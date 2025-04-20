Командир ТГ "Вугледар" Наєв передав у війська 6 тисяч пасок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Командувач тактичної групи "Вугледар" генерал-лейтенант Сергій Наєв передав українським військовим понад 6 тисяч пасок, освячених у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі командувач тактичної групи "Вугледар" генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він нагадує, що кілька років поспіль ми зустрічаємо Великдень у пекельних умовах широкомасштабної загарбницької війни. Замість церковних дзвонів - вибухи, замість мирного неба - загроза з повітря. Але разом із нашим народом ми стоїмо - міцно та гідно.
"У ці святі дні ми передали українським захисникам більш ніж 6000 великодніх пасок, освячених Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм у серці духовного опору - Михайлівському Золотоверхому соборі, який із 2014 року став символом захисту, віри та незламності. Ці паски є знаком духовної єдності між тими, хто молиться, і тими, хто тримає зброю. Це тепло рідного дому, яке пройшло шлях від святині до нульових бойових рубежів", - зазначає він.
За словами Наєва, паски отримали командири бригад та командири підрозділів, а також безпосередньо бійці та бійчині на передовій - навіть там, де зараз точаться найзапекліші бої, де земля дихає вогнем, а небо не мовчить.
"Наші захисники та захисниці відчувають у цих пасках не тільки святковий смак, а й присутність свого народу поруч. Бо коли у найгарячіші моменти війни до рук потрапляє освячена паска - це нагадує про те, що вас люблять, за вас моляться, про вас пам’ятають і разом з вами щоденно борються - кожен на своєму місці.
Ці паски - це міст між окопами й церквами, між тилом і передовою, між Великоднем мирним і Великоднем вільної України, за яку ми всі стоїмо. Нехай це свято укріпить нас зсередини. Нехай Боже благословення торкнеться кожного, хто бореться, хто захищає, хто підтримує. І хай воскресіння України стане нашою спільною, довгоочікуваною, вистражданою реальністю", - резюмує Наєв.
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Ті хто боронить Україну і повинні бути депутатами, а на ті хто третій рік сидить в Відні.
І відповіді тих з ким він спілкується- Вам дадуть рівень поваги до Наєва у військових
******* і шанують....
Щира подяка Києву та усім, хто памʼятає за ЗСУ
усім воїнам радість, тепло та і так зрозуміло, від кого освячені паски
Христос Воскрес!
Слава ЗСУ!
Вместе мы победим супостата!