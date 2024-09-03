У Києві погіршилася якість повітря через горіння торф’яників в області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві через горіння торфу в області спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Торф горить в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини. Також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

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У випадку появи задимленості рекомендується:

зачинити вікна;

відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

У ДСНС заявили, що виявили 3 осередки загоряння торфу в області.

"Триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками. До ліквідації пожежі задіяно 75 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки", - зазначили рятувальники.

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