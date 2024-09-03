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У Києві погіршилася якість повітря через горіння торф’яників в області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві через горіння торфу в області спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Торф горить в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини. Також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

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У випадку появи задимленості рекомендується:

  • зачинити вікна;
  • відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

У ДСНС заявили, що виявили 3 осередки загоряння торфу в області.

"Триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками. До ліквідації пожежі задіяно 75 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки", - зазначили рятувальники.

Читайте: На Київщині працювала ППО: через падіння уламків дронів пошкоджено покрівлю багатоповерхівки

На Київщині горять торф'яники: У Києві забруднено повітря
На Київщині горять торф'яники: У Києві забруднено повітря
На Київщині горять торф'яники: У Києві забруднено повітря

Автор: 

Київська область (4025) пожежа (4327) торф’яники (29)


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Бровари, цікаво де зараз Паша з сайту машин. Може хтось знає,бо напочатку війни був у майстерні по ремонту військової техніки України
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03.09.2024 12:26 Відповісти
Не очікувано. Ворог прийшов зненацька.
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03.09.2024 12:27 Відповісти
Вже мабуть не так комфортно у Реберній на Печерську сидіти. Там же одні бійці економічного фронту, ледь виживають.
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03.09.2024 12:33 Відповісти
KAMAZ.
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03.09.2024 12:34 Відповісти
В Чернігові теж трохи чутно, но не сильно, бувало і гірше.
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03.09.2024 13:00 Відповісти
На мою думку війна почалася теж через торф'яники, коли в 2009-му москву затягнуло димом. Тоді мої співвітчизники на сторінках цього сайту від радості з трусів вистрибували, дражнили кацапів. Тоді війна була тільки в серцях. А я тоді ще казав, що всі думки рано чи пізно матеріалізуються і буде справжня війна. Ніхто тоді мені не вірив. Я й зараз бачу багато таких шкідливих процесів в умах людей, але я з того часу порозумнішав і зрозумів, що нічого попередити не можливо, поки воно не спалахне і саме не перегорить.
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03.09.2024 14:17 Відповісти
А Грета Тумбер,каже,що то балістика воняє.
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03.09.2024 14:44 Відповісти
 
 