все, щоб захистити українські міста і села й життя людей у них, ми повертаємо можливість вірити – вірити, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Також читайте: "Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і життів людей, - Зеленський

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Великдень (360)


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Топ коментарі
+6
псіна зелена, а ти і справді думаєш, шо після цієї ***** яку ти натворив ти спригнеш?
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20.04.2025 06:25
+4
Одно "зелёнкой",второе йодом.Будет ими постукивать при ходьбе.p.s хотя откуда в ж..е алмазы,какие у него яйца?p.s.s разве,что поролоновые
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20.04.2025 00:58
+2
А любимая у Баканова узззкая церковь?
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20.04.2025 00:11
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А любимая у Баканова узззкая церковь?
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20.04.2025 00:11 Відповісти
А Зеленський яйця покрасив?
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20.04.2025 00:16 Відповісти
Одно "зелёнкой",второе йодом.Будет ими постукивать при ходьбе.p.s хотя откуда в ж..е алмазы,какие у него яйца?p.s.s разве,что поролоновые
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20.04.2025 00:58 Відповісти
Одночасно🤣🥳🐿
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20.04.2025 00:59 Відповісти
Угу, одне йодом, друге зеленкою.
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20.04.2025 00:58 Відповісти
Вам видніше.
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20.04.2025 01:02 Відповісти
То я відповіла, щоб Ви сильно не переймались його яйцями)) нехай скумбрія хвилюється))
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20.04.2025 02:39 Відповісти
Йому треба одне сірчаною кислотою помазати, інше новічком. Щоб перед тим, як здохнути страшенно боліло.
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20.04.2025 06:03 Відповісти
обидва йодом
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20.04.2025 07:10 Відповісти
шановні панянки - ну фу
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20.04.2025 07:07 Відповісти
одна з найбільших армій на світі це та яка тебе,
казла-4, витягує - це ЗСУ...
і це ні в коєму разі не відміняє твого каштана

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20.04.2025 06:18 Відповісти
псіна зелена, а ти і справді думаєш, шо після цієї ***** яку ти натворив ти спригнеш?
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20.04.2025 06:25 Відповісти
Тут Зеленський правий на всі 100%.а якщо згадати.що совок знищив 3200 Християнських храмів ,а в більшості українських храмів насадив гебняву агентуру в р'ясах,відправивши священнослужителів в тюрми і на заслання ,
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20.04.2025 10:59 Відповісти
Заклики ніколи не бувають неправильними. Їх створюють не дилетанти. А специ з психології.
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20.04.2025 11:56 Відповісти
Заклики є різні.Коли подивитися на "квартальні заклики(які розроблені все тими ж фсбешними спецами" ,то очевидно, що в них в більшості висміювання традицій,культури,звичаїв,історії українського народу ,
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20.04.2025 12:05 Відповісти
Об'єктивно, кожне яблуко може бути одночасно й гарним, й поганим. Все залежить як дивитись на нього. Пропагандони свиню з'їли на цьому. Он, на 1+1 які сльози ллють ведучі, а діток у схронах ховають від мобілізації. Та й самі по шпиталях не їздять. Все кава та тістечка. Кууультурні, сволота.
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20.04.2025 12:21 Відповісти
Об'єктивно, кожне яблуко може бути одночасно й гарним, й поганим.Це об'єктивно , а реально в задниці меду не знайдеш, і як би ти не дивився на це ...
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20.04.2025 12:45 Відповісти
Нікчема, яка вкрала мільярди ! Невже мало ? Острів для нього замалий, так треба якусь провінцію Італії купити.
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20.04.2025 11:57 Відповісти
Щоб розселити своїх "трАянців" з 95 кварталу.
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20.04.2025 11:58 Відповісти
Сказав той, який захищає від українцівв російську секту УПЦ в Україні.
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20.04.2025 12:03 Відповісти
 
 