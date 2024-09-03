В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за горения торфяников в области. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве из-за горения торфа в области наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Торф горит в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области. Также пожары являются возможной причиной неприятного запаха в столице.

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В случае появления задымленности рекомендуется:

закрыть окна;

отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

В ГСЧС заявили, что обнаружили 3 очага возгорания торфа в области.

"Продолжается ликвидация в Броварском районе, площадь составляет 15,7 га отдельными очагами. К ликвидации пожара задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники", - отметили спасатели.

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