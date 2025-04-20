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Новини Фото Торф’яна пожежа на Київщині
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Рятувальники другу добу поспіль ліквідовують торф’яну пожежу біля Гостомеля, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Біля Гостомеля Бучанського району Київської області другу добу поспіль триває ліквідація торф’яної пожежі.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Загоряння торфу було виявлене в суботу, 19 квітня, у районі дачного кооперативу. Площа займання становила три гектари.

пожежа торф'яників

"На місці події другу добу працюють чергові караули 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель та 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. Роботи з ліквідації пожежі тривають", - сказано в повідомленні.

пожежа торф'яників

пожежа торф'яників

пожежа торф'яників

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Автор: 

Київська область (4025) пожежа (4327) торф’яники (29) ДСНС (5106) Гостомель (140) Бучанський район (57)


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20.04.2025 20:39 Відповісти
 
 