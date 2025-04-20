УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12168 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 841 41

Командир ТГ "Вугледар" Наєв передав у війська 6 тисяч пасок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командувач тактичної групи "Вугледар" генерал-лейтенант Сергій Наєв передав українським військовим понад 6 тисяч пасок, освячених у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі командувач тактичної групи "Вугледар" генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він нагадує, що кілька років поспіль ми зустрічаємо Великдень у пекельних умовах широкомасштабної загарбницької війни. Замість церковних дзвонів - вибухи, замість мирного неба - загроза з повітря. Але разом із нашим народом ми стоїмо - міцно та гідно.

"У ці святі дні ми передали українським захисникам більш ніж 6000 великодніх пасок, освячених Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм у серці духовного опору - Михайлівському Золотоверхому соборі, який із 2014 року став символом захисту, віри та незламності. Ці паски є знаком духовної єдності між тими, хто молиться, і тими, хто тримає зброю. Це тепло рідного дому, яке пройшло шлях від святині до нульових бойових рубежів", - зазначає він.

Також дивіться: Українські захисники, які перебувають на позиціях, отримують на Великдень паски за допомогою дронів. ВIДЕО

За словами Наєва, паски отримали командири бригад та командири підрозділів, а також безпосередньо бійці та бійчині на передовій - навіть там, де зараз точаться найзапекліші бої, де земля дихає вогнем, а небо не мовчить.

Наєв передав військовим паски
Наєв передав військовим паски
Наєв передав військовим паски
Наєв передав військовим паски

"Наші захисники та захисниці відчувають у цих пасках не тільки святковий смак, а й присутність свого народу поруч. Бо коли у найгарячіші моменти війни до рук потрапляє освячена паска - це нагадує про те, що вас люблять, за вас моляться, про вас пам’ятають і разом з вами щоденно борються - кожен на своєму місці.

Ці паски - це міст між окопами й церквами, між тилом і передовою, між Великоднем мирним і Великоднем вільної України, за яку ми всі стоїмо. Нехай це свято укріпить нас зсередини. Нехай Боже благословення торкнеться кожного, хто бореться, хто захищає, хто підтримує. І хай воскресіння України стане нашою спільною, довгоочікуваною, вистражданою реальністю", - резюмує Наєв.

Автор: 

Великдень (360) Наєв Сергій (354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Про якусь політику вата строчить))) Наєв вояка до кісткового мозку. Зробив добру справу, пресофіцер не зміг не висвітлити, аааа ні, "в політику пхається"... Які ж ви нікчеми. Солдату на нулі ця паскочка як ковток свіжого повітря. Я хоч зараз і щур штабний, але побігав солдатом на початку вторгнення і знаю як це. Якщо у вас ніц поваги до офіцера який, витримавши приниження виконав наказ і пішов на пониження, який з честю та відданістю виконує покладені на нього обов'язки, то гріш вам ціна.
показати весь коментар
20.04.2025 12:21
+40
Чому людина яка може бути Головнокомандувачєм ЗСУ командує тактичною групою? В той час як тактична група-це рівень теперішнього Головнокомандувача ЗСУ. І то навряд чи. Риторичні питання в часи зеленого абсурду.
показати весь коментар
20.04.2025 12:08
+38
Захиснику України генералу Наєву наша вдячність за захист України!
Ті хто боронить Україну і повинні бути депутатами, а на ті хто третій рік сидить в Відні.
показати весь коментар
20.04.2025 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обережно. кацапи подивляться і пришлють вам таких пасок.
показати весь коментар
20.04.2025 12:05 Відповісти
ми ж все розуміємо. і Вас розуміють
показати весь коментар
20.04.2025 12:08 Відповісти
Так само розумієте як і в 2019му.
показати весь коментар
20.04.2025 12:09 Відповісти
хочете про 19 рік поговорити?
показати весь коментар
20.04.2025 12:50 Відповісти
З ким? З тим,хто тоді лоханувся? Не маю бажання.
показати весь коментар
20.04.2025 12:53 Відповісти
З московщини пишеш, чи з ОПи?
показати весь коментар
20.04.2025 12:29 Відповісти
Чому людина яка може бути Головнокомандувачєм ЗСУ командує тактичною групою? В той час як тактична група-це рівень теперішнього Головнокомандувача ЗСУ. І то навряд чи. Риторичні питання в часи зеленого абсурду.
показати весь коментар
20.04.2025 12:08 Відповісти
Слава Богу! - шо є кому боронити Україну
показати весь коментар
20.04.2025 12:09 Відповісти
А чи не краще було б передати військам дрони?
показати весь коментар
20.04.2025 12:10 Відповісти
А ти не знав, що дронами ще доставляють БК, ліки та харчі?
показати весь коментар
20.04.2025 12:22 Відповісти
Він бригадам передав дронів на 211 млн гривень і буде кожного місяця йти по 3500-5000 дронів , крім тих що дає держава та волонтери кожній бригаді. Це реально
показати весь коментар
20.04.2025 12:29 Відповісти
Про якусь політику вата строчить))) Наєв вояка до кісткового мозку. Зробив добру справу, пресофіцер не зміг не висвітлити, аааа ні, "в політику пхається"... Які ж ви нікчеми. Солдату на нулі ця паскочка як ковток свіжого повітря. Я хоч зараз і щур штабний, але побігав солдатом на початку вторгнення і знаю як це. Якщо у вас ніц поваги до офіцера який, витримавши приниження виконав наказ і пішов на пониження, який з честю та відданістю виконує покладені на нього обов'язки, то гріш вам ціна.
показати весь коментар
20.04.2025 12:21 Відповісти
Захиснику України генералу Наєву наша вдячність за захист України!
Ті хто боронить Україну і повинні бути депутатами, а на ті хто третій рік сидить в Відні.
показати весь коментар
20.04.2025 12:22 Відповісти
буба передав відос!
показати весь коментар
20.04.2025 12:25 Відповісти
Бухаєш?
показати весь коментар
20.04.2025 12:30 Відповісти
закусую
показати весь коментар
20.04.2025 12:33 Відповісти
Солдату в окопі смаколик в радість. Проходив, знаю. Круто що налагоджена система доставки дронами. І круто що в генерала Наєва є можливість таке організувати.
показати весь коментар
20.04.2025 12:26 Відповісти
Наєв як і Залужний - генерали, які врятували Україну у 2022 році - напередодні повномаштабного вторгнення, в той час коли влада закликала готуватись до шашликів, Залужний та Наєв вивели підпорядковані військові частини з пунктів постійної дислокації на рубежі оборони. Без рішенення Зеленського про застосування ЗСУ це було порушенням законодавства, але це врятувало Україну. Адекватні українці розуміють це. Тільки вороги, неадеквати та Зе-ботва може лити бруд на поважних БОЙОВИХ генералів ЗСУ. З Великоднем справжніх українців! Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
20.04.2025 12:28 Відповісти
Думку про Наєва спитайте у комбригів, комбатів та простих солдат ТГр, якою він командує
І відповіді тих з ким він спілкується- Вам дадуть рівень поваги до Наєва у військових
показати весь коментар
20.04.2025 12:31 Відповісти
і пішло потужне зелене обсіралово генерала Наєва....
показати весь коментар
20.04.2025 12:32 Відповісти
А паски до речі передані теж його друзями та освячені митрополитом Київським і всією України Єпіфанієм Наєв і про дрони подбав і про паски...
показати весь коментар
20.04.2025 12:33 Відповісти
тебе пам'ятають, солдат!
******* і шанують....
показати весь коментар
20.04.2025 12:49 Відповісти
Не розумію зловтішателів, за передані паски, стільки хейту! Хто знає генерала Наєва, знають його, як порядну та фахову людину! Тому, не потрібно ля-ля, це наш український військовий і він заслуговує на повагу! На відміну від хейтерів, генерал Наєв на фронті і боронить нашу країну! Хейтери - закрийте свої пельки!
показати весь коментар
20.04.2025 12:34 Відповісти
Христос Воскрес! Українська церква підтримує наших воїнів і молиться за нашу Перемогу. Нехай Бог береже наших захисників на фронті. Хлопцям важливо відчувати нашу підтримку і допомогу.
показати весь коментар
20.04.2025 12:38 Відповісти
Будуть всім пасочки...
показати весь коментар
20.04.2025 12:39 Відповісти
яке в сраці НАТО з таким зеленим контінгентом?
показати весь коментар
20.04.2025 13:12 Відповісти
паски Київхлібу, освятив Митрополит Епіфаній у Михайлівському Золотоверхому у серці Києва
Щира подяка Києву та усім, хто памʼятає за ЗСУ
усім воїнам радість, тепло та і так зрозуміло, від кого освячені паски
Христос Воскрес!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
20.04.2025 13:13 Відповісти
ці безуглі за пасочку хлопцям горляну всім перегризуть...
показати весь коментар
20.04.2025 13:15 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2025 13:21 Відповісти
Що такоє? Підгорає?)))
показати весь коментар
20.04.2025 14:22 Відповісти
Очень приятно читать такие новости. Украина единая и недилимая.
Вместе мы победим супостата!
показати весь коментар
20.04.2025 13:47 Відповісти
Сергій Іванович. - це той командир, який завжди з бійцями і за бійців. Маю особистий досвід. Серед наших військових він має величезну повагу. І на Великдень увага до передової - це символічно і важливо. З Богом, генерале! Разом переможемо
показати весь коментар
20.04.2025 14:32 Відповісти
На дрони не вистачило грошей? Все розікрали вже? Вся надія на збори в населення?
показати весь коментар
20.04.2025 17:57 Відповісти
Це не до Наєва, це до умертвова
показати весь коментар
20.04.2025 17:59 Відповісти
Низький уклін вам Воїни ЗСУ
показати весь коментар
20.04.2025 20:38 Відповісти
Шото он по пиару не отстает от Посла в Великобритании ..доктора наук))
показати весь коментар
21.04.2025 16:47 Відповісти
 
 