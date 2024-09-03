В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за горения торфяников в области. ВИДЕО+ФОТО
В Киеве из-за горения торфа в области наблюдается временное ухудшение качества воздуха.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Торф горит в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области. Также пожары являются возможной причиной неприятного запаха в столице.
В случае появления задымленности рекомендуется:
- закрыть окна;
- отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.
В ГСЧС заявили, что обнаружили 3 очага возгорания торфа в области.
"Продолжается ликвидация в Броварском районе, площадь составляет 15,7 га отдельными очагами. К ликвидации пожара задействовано 75 человек личного состава и 21 единица техники", - отметили спасатели.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
valentyna #410470
показать весь комментарий03.09.2024 12:26 Ответить Мне нравится 0
Breezg
показать весь комментарий03.09.2024 12:27 Ответить Мне нравится 0
V #508818
показать весь комментарий03.09.2024 12:33 Ответить Мне нравится 0
Breezg
показать весь комментарий03.09.2024 12:34 Ответить Мне нравится 0
Sergii Ustim
показать весь комментарий03.09.2024 13:00 Ответить Мне нравится 1
✘
Станиславский
показать весь комментарий03.09.2024 14:17 Ответить Мне нравится 0
Tanya Potanina
показать весь комментарий03.09.2024 14:44 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль