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В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за горения торфяников в области. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве из-за горения торфа в области наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Торф горит в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области. Также пожары являются возможной причиной неприятного запаха в столице.

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В случае появления задымленности рекомендуется:

  • закрыть окна;
  • отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

В ГСЧС заявили, что обнаружили 3 очага возгорания торфа в области.

"Продолжается ликвидация в Броварском районе, площадь составляет 15,7 га отдельными очагами. К ликвидации пожара задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники", - отметили спасатели.

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На Київщині горять торф'яники: У Києві забруднено повітря
На Київщині горять торф'яники: У Києві забруднено повітря
На Київщині горять торф'яники: У Києві забруднено повітря

Автор: 

Киевская область (4135) пожар (5946) торфяники (56)


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Бровари, цікаво де зараз Паша з сайту машин. Може хтось знає,бо напочатку війни був у майстерні по ремонту військової техніки України
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03.09.2024 12:26 Ответить
Не очікувано. Ворог прийшов зненацька.
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03.09.2024 12:27 Ответить
Вже мабуть не так комфортно у Реберній на Печерську сидіти. Там же одні бійці економічного фронту, ледь виживають.
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03.09.2024 12:33 Ответить
KAMAZ.
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03.09.2024 12:34 Ответить
В Чернігові теж трохи чутно, но не сильно, бувало і гірше.
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03.09.2024 13:00 Ответить
На мою думку війна почалася теж через торф'яники, коли в 2009-му москву затягнуло димом. Тоді мої співвітчизники на сторінках цього сайту від радості з трусів вистрибували, дражнили кацапів. Тоді війна була тільки в серцях. А я тоді ще казав, що всі думки рано чи пізно матеріалізуються і буде справжня війна. Ніхто тоді мені не вірив. Я й зараз бачу багато таких шкідливих процесів в умах людей, але я з того часу порозумнішав і зрозумів, що нічого попередити не можливо, поки воно не спалахне і саме не перегорить.
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03.09.2024 14:17 Ответить
А Грета Тумбер,каже,що то балістика воняє.
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03.09.2024 14:44 Ответить
 
 