Рятувальники другу добу поспіль ліквідовують торф’яну пожежу біля Гостомеля, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Біля Гостомеля Бучанського району Київської області другу добу поспіль триває ліквідація торф’яної пожежі.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Загоряння торфу було виявлене в суботу, 19 квітня, у районі дачного кооперативу. Площа займання становила три гектари.

"На місці події другу добу працюють чергові караули 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель та 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. Роботи з ліквідації пожежі тривають", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: У Києві погіршилася якість повітря через горіння торф’яників в області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж